Qué pasó con “El Cholo Iván”, el escolta de “El Chapo” Guzmán que Netflix llevará a la pantalla en ‘La Captura’

El Chapo Guzmán y su jefe de seguridad, El Cholo Iván, fueron arrestados juntos en Sinaloa. (Foto: AP)

Guardar

Jorge Iván Gastélum Ávila, alias “El Cholo Iván”, fue durante años el hombre más cercano a Joaquín “El Chapo” Guzmán: jefe de gatilleros, escolta personal y jefe de plaza de Guamúchil con 200 hombres armados bajo su mando.

El 8 de enero de 2016, los dos fueron capturados juntos en Los Mochis, Sinaloa, tras huir por el drenaje de la ciudad. Ese episodio llega este 21 de agosto a Netflix en La captura, una película protagonizada por Alfonso Herrera.

El filme, dirigido por Chava Cartas y producida por Draco Films, reconstruye la Operación Cisne Negro desde el ángulo de los dos policías federales que interceptaron por accidente el vehículo robado en el que huían El Chapo y su lugarteniente. Juan Pablo Cruz García interpreta a Gastélum en la cinta.

PUBLICIDAD

Mientras la ficción lo convierte en personaje, el expediente real de Gastélum sigue abierto en la Corte Federal del Distrito de Columbia. Enfrenta dos cargos: conspiración para fabricar y distribuir cocaína y marihuana con destino a Estados Unidos, y uso y descarga de arma de fuego en relación con un delito de narcotráfico. La pena máxima por el primer cargo es cadena perpetua; el segundo implica una sentencia consecutiva obligatoria de 30 años.

De Badiraguato al búnker de El Chapo: cómo llegó “El Cholo Iván” al círculo más cerrado del cártel

"El Cholo Iván" era el hombre más cercano al "Chapo Guzmán" (Foto: especial)

Jorge Iván Gastélum Ávila nació en mayo de 1981 en Badiraguato, Sinaloa, el mismo municipio serrano que vio crecer a Guzmán Loera. A los 14 años comenzó como cobrador de cuotas, según reportes locales. En su momento fue uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno mexicano.

PUBLICIDAD

En 2005 lo detuvieron en Culiacán acusado de homicidio y delitos contra la salud: posesión de metanfetamina, cocaína y marihuana. Lo internaron en el penal de Aguaruto, el mismo de donde en 2009 escapó vestido de mujer. La fuga quedó inmortalizada en el narcocorrido Gente del General, de Lenin Ramírez: “fue la orden que me dio El Chapo, me ocupaba pa’ pelear”.

Tras la fuga, Gastélum escaló dentro del Cártel de Sinaloa. Entre agosto de 2009 y enero de 2016, según documentos judiciales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, operó como jefe de plaza en Guamúchil, supervisó a al menos 200 hombres armados y controló el tráfico de drogas en esa ciudad y sus alrededores. Trabajaba en estrecha colaboración con Guzmán Loera y, según la periodista Anabel Hernández en su libro Emma y las otras señoras del narco, ya estaba en el radar de las autoridades estadounidenses: Vicente “El Vicentillo” Zambada Niebla, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, lo había delatado como jefe de un grupo de 20 sicarios al servicio de El Chapo.

PUBLICIDAD

"El Chapo" Guzmán durante su detención. (Foto: Archivo)

Las grabaciones que obtuvo el gobierno de Estados Unidos son parte del expediente en su contra. En ellas, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses, se escucha a Gastélum conversar con Guzmán Loera sobre ejecuciones y secuestros como mecanismo de control de plazas y rutas.

La noche de Los Mochis: el escape por el drenaje y la captura que lo cambió todo

La madrugada del 8 de enero de 2016, fuerzas especiales de la Semar irrumpieron en un inmueble de Los Mochis alrededor de las 4:00 de la mañana. El Chapo y El Cholo Iván escaparon por los túneles del sistema de drenaje de la ciudad. Llevaban armas. Salieron a la calle con la ciudad repleta de patrullas y helicópteros.

