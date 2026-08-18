México
Agregar Infobae enGoogle

Diputados del PT acusan injerencia de EEUU y respaldan a Sheinbaum ante cancelación de visas

Los legisladores cuestionaron la cancelación de la visa de Andy López Beltrán y llamaron a respetar la soberanía nacional

PT acusa presión de EU y respalda a Sheinbaum ante cancelación de visas. (Infobae-Itzallana)
PT acusa presión de EU y respalda a Sheinbaum ante cancelación de visas. (Infobae-Itzallana)
Guardar

El Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados cerró filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldó su postura frente a las recientes decisiones del gobierno de Estados Unidos relacionadas con la cancelación de visas a políticos mexicanos, entre ellas la de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

PT respalda a Claudia Sheinbaum ante tensiones con Estados Unidos

En un pronunciamiento, el Grupo Parlamentario del PT manifestó su “total solidaridad y respaldo incondicional” a Sheinbaum en la defensa de la independencia, la soberanía nacional y el principio de no intervención extranjera en los asuntos internos de México.

La bancada sostuvo que los problemas del país deben ser atendidos por los propios mexicanos y rechazó cualquier intento de intervención proveniente del exterior.

En ese sentido, llamó a mantener la unidad alrededor de la titular del Ejecutivo federal.

Comunicado Oficial.
Comunicado Oficial.

El posicionamiento ocurre en medio de las tensiones generadas por la revocación de visas estadounidenses a distintos funcionarios y figuras vinculadas con Morena, una medida que desde la llamada Cuarta Transformación ha sido interpretada como una acción con posibles implicaciones políticas.

PUBLICIDAD

Diputados petistas defienden a Andrés Manuel López Beltrán

El PT también se pronunció específicamente sobre el caso de Andrés Manuel López Beltrán.

La bancada rechazó que se le atribuyan actos indebidos sin que existan pruebas que los sustenten y cuestionó a sectores de la oposición que, a su consideración, han buscado responsabilizarlo sin una base legal.

Los legisladores petistas insistieron en la importancia de respetar la presunción de inocencia, por lo que consideraron improcedente establecer acusaciones a partir de señalamientos que no estén acompañados de elementos probatorios.

Diputados del PT salen en defensa de Andrés Manuel López Beltrán. (Foto: IG: Andy López Beltrán)
Diputados del PT salen en defensa de Andrés Manuel López Beltrán. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

Entre los puntos centrales del posicionamiento del PT se encuentran:

  • Respaldo a Claudia Sheinbaum en la defensa de la soberanía nacional.
  • Rechazo a cualquier forma de injerencia extranjera en México.
  • Defensa del principio de presunción de inocencia.
  • Crítica a las acusaciones contra López Beltrán sin sustento legal.
  • Llamado a cerrar filas en torno al gobierno federal.

Sheinbaum califica retiro de visas como una acción injerencista

La presidenta Claudia Sheinbaum también cuestionó la cancelación de visas a políticos mexicanos y consideró que estas decisiones tienen un componente político.

En particular, señaló que la medida aplicada contra López Beltrán forma parte de una determinación que podría representar injerencia de Estados Unidos en la política mexicana.

PUBLICIDAD

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a defender la explicación que dio la consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján.
Sheinbaum acusa injerencia de EU tras retiro de visas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sheinbaum afirmó que no existe actualmente una acusación en México contra el hijo del exmandatario y sostuvo que su gobierno no iniciará una investigación judicial únicamente porque autoridades estadounidenses hayan retirado un documento migratorio.

La mandataria también aseguró que México mantiene su disposición para colaborar con Estados Unidos, pero bajo una relación entre países soberanos y en condiciones de igualdad.

Morena y gobierno federal rechazan presiones extranjeras

La postura del PT coincide con el discurso que han sostenido integrantes de la 4T frente a las recientes decisiones de Washington.

Desde el oficialismo se argumenta que el retiro de visas a figuras políticamente expuestas podría tener consecuencias en el escenario político mexicano, mientras que las autoridades estadounidenses han vinculado sus acciones con asuntos de seguridad y aplicación de la ley.

Sheinbaum acusa presiones extranjeras y defiende la soberanía nacional. REUTERS/Ken Cedeno
Sheinbaum acusa presiones extranjeras y defiende la soberanía nacional. REUTERS/Ken Cedeno

Sheinbaum, por su parte, señaló que México no interviene en las decisiones políticas de Estados Unidos y sostuvo que ningún gobierno extranjero debe influir en los asuntos internos del país.

