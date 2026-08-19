Nueva onda tropical avanzará con tormentas en México hoy miércoles 19 de agosto: lista de estados afectados

Una tormenta se descarga sobre una plaza de una ciudad colonial en México mientras personas transitan con paraguas y abrigos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó condiciones de tormenta para este miércoles 19 de agosto en diferentes regiones de México, con lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca y precipitaciones de distintas magnitudes en prácticamente todo el territorio.

Sin embargo, el reporte matutino no informa sobre una tormenta tropical con nombre que esté afectando directamente al país. Las precipitaciones serán provocadas por el paso de la onda tropical número 29, el monzón mexicano, canales de baja presión y otros sistemas atmosféricos.

Las lluvias más significativas podrían estar acompañadas por descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo. Además, existe riesgo de encharcamientos e inundaciones, según advirtió el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

PUBLICIDAD

Los términos de búsqueda “onda tropical” y “tormenta” fueron de los más consultados esta mañana, con un notable incremento entre las 6:30 horas y las 8:00 horas, de acuerdo con datos de Google Trends.

La plataforma Google Trends muestra el volumen de búsquedas de "onda tropical" con un aumento del 700% y "tormenta" con un 200%, actualizadas el 19 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Onda tropical 29 provocará tormentas en México

La onda tropical número 29 avanzará este miércoles sobre el territorio mexicano e interactuará con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, lo que favorecerá la formación de nubes de tormenta y precipitaciones en diferentes estados.

En su reporte matutino, el SMN no señaló que este sistema se haya convertido en una depresión o tormenta tropical. Una onda tropical es una franja de baja presión que se desplaza generalmente de este a oeste y puede generar lluvias abundantes, pero no necesariamente evoluciona a ciclón.

PUBLICIDAD

Las condiciones meteorológicas también estarán relacionadas con el monzón mexicano, que continuará activo sobre el noroeste, así como con vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, una circulación ciclónica en altura y diversos canales de baja presión.

La interacción de estos fenómenos ocasionará lluvias desde el norte hasta el sureste del país. La presencia de inestabilidad atmosférica también aumentará la posibilidad de descargas eléctricas y granizo durante las tormentas.

¿Dónde habrá lluvias intensas este miércoles?

Las precipitaciones más abundantes del día se concentrarán en el este, centro y oeste de Guerrero, así como en el oeste de Oaxaca. Para estas regiones se esperan lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros.

PUBLICIDAD

También se pronostican lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en:

Sur de Nayarit

Oeste y centro de Jalisco

Oeste, centro y sur de Michoacán

Norte y centro de Guanajuato

Norte, oeste y centro del Estado de México

Norte y sureste de Puebla

Centro y sur de Veracruz

El pronóstico contempla lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en el sur de Baja California Sur, norte de Sonora, suroeste de Chihuahua, norte y centro de Sinaloa, noroeste y oeste de Durango, sur de Nuevo León y suroeste de Tamaulipas.

Esta misma intensidad se espera en el norte y oeste de San Luis Potosí, noreste y este de Zacatecas, Aguascalientes, Colima, norte y sur de Querétaro, centro y sur de Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y sur de Chiapas.

PUBLICIDAD

Por otra parte, habrá intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Coahuila, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que en Baja California se prevén lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros.

El SMN alertó que las precipitaciones fuertes, muy fuertes e intensas podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones. Ante estas condiciones, se recomienda evitar el cruce de calles anegadas, ríos, arroyos y vados, además de atender las indicaciones de las autoridades locales de Protección Civil.

Onda de calor continuará en cinco estados

A pesar de las lluvias, la onda de calor persistirá en el centro de Baja California Sur, noreste de Chihuahua, norte y sur de Coahuila, este, centro y sur de Nuevo León, así como en el oeste de Tamaulipas.

PUBLICIDAD

Las temperaturas más elevadas se registrarán en el noreste de Baja California, donde los valores máximos serán superiores a 45 grados Celsius.

El resto de las temperaturas máximas se distribuirá de la siguiente forma:

De 40 a 45 grados Celsius en el noroeste y oeste de Sonora, norte de Sinaloa, noreste de Chihuahua, norte de Coahuila, este de Nuevo León y oeste de Tamaulipas.

De 35 a 40 grados en Baja California Sur, Durango, sur de Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, norte de Hidalgo, Morelos, norte y suroeste de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 grados en Aguascalientes, Guanajuato, suroeste del Estado de México y norte de Querétaro.

Ante el ambiente caluroso, el organismo recomendó mantener una hidratación adecuada, usar ropa de manga larga y colores claros, evitar la exposición prolongada al Sol y brindar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores.

En contraste, durante las primeras horas de la mañana se esperan temperaturas mínimas de cero a cinco grados Celsius en zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

PUBLICIDAD

Viento fuerte y oleaje elevado en las costas mexicanas

El pronóstico contempla rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

Las rachas serán de 40 a 60 kilómetros por hora en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche y Yucatán.

También se esperan rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

Los vientos iguales o superiores a 50 kilómetros por hora podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda evitar permanecer cerca de estructuras que puedan desprenderse.

PUBLICIDAD

Finalmente, habrá mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

En las costas de Oaxaca y Chiapas, las olas alcanzarán entre dos y tres metros de altura. El oleaje será de uno a dos metros en la costa occidental de la península de Baja California y en los litorales de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.