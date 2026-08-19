Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 19 de agosto

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,78 pesos mexicanos, experimentando un incremento del 0,3% en comparación con el precio previo de 19,72 pesos mexicanos. Dow Jones
En la última semana, el euro registró un avance del 0,4%, aunque en términos interanuales presenta una caída del -7,48%.
El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al peso mexicano durante los últimos tres días, lo que sugiere un incremento sostenido en su valor. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 4,09%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,56%, indicando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.
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