PT llama a defender la soberanía de México

En este contexto, el PT reiteró su respaldo a la presidenta y pidió mantener la unidad ante lo que considera intentos de injerencia.

La bancada sostuvo que cualquier señalamiento contra funcionarios o figuras políticas debe contar con pruebas y sustento jurídico antes de convertirse en una acusación pública.

El pronunciamiento petista se suma así a la defensa de la soberanía que ha planteado Sheinbaum, en un momento de tensión diplomática marcado por las cancelaciones de visas y los señalamientos relacionados con seguridad y posibles vínculos con el crimen organizado.

La presidenta ha insistido en que defender la posición de México no implica romper la relación con Estados Unidos, sino mantener una cooperación basada en el respeto mutuo y la soberanía de ambas naciones.

Temas Relacionados

PTCámara de DiputadosClaudia SheinbaumAndy López BeltránEEUUPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rocío Nahle declara que ganó 11 millones de pesos durante el 2025

La publicación de la declaración patrimonial se da tras la denuncia pública de una presunta clasificación como “confidencial” del documento de la gobernadora de Veracruz

Rocío Nahle declara que ganó 11 millones de pesos durante el 2025

El próximo presidente de la Cámara de Diputados es pariente de Chespirito, la historia familiar de Raúl Bolaños-Cacho Cué

La Mesa Directiva en San Lázaro cambia de titular tras concluir el periodo de Kenia López Rabadán

El próximo presidente de la Cámara de Diputados es pariente de Chespirito, la historia familiar de Raúl Bolaños-Cacho Cué

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 18 de agosto: Harfuch presume en Argentina y frente a la DEA estrategia de seguridad en México

Sigue las noticias más destacadas sobre narcotráfico y seguridad en tiempo real en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 18 de agosto: Harfuch presume en Argentina y frente a la DEA estrategia de seguridad en México

Jurado federal de Texas declara culpable a un hombre de traficar armas para los carteles mexicanos

El acusado habría enviado componentes, herramientas y asesoría para montar en el norte de México una operación capaz de ensamblar cerca de 5 mil 700 rifles semiautomáticos

Jurado federal de Texas declara culpable a un hombre de traficar armas para los carteles mexicanos

Nuevo pleito en Morena: Emmanuel Reyes amenaza con denunciar penalmente a su compañero Ricardo Sheffield

El legislador ligado con la iglesia La Luz del Mundo no toleró los señalamientos de su compañero de bancada

Nuevo pleito en Morena: Emmanuel Reyes amenaza con denunciar penalmente a su compañero Ricardo Sheffield
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 18 de agosto: Harfuch presume en Argentina y frente a la DEA estrategia de seguridad en México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 18 de agosto: Harfuch presume en Argentina y frente a la DEA estrategia de seguridad en México

Harfuch presume en Argentina y frente a la DEA estrategia de seguridad en México

Por qué investigan a Juan Pérez Moral, presidente municipal de Tianguismanalco, conocido como “El Mantecas”

Sinaloa volverá a tener festejos por el Día de la Independencia tras dos años de cancelaciones por guerra entre Mayos y Chapos

De los punketos y emos en Insurgentes a los Cacos 13 contra los cholos en Reforma: la violencia entre grupos que no cesa en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Fans tunden a Yahir por arrasar con los huevos en La Casa de los Famosos México: ¿por qué come tantos?

Fans tunden a Yahir por arrasar con los huevos en La Casa de los Famosos México: ¿por qué come tantos?

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: concluye la primera jornada de la Prueba Semanal

Exnovia de Dharius denuncia por violencia doméstica del rapero mexicano: “Tengo miedo de lo que pueda hacerme”

Sin lujos ni guaruras: el relajado outfit con el que Rosalía paseaba en bici por Guadalajara como una simple mortal

¿Quién es Fernando Lozada? El nuevo habitante de La Granja VIP 2

DEPORTES

Jugadora de Cruz Azul arremete contra integrante de Pláticas del Mal: “No tienes derecho a faltarnos al respeto”

Jugadora de Cruz Azul arremete contra integrante de Pláticas del Mal: “No tienes derecho a faltarnos al respeto”

Liga Mx: todos los partidos de la jornada 5 que se transmitirán por televisión abierta

Hormiga González vuela a Grecia: este sería el millonario salario que tendría con Olympiacos

FMF homenajea a los árbitros que participaron en el Mundial 2026

Cuándo y en dónde ver en México el nuevo documental de Pep Guardiola: ‘A beautiful obssesion’