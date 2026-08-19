Toluca volvería a buscar el fichaje del Chino Huerta

El Toluca FC, recientemente equipo bicampeón de la Liga MX, una vez más se coloca en el centro del mercado de fichajes.
Tras semanas de rumores y un aparente enfriamiento de las negociaciones, el nombre de César “Chino” Huerta regresa con fuerza como posible refuerzo escarlata.
El atacante mexicano, mundialista en 2026, atraviesa un momento complicado en el Anderlecht de Bélgica, donde ha perdido protagonismo y acumula varios partidos sin minutos. Este escenario abre la puerta a un regreso a México, con Toluca como principal interesado en reactivar la operación.
Toluca, con posible interés renovado
El club mexiquense ya habría sondeado al jugador antes de la Copa del Mundo, pero las negociaciones se detuvieron. Hoy, la falta de continuidad de Huerta en Europa habría reactivado el interés.
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La directiva de los Diablos Rojos retomaría pláticas directamente con el Anderlecht, mientras el jugador acumula siete partidos sin minutos y ausencias en convocatorias europeas.
Toluca buscaría acompañar a Paulinho y Viñas con un socio de nivel internacional, lo que convierte a Huerta en una opción atractiva. Este interés renovado reflejaría la ambición de los escarlatas por mantener su hegemonía y reforzar un ataque que ya cuenta con figuras consolidadas.
El obstáculo económico por el Chino
De acuerdo con portales como TransferFeed, el principal reto para concretar la llegada del Chino Huerta sería el costo de la operación.
- Tasación de Anderlecht: 6 millones de dólares como precio de salida.
- Postura de Toluca: buscaría reducir la cifra aprovechando que el jugador no es considerado indispensable.
- Inversiones previas: el club ya realizó esfuerzos económicos importantes en este mercado.
En este sentido, la negociación dependerá de que ambas partes encuentren un punto medio. Para los Diablos, ajustar el presupuesto será clave para sumar al mexicano sin comprometer la estabilidad financiera del plantel.
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El futuro de Huerta
El regreso a la Liga MX sería una oportunidad para que el Chino recupere protagonismo y confianza.
- Experiencia previa: brilló con Pumas antes de emigrar a Bélgica.
- Edad y madurez: a sus 25 años, combina juventud con experiencia internacional.
- Impacto esperado: aportaría desequilibrio por las bandas y variantes ofensivas al esquema de Antonio Mohamed.
Así, para el jugador, volver a México podría significar reencontrarse con la regularidad perdida en Europa. Para Toluca, sería un fichaje estratégico que consolidaría su papel de protagonista en el torneo.
Por el momento, la operación aún depende de factores económicos, pero el contexto deportivo del mexicano en Bélgica hace que su regreso sea una posibilidad real y genere ilusión entre diversos aficionados por seguir sumando al equipo.
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