Toluca volvería a buscar el fichaje del Chino Huerta

El bicampeón del futbol mexixano quiere sumar un extremo con experiencia internacional para potenciar su ataque, y el nombre del mexicano vuelve a su radar tras la contratación de Federico Viñas. (Especial)

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El Toluca FC, recientemente equipo bicampeón de la Liga MX, una vez más se coloca en el centro del mercado de fichajes.

Tras semanas de rumores y un aparente enfriamiento de las negociaciones, el nombre de César “Chino” Huerta regresa con fuerza como posible refuerzo escarlata.

Toluca ya había sondeado a Huerta antes del Mundial 2026, y ahora las pláticas se habrpian reactivado por las dudas de su futuro en Europa. REUTERS/Raquel Cunha

El atacante mexicano, mundialista en 2026, atraviesa un momento complicado en el Anderlecht de Bélgica, donde ha perdido protagonismo y acumula varios partidos sin minutos. Este escenario abre la puerta a un regreso a México, con Toluca como principal interesado en reactivar la operación.

Toluca, con posible interés renovado

El club mexiquense ya habría sondeado al jugador antes de la Copa del Mundo, pero las negociaciones se detuvieron. Hoy, la falta de continuidad de Huerta en Europa habría reactivado el interés.

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La directiva de los Diablos Rojos retomaría pláticas directamente con el Anderlecht, mientras el jugador acumula siete partidos sin minutos y ausencias en convocatorias europeas.

Toluca busca sumar un socio para Paulinho y Viñas en el ataque, y vería en Huerta una opción para otorgar variantes a Antonio Mohamed. REUTERS/Eloisa Sanchez

Toluca buscaría acompañar a Paulinho y Viñas con un socio de nivel internacional, lo que convierte a Huerta en una opción atractiva. Este interés renovado reflejaría la ambición de los escarlatas por mantener su hegemonía y reforzar un ataque que ya cuenta con figuras consolidadas.

El obstáculo económico por el Chino

De acuerdo con portales como TransferFeed, el principal reto para concretar la llegada del Chino Huerta sería el costo de la operación.

Tasación de Anderlecht : 6 millones de dólares como precio de salida.

Postura de Toluca : buscaría reducir la cifra aprovechando que el jugador no es considerado indispensable.

Inversiones previas: el club ya realizó esfuerzos económicos importantes en este mercado.

César “Chino” Huerta perdió protagonismo en el Anderlecht de Bélgica y acumula varios partidos sin minutos, un escenario que abre la puerta a su regreso a la Liga MX. REUTERS/Yves Herman

En este sentido, la negociación dependerá de que ambas partes encuentren un punto medio. Para los Diablos, ajustar el presupuesto será clave para sumar al mexicano sin comprometer la estabilidad financiera del plantel.

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El futuro de Huerta

El regreso a la Liga MX sería una oportunidad para que el Chino recupere protagonismo y confianza.

Experiencia previa : brilló con Pumas antes de emigrar a Bélgica.

Edad y madurez : a sus 25 años, combina juventud con experiencia internacional.

Impacto esperado: aportaría desequilibrio por las bandas y variantes ofensivas al esquema de Antonio Mohamed.

El nombre del “Chino” Huerta retoma fuerza en México tras semanas de rumores y un aparente enfriamiento de las negociaciones. REUTERS/Amanda Perobelli

Así, para el jugador, volver a México podría significar reencontrarse con la regularidad perdida en Europa. Para Toluca, sería un fichaje estratégico que consolidaría su papel de protagonista en el torneo.

Por el momento, la operación aún depende de factores económicos, pero el contexto deportivo del mexicano en Bélgica hace que su regreso sea una posibilidad real y genere ilusión entre diversos aficionados por seguir sumando al equipo.