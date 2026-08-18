Diputados del PT acusan injerencia de EEUU y respaldan a Sheinbaum ante cancelación de visas

PT acusa presión de EU y respalda a Sheinbaum ante cancelación de visas. (Infobae-Itzallana)

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El Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados cerró filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldó su postura frente a las recientes decisiones del gobierno de Estados Unidos relacionadas con la cancelación de visas a políticos mexicanos, entre ellas la de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

PT respalda a Claudia Sheinbaum ante tensiones con Estados Unidos

En un pronunciamiento, el Grupo Parlamentario del PT manifestó su “total solidaridad y respaldo incondicional” a Sheinbaum en la defensa de la independencia, la soberanía nacional y el principio de no intervención extranjera en los asuntos internos de México.

La bancada sostuvo que los problemas del país deben ser atendidos por los propios mexicanos y rechazó cualquier intento de intervención proveniente del exterior.

En ese sentido, llamó a mantener la unidad alrededor de la titular del Ejecutivo federal.

Comunicado Oficial.

El posicionamiento ocurre en medio de las tensiones generadas por la revocación de visas estadounidenses a distintos funcionarios y figuras vinculadas con Morena, una medida que desde la llamada Cuarta Transformación ha sido interpretada como una acción con posibles implicaciones políticas.

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Diputados petistas defienden a Andrés Manuel López Beltrán

El PT también se pronunció específicamente sobre el caso de Andrés Manuel López Beltrán.

La bancada rechazó que se le atribuyan actos indebidos sin que existan pruebas que los sustenten y cuestionó a sectores de la oposición que, a su consideración, han buscado responsabilizarlo sin una base legal.

Los legisladores petistas insistieron en la importancia de respetar la presunción de inocencia, por lo que consideraron improcedente establecer acusaciones a partir de señalamientos que no estén acompañados de elementos probatorios.

Diputados del PT salen en defensa de Andrés Manuel López Beltrán. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

Entre los puntos centrales del posicionamiento del PT se encuentran:

Respaldo a Claudia Sheinbaum en la defensa de la soberanía nacional .

Rechazo a cualquier forma de injerencia extranjera en México.

Defensa del principio de presunción de inocencia .

Crítica a las acusaciones contra López Beltrán sin sustento legal.

Llamado a cerrar filas en torno al gobierno federal.

Sheinbaum califica retiro de visas como una acción injerencista

La presidenta Claudia Sheinbaum también cuestionó la cancelación de visas a políticos mexicanos y consideró que estas decisiones tienen un componente político.

En particular, señaló que la medida aplicada contra López Beltrán forma parte de una determinación que podría representar injerencia de Estados Unidos en la política mexicana.

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Sheinbaum acusa injerencia de EU tras retiro de visas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sheinbaum afirmó que no existe actualmente una acusación en México contra el hijo del exmandatario y sostuvo que su gobierno no iniciará una investigación judicial únicamente porque autoridades estadounidenses hayan retirado un documento migratorio.

La mandataria también aseguró que México mantiene su disposición para colaborar con Estados Unidos, pero bajo una relación entre países soberanos y en condiciones de igualdad.

Morena y gobierno federal rechazan presiones extranjeras

La postura del PT coincide con el discurso que han sostenido integrantes de la 4T frente a las recientes decisiones de Washington.

Desde el oficialismo se argumenta que el retiro de visas a figuras políticamente expuestas podría tener consecuencias en el escenario político mexicano, mientras que las autoridades estadounidenses han vinculado sus acciones con asuntos de seguridad y aplicación de la ley.

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Sheinbaum acusa presiones extranjeras y defiende la soberanía nacional. REUTERS/Ken Cedeno

Sheinbaum, por su parte, señaló que México no interviene en las decisiones políticas de Estados Unidos y sostuvo que ningún gobierno extranjero debe influir en los asuntos internos del país.

PT llama a defender la soberanía de México

En este contexto, el PT reiteró su respaldo a la presidenta y pidió mantener la unidad ante lo que considera intentos de injerencia.

La bancada sostuvo que cualquier señalamiento contra funcionarios o figuras políticas debe contar con pruebas y sustento jurídico antes de convertirse en una acusación pública.

El pronunciamiento petista se suma así a la defensa de la soberanía que ha planteado Sheinbaum, en un momento de tensión diplomática marcado por las cancelaciones de visas y los señalamientos relacionados con seguridad y posibles vínculos con el crimen organizado.

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La presidenta ha insistido en que defender la posición de México no implica romper la relación con Estados Unidos, sino mantener una cooperación basada en el respeto mutuo y la soberanía de ambas naciones.