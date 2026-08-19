La víctima denunció que por 10 años sufrió agresiones por parte de Jorge "N". Crédito: Redes Sociales

Guardar

La Fiscalía Regional Metropolitana de Morelos obtuvo este miércoles un auto de vinculación a proceso contra Jorge Francisco “N”, exesposo de Paula Fajardo, por el delito de violación cometido en 2024 en el municipio de Cuernavaca.

Un juez de control determinó que los elementos de prueba presentados eran suficientes para sujetarlo a proceso penal y ordenó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. El imputado ya enfrentaba un proceso por feminicidio en grado de tentativa en agravio de la misma víctima.

La audiencia se celebró en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, donde el juzgador resolvió mantener la reclusión del imputado y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá integrar los elementos necesarios para el desarrollo del proceso penal. De acuerdo con Milenio, la condena máxima que podría enfrentar Jorge Francisco “N” por este delito es de 25 años de prisión.

PUBLICIDAD

Hechos que motivaron el proceso

Los actos que se le atribuyen ocurrieron durante 2024 en Cuernavaca, en agravio de Paula Fajardo, identificada en el expediente con las iniciales P.E.F.M. La Fiscalía Regional Metropolitana presentó ante el juez los elementos de prueba que, a su juicio, acreditaban la probable responsabilidad del imputado en el delito sexual.

Procesan a ex esposo de Paula Fajardo por violación en Morelos. Fiscalía de Morelos.

El juzgador coincidió con esa valoración y emitió el auto de vinculación a proceso. Con esa resolución, Jorge Francisco “N” quedó formalmente sujeto a un proceso penal por violación, con prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, lo que impide cualquier posibilidad de libertad mientras avanza la investigación complementaria.

PUBLICIDAD

Tres cargos, una misma víctima

Jorge Francisco “N” no enfrenta por primera vez el sistema de justicia penal. El imputado ya estaba vinculado a proceso y bajo prisión preventiva por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia vicaria, también en agravio de Paula Fajardo.

Con la resolución de este miércoles acumula tres causas penales activas, todas bajo prisión preventiva. Por ello permanecerá internado en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos, ubicado en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, mientras los procesos judiciales continúan su curso.

Paula Fajardo exige que no queden cabos sueltos

La víctima se pronunció públicamente antes de la audiencia. Fajardo descartó cualquier posibilidad de retirar las acusaciones o concederle el perdón a su exesposo, y afirmó que continuará adelante con los procesos penales iniciados en su contra.

PUBLICIDAD

El caso de Paula Esbeydi Fajardo estremeció a Morelos (Capturas de pantalla)

La víctima también reconoció el respaldo de la Fiscalía estatal y de las instituciones que han intervenido en el caso, aunque dejó claro que aún falta trabajo para garantizar su seguridad.

Su abogado Efraín Marqués sumó otra denuncia al expediente público: señaló presuntos actos de corrupción y negligencia por parte de agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía de Feminicidios, al detectar irregularidades en el expediente desde la formulación de la imputación por el primer delito.

La postura de la Fiscalía General del Estado

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos emitió un comunicado tras la resolución judicial en el que reiteró su compromiso de agotar todas las acciones ministeriales correspondientes para esclarecer los hechos.

PUBLICIDAD

La dependencia subrayó que su actuación busca garantizar el acceso a la justicia para mujeres, niñas, niños y adolescentes, en este y en otros casos similares que tramita la institución en el estado.

“La Fiscalía Morelos señala que agotará todas las acciones correspondientes para garantizar justicia a mujeres, niñas, niños y adolescentes”, afirmó la dependencia en su escrito compartido.

La investigación complementaria deberá cerrarse en un plazo máximo de dos meses, según lo establecido por el juez de control en la audiencia de Atlacholoaya.

Jorge Francisco “N”, exesposo de Paula Fajardo, fue detenido este 6 de agosto en Guerrero por una orden de aprehensión por feminicidio en grado de tentativa, una captura que llega más de dos meses después de que la víctima difundiera videos de las agresiones sufridas en Morelos y luego de que el acusado promoviera un amparo para evitar ser arrestado.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que la aprehensión se concretó con apoyo de autoridades de Guerrero, la SSPC y el Centro Nacional de Inteligencia. Paula Fajardo precisó después, en un video publicado en redes sociales, que la detención ocurrió en Acapulco.