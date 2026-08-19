Este es el tiempo máximo en que deben reestablecer tu línea si la registraste después del plazo y la cancelaron

Un teléfono celular moderno muestra en su pantalla una alerta de registro de línea exitoso, ubicado sobre un calendario de agosto de 2026 junto a una identificación oficial y un bolígrafo en un escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La suspensión de líneas telefónicas por falta de registro ha comenzado debido a que el primer plazo para registrar las línea se ha cumplido el pasado 15 de agosto.

Tras el vencimiento del plazo para asociar los datos personales al número celular, las compañías pueden suspender el servicio hasta que se cumpla con el trámite.

Ante esta situación, recuperar la línea requiere seguir un proceso específico ante el operador correspondiente.

Aquí te explicamos los pasos a seguir para registrar tu línea y restablecer el servicio si fue suspendido por no cumplir con el registro en el tiempo establecido y también cuál es el plazo que puede tardar tu línea en ser reestablecida.

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Tras el vencimiento del plazo para asociar los datos personales al número celular, las compañías pueden suspender el servicio hasta que se cumpla con el trámite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto tardan en reestablecer tu línea si la registraste después del plazo

Si el número de tu celular es de las terminaciones 0, las cuales vencieron el plazo de registro el pasado 15 de agosto, el tiempo que tarda en restablecerse tu línea si la registraste después del plazo depende de varios factores, principalmente del operador y de si tu número aún está disponible.

1. Si la línea solo fue suspendida temporalmente

2. Si la línea fue cancelada permanentemente

3. Si el número fue reasignado

Recomendaciones:

Tras el vencimiento del plazo para asociar los datos personales al número celular, las compañías pueden suspender el servicio hasta que se cumpla con el trámite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo registrar mi línea si fue cancelada por no registrarla antes del plazo

Si tu línea fue cancelada por no registrarla antes del plazo (como ocurrió con el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, conocido como RENAUT en años anteriores y el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil o PANAUT), el proceso varía según el operador y las regulaciones vigentes. Aquí tienes los pasos generales que suelen aplicar en México:

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1. Contacta a tu compañía telefónica

Debes comunicarte con el centro de atención a clientes de tu operador (Telcel, AT&T, Movistar, Unefon, etc.). Puedes hacerlo vía telefónica, en línea o acudiendo a un centro de atención.

2. Confirma el estatus de la línea

Pregunta si es posible recuperar tu número o si la línea ya fue reasignada a otro usuario. Si la línea sigue a tu nombre, podrías reactivarla.

3. Documentos necesarios

Generalmente te solicitarán:

4. Registro de datos

En el centro de atención, deberás registrar tus datos personales. Algunas compañías permiten hacer parte del proceso en línea, pero la confirmación de identidad suele ser presencial.

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5. Nueva activación

Si la línea fue cancelada pero no reasignada, pueden reactivarla asociándola a tu nombre y datos. Si la línea ya fue reasignada, te ofrecerán un número nuevo.

6. Plazo y condiciones

Ten en cuenta que las compañías no están obligadas a guardar tu número indefinidamente. Si pasó mucho tiempo desde la cancelación, es probable que el número ya no esté disponible.

Actúa lo antes posible y lleva toda tu documentación. Cada operador tiene sus propios procedimientos, por lo que es clave consultar directamente con tu compañía.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

No olvides el calendario de fechas límite de registro según la terminación del número de tu teléfono

Si tu número termina en 0, la fecha límite es el 15 de agosto de 2026.

Si termina en 1, tienes hasta el 31 de agosto de 2026.

Si termina en 2, hasta el 15 de septiembre de 2026.

Si termina en 3, hasta el 30 de septiembre de 2026.

Si termina en 4, hasta el 15 de octubre de 2026.

Si termina en 5, hasta el 31 de octubre de 2026.

Si termina en 6, hasta el 15 de noviembre de 2026.

Si termina en 7, hasta el 30 de noviembre de 2026.

Si termina en 8, hasta el 15 de diciembre de 2026.

Si termina en 9, hasta el 31 de diciembre de 2026.