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Flor Amargo queda en shock tras choque con vehículo oficial de San Juan del Río: “Qué bueno que no morí”

La cantante exhibió en redes sociales el percance ocurrido en Tequisquiapan y cuestionó el proceder tras el impacto por alcance

Flor Amargo accidente entre Tequisquiapan y San Juan del Río - (Facebook)
Flor Amargo accidente entre Tequisquiapan y San Juan del Río - (Facebook)
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La cantante Flor Amargo denunció en un video publicado en sus redes sociales un accidente ocurrido el 14 de agosto sobre la carretera estatal 120, en Tequisquiapan, Querétaro, donde estuvo involucrado un vehículo oficial del municipio de San Juan del Río y su automóvil particular.

En la grabación, la artista señaló que el vehículo municipal la impactó por la parte trasera y aseguró que dos ajustadores atribuyeron la responsabilidad al conductor de la unidad oficial. “Me pegó en la parte de atrás. Tengo al señor asegurador, a dos aseguradores que me están diciendo que él tuvo la culpa”, afirmó.

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La policía dispuso el traslado del vehículo oficial al corralón debido a que las partes no llegaron a un acuerdo mediante sus aseguradoras. Flor Amargo cuestionó entonces si recibiría un trato distinto por tratarse de una unidad gubernamental y advirtió: “Vamos a darle seguimiento a ver si es cierto que se hacen responsables o va a haber mano negra aquí”.

Flor Amargo acusa exceso de velocidad tras el impacto

Así fue el accidente de Flor Amargo en Tequisquiapan -(TikTok)

Durante el video, la cantante sostuvo que el automóvil municipal circulaba a alta velocidad y expresó su preocupación por las consecuencias que pudo haber tenido el choque. “Pudo haber ocasionado un accidente por ir a altas velocidades acá”, manifestó frente a las autoridades presentes.

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Uno de los ajustadores confirmó ante la cámara que, desde la perspectiva de la aseguradora, se trataba de un alcance. “La otra parte, porque realmente nos pega por la parte trasera. Es un alcance”, explicó el representante de la compañía de seguros.

La conversación también mostró el desacuerdo entre las partes. Mientras Flor Amargo insistía en que la velocidad había sido determinante, el conductor negó esa versión: “No, no es cierto. La verdad no”. Ante la falta de consenso, el procedimiento continuó por la vía correspondiente.

La unidad pertenece al municipio de San Juan del Río

Flor Amargo identificó públicamente la unidad involucrada y remarcó que pertenecía al gobierno municipal. “Es del gobierno, del gobierno de Querétaro, de San Juan del Río”, dijo durante la transmisión, mientras mostraba los daños de su automóvil.

En otro momento, un hombre que aparece en la grabación explicó que trabajaba desde hacía años en esa actividad y que ya no conducía, pues se encargaba de entregar y recoger pasaportes. También relató su versión del momento del choque: “Él, yo lo vi que hasta se paró pa’ frenar y todo, ya no se pudo hacer nada”.

La cantante cerró su denuncia con una reflexión sobre la seguridad en carretera y los riesgos que, según dijo, existen por las condiciones de las vías y la velocidad. “Pues qué bueno que no morí”, expresó antes de despedirse.

El municipio responde al señalamiento

Flor Amargo accidente entre Tequisquiapan y San Juan del Río - (Facebook)
Flor Amargo accidente entre Tequisquiapan y San Juan del Río - (Facebook)

Tras el accidente, el Gobierno Municipal de San Juan del Río emitió un comunicado sobre el hecho ocurrido el 14 de agosto en el kilómetro 26 de la carretera estatal 120. La autoridad confirmó que estuvo involucrado un vehículo de la administración municipal asignado al traslado de documentación oficial y un automóvil particular.

El municipio señaló que “no se registraron personas lesionadas de gravedad” y explicó que, después del incidente, se dio aviso a las empresas aseguradoras correspondientes, las cuales “llevarán a cabo el seguimiento del caso conforme a los procedimientos establecidos”.

La autoridad municipal también refrendó su disposición para colaborar con las personas involucradas y las instancias correspondientes, con el objetivo de que el procedimiento avance “con transparencia, responsabilidad y conforme a la normatividad aplicable”. Hasta lo señalado en el comunicado, el municipio no emitió una valoración distinta sobre la responsabilidad del accidente.

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