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Equipo de Flor Vigna rompe el silencio y justifican sus palabras a la producción de La Casa de los Famosos 2026

Las redes sociales de Flor Vigna lanzaron un comunicado ante la polémica de la actriz argentina dentro del reality de Televisa

Flor Vigna (Ig)
Flor Vigna (Ig)
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La polémica de Flor Vigna escaló dentro de La Casa de los Famosos México 2026 después de que la influencer arremetió contra la edición de la dinámica Noche de Cine y, en paralelo, cuestionó el nivel de producción del reality de Televisa, un combo que en redes ya se leyó como factor de riesgo ante una eventual nominación en la gala de hoy.

La noche del martes, Vigna criticó la dinámica tras sentirse exhibida por los editores. En ese momento, los insultó por mostrar fragmentos que, según su reclamo, se presentaron incompletos y le generaron tensiones con otros habitantes.

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En X, cuentas de entretenimiento difundieron el momento en que la argentina salió del Cine y explotó contra la producción. La conversación se amplificó con publicaciones como la de Oswaldo Mujica, quien compartió un video del reality y comentó la controversia por los dichos de Vigna hacia los editores.

El reclamo de Flor Vigna por la edición en la Noche de Cine de LCDLFMX

Captura de pantalla de un tuit de Oswaldo Mujica con un video de un reality show, logotipos de marcas y texto que alude a Flor Vigna
Un tuit de Oswaldo Mujica muestra un video de La Casa de los Famosos México y comenta la polémica de Flor Vigna por sus dichos a los editores. (X)

El clip en X mostró a Vigna molesta por lo que interpretó como recortes de sus conversaciones. “Cómo te recortan todo estos ‘hijos de pu..’, dijo Flor Vigna en el video que se difundió en redes sociales.

Ante la ola de críticas, grupos de fans de la influencer intentaron minimizar el episodio. Según esa defensa, creadores digitales y fandoms de otras celebridades buscaron generar rechazo en su contra.

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La presión en redes tomó forma de exigencias de castigo por despreciar al reality. En ese contexto, parte de la audiencia anticipó una posible salida si resulta nominada este miércoles.

“Pensé que se veía más caro”: el comentario sobre el “producto” y la reacción pública

El repudio creció tras circular otro clip en el que Vigna menospreció el nivel de producción del programa durante un diálogo con Yanet García. “El producto en sí, pensé que se veía más caro”, le dijo Flor Vigna a Yanet García.

Una mujer de cabello rojo y cinta blanca en la cabeza con un rostro serio. A su alrededor, tres burbujas de diálogo simulan comentarios de redes sociales
Flor Vigna está en medio de la polémica por críticas a la producción de La Casa de los Famosos México. (Infobae México Especial)

Después precisó que con “producto” se refería al reality y remató que, lejos de verse caro, se veía muy “muerto de hambre”. En su comentario incluyó referencias a la producción, edificación y locaciones de la casa, en especial el confesionario.

Equipo de Flor Vigna lanza comunicado y justifica sus palabras contra La Casa de los Famosos 2026

En redes sociales, el equipo de la actriz argentina rompió el silencio y lanzó un comunicado ofreciendo disculpa, y explicando que las palabras de Flor pudieron malinterpretarse, debido a la diferencia cultural que existe en México y Argentina.

El equipo justificó que ciertas expresiones que en Argentina están normalizadas, en México pueden significar un insulto fuerte.

“Las expresiones de Argentina y México pueden ser diferentes, entendemos que en otros países hay palabras que son un insulto fuerte, pero para los argentinos es una manera de expresarse sin tanto peso o con diferentes significados dependiendo de cómo lo digas. Desde ya pedimos disculpas a los que mal entendieron sus dichos”, se lee en el comunicado.

(Instagram/@florivigna)
(Instagram/@florivigna)

Las críticas que desataron las palabras de Flor Vigna

La periodista Joanna Vega-Biestro reaccionó y vinculó ese tipo de actitud con el futuro inmediato de la participante dentro del formato. “Vienes a México, trabajas en México y llamas ‘muerto de hambre’ al proyecto que te contrató. Cuidado: ese comentario te puede costar caro”, escribió Joanna.

Otros usuarios sumaron antecedentes y recordaron comentarios ofensivos atribuidos a la diseñadora Lau Styling, los cuales, según señalaron, fueron tolerados por Vigna. “Ya lo hizo su stylist, que nunca despidió, por cierto. Entonces que lo haga ella no me sorprende, son de los mismos al final”, señaló un seguidor del reality.

Captura de pantalla de redes sociales con publicaciones de Joanna Vega-Biestro y Oswaldo Mujica sobre Flor Vigna y un video con participantes de un reality
Joanna Vega-Biestro criticó a Flor Vigna por sus expresiones contra el reality. (X)

Hasta el momento se desconoce si los comentarios críticos de Flor Vigna ameritaron alguna sanción por parte de la producción.

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