PUBLICIDAD

Robaron dos vehículos. Fueron interceptados en la carretera Los Mochis-Navojoa por dos agentes de la Policía Federal que hacían un patrullaje de rutina. Ninguno de los dos policías buscaba al hombre más perseguido de México esa madrugada. Lo que siguió duró aproximadamente dos horas.

Los llevaron al cuarto 51 del motel Doux. Ahí, según relató el periodista Héctor de Mauleón en El Universal a partir de testimonios directos de los agentes, El Chapo intentó comprar su libertad. Primero ofreció cinco millones de pesos, luego 10 y llegó a 15 millones a cada uno.

'El Cholo' Iván, escolta de 'Chapo', y su narcocorrido (Infobae)

Este 17 de agosto, el periodista De Mauleón difundió videos inéditos de esa captura. En uno, El Chapo se lava la cara en el cuarto del motel. En otro, ya en el vehículo que lo trasladará al hangar, dice “todo bien, gracias” cuando le preguntan si lo han maltratado. En el tercero, limpio y con pants azul con franjas naranjas, habla con uno de los federales: “No va a haber guerra. De eso estoy seguro”, dice sobre lo que pasaría con su organización tras su caída.

PUBLICIDAD

La fotografía que muestra a Gastélum sin playera junto a El Chapo al interior del vehículo fue tomada esas mismas horas, mientras esperaban ser trasladados.

Tres años en Virginia sin sentencia: qué enfrenta hoy “El Cholo Iván”

Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017. En julio de 2019 fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años, mientras que “El Cholo Iván” tomó otro camino: litigó durante años contra su extradición ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Perdió.

La FGR lo entregó a agentes estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 1 de abril de 2023, entonces tenía 42 años. Tres días después compareció por primera vez ante la Corte Federal del Distrito de Columbia.

PUBLICIDAD

Jorge Iván Gastélum Ávila, alias "El Cholo Iván", lleva más de tres años preso en Virginia. (Redes sociales)

Desde entonces está recluido en la prisión de Alexandria, Virginia. Un mes después de su llegada, su defensa presentó una moción para que lo trasladaran a otra área o a otra cárcel.

El abogado Alfred Guillaume argumentó ante el tribunal que a su cliente solo se le permitía salir de la celda entre la medianoche y las 2:00 de la mañana, dos horas al día, tiempo en el que se bañaba y llamaba a su familia en México. Las luces del área donde estaba recluido permanecían encendidas las 24 horas. Se quejó también del aire acondicionado y de contar con una sola cobija. La dirección del penal se negó al traslado por tratarse de un reo de alto perfil.

PUBLICIDAD

A más de tres años de su extradición, no hay sentencia ni fecha de juicio pública. Su caso sigue activo en la Corte Federal del Distrito de Columbia. Si es declarado culpable, enfrenta cadena perpetua por el cargo de narcotráfico y 30 años adicionales de forma obligatoria por el cargo de armas, la misma sentencia que sepultó a su antiguo jefe.

El expediente de Gastélum tiene además un capítulo que no aparece en la película de Netflix. En noviembre de 2012, durante un operativo en Mocorito, Sinaloa, murió María Susana Flores Gámez, reina de belleza de Guamúchil y novia de El Cholo Iván.

PUBLICIDAD

Durante casi 14 años la versión oficial sostuvo que había disparado un rifle AK-47 y muerto en fuego cruzado. En enero de 2026, dos soldados del Ejército Mexicano recibieron auto de formal prisión por su homicidio doloso. El Tribunal de Apelación confirmó la resolución en junio: los disparos, determinó el tribunal, no tuvieron como propósito repeler una agresión. Cuando los militares le dispararon, Flores Gámez había salido de una vivienda con las manos en alto.