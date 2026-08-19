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Azcárraga revela por qué Guillermo Almada fue elegido para dirigir al América

El dueño del conjunto azulcrema también aseguró que el club no pretende conformarse con lo conseguido y destacó que Almada está aprovechando la oportunidad que recibió

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)
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Después de cerrar la etapa de André Jardine, el Club América decidió apostar por Guillermo Almada para tomar las riendas del equipo. Ahora, Emilio Azcárraga Jean explicó qué buscaba la directiva azulcrema con el cambio de entrenador.

El propietario de las Águilas señaló que el club quería encontrar una alternativa que permitiera mantener la exigencia después del tricampeonato, pero con una propuesta distinta. En ese proceso, Almada apareció como una de las principales opciones.

¿Qué convenció al América de contratar a Almada?

Primer plano de Emilio Azcárraga Jean con camisa azul claro. El fondo está desenfocado y muestra estanterías con objetos
(YouTube / TUDN)

Durante una entrevista con TUDN, Azcárraga explicó que la directiva analizó diferentes candidatos antes de elegir al técnico uruguayo.

“Yo creo que era una oportunidad de encontrar quién podía ser el mejor técnico para llevar al América a otro lado. Ya habíamos sido tricampeones, ¿cómo hacemos una cosa igual de campeonatos pero diferente? Hubo una baraja de técnicos y evidentemente (estaba) Almada”.

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Uno de los puntos que jugó a favor del entrenador fue su conocimiento de la Liga MX, debido a sus anteriores experiencias con Santos Laguna y Pachuca.

A esto se sumó su trabajo con futbolistas jóvenes, aspecto que Azcárraga considera importante para el América y que, desde su perspectiva, había quedado como una asignatura pendiente.

“Aparte de la experiencia de estar acá (Liga MX), también sabe trabajar con los jóvenes, que creo que al América le ha faltado esa parte de debutarlos”.

Azcárraga destaca el inicio de Almada con América

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El dueño del conjunto azulcrema también aseguró que el club no pretende conformarse con lo conseguido y destacó que Almada está aprovechando la oportunidad que recibió.

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“No nos conformamos. Es una visión diferente y creo que eso es siempre importante o bueno para el mismo plantel. Creo que Almada tiene una oportunidad muy grande que está sabiendo aprovechar”.

Así, Azcárraga dejó claro que la llegada de Almada respondió a la intención de mantener al América competitivo y buscar una nueva etapa después del tricampeonato, con una propuesta diferente y mayor atención al desarrollo de jóvenes.

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