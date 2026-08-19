Autoridades alertan sobre la estafa del “Artista Enamorado”, el mismo que casi destruyó un matrimonio con un falso Enrique Iglesia

07/05/2021 ENRIQUE IGLESIAS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió este miércoles una alerta sobre la estafa del “Artista Enamorado”, un fraude en el que ciberdelincuentes crean perfiles falsos de cantantes, actores, deportistas e influencers en plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp para manipular emocionalmente a sus víctimas y obtener dinero o información personal.

El esquema opera a través de mensajes privados no solicitados en los que el supuesto famoso afirma haber elegido a la víctima de forma especial entre sus seguidores, tal como le ocurrió a Guadalupe Cepeda, una mujer de 63 años que fue engañada durante dos años por un impostor que se hizo pasar por Enrique Iglesias y le extrajo más de USD 3.000 en tarjetas de regalo, según informó Infobae.

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La SSC describe las tres fases del fraude

La alerta de la SSC, difundida a través de su Unidad de Policía Cibernética, describe el fraude en etapas progresivas. La primera consiste en el contacto inicial: la víctima recibe un mensaje privado de un perfil que suplanta a una celebridad con la excusa de que fue “elegida de manera especial” o de que el artista desea comunicarse fuera de la aplicación.

La segunda fase es la construcción del vínculo emocional. Los delincuentes sostienen conversaciones frecuentes y, con el paso del tiempo, declaran un supuesto interés afectivo hacia la víctima, con promesas de encuentros personales o incluso de una relación sentimental formal.

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Imagen de archivo de adolescentes mirando las pantallas de sus teléfonos móviles durante una entrevista con Reuters en París, Francia. 20 febrero 2026. REUTERS/Manuel Ausloos

La tercera fase es la extracción de recursos. Tras consolidar la manipulación, los estafadores solicitan dinero con pretextos como problemas legales, gastos médicos, boletos de viaje, envío de regalos, pagos de aduanas o membresías exclusivas para continuar la comunicación.

En otros casos, los ciberdelincuentes no piden dinero de forma directa, sino datos personales: documentos de identificación, información bancaria o códigos de verificación. Esa información se utiliza posteriormente para cometer robo de identidad o para acceder a otras cuentas de la víctima.

Cómo identificar un perfil falso de celebridad

La SSC señala que el primer paso para detectar el fraude es revisar si el perfil que envió el mensaje cuenta con la insignia oficial de verificación de la plataforma. El usuario también debe comparar ese perfil con las cuentas oficiales del artista para detectar diferencias en el nombre de usuario, la cantidad de publicaciones o los seguidores.

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La dependencia advierte que ninguna celebridad real contacta a sus fans de forma privada y no solicitada para establecer una relación personal. La sola recepción de ese tipo de mensaje debe activar una señal de alerta inmediata en el usuario.

Un joven de clase media observa su teléfono celular mientras apoya una mano en su frente, con expresión de preocupación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SSC también recomienda realizar búsquedas inversas de las fotografías del perfil sospechoso para verificar si las imágenes fueron tomadas de internet. Esa técnica permite confirmar en minutos si las fotos pertenecen a la persona que dice ser o si fueron extraídas de otras fuentes.

Si la víctima ya entabló conversación con uno de estos perfiles, la SSC indica que debe evitar continuar la comunicación en aplicaciones de mensajería externas. Bajo ninguna circunstancia debe enviar dinero, tarjetas de regalo, criptomonedas ni realizar transferencias bancarias.

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La autoridad también prohíbe compartir datos personales, contraseñas, documentos oficiales o códigos de verificación recibidos por SMS o por aplicaciones de autenticación. El solo hecho de proporcionar esa información puede derivar en el robo de la identidad o el vaciamiento de cuentas bancarias.

En caso de haber realizado algún depósito o de haber compartido información sensible, la SSC indica que la víctima debe comunicarse de inmediato con su institución bancaria para solicitar medidas de protección. También debe modificar las contraseñas de todas las cuentas que pudieran estar comprometidas.

Una adolescente consulta una red social en su móvil en una imagen de archivo. EFE/ Raúl Caro

La dependencia exhorta a conservar capturas de pantalla, enlaces, nombres de usuario y cualquier otra prueba relacionada con el fraude. Ese material facilita tanto la denuncia ante las autoridades como las investigaciones posteriores.

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La SSC recomienda, además, configurar la privacidad de las redes sociales para limitar la información personal visible al público y activar la autenticación en dos pasos en todas las cuentas. Esas dos medidas reducen la probabilidad de ser contactado por este tipo de perfiles fraudulentos.

El caso de Guadalupe Cepeda y el falso Enrique Iglesias

El caso de Guadalupe Cepeda ilustra con precisión el funcionamiento del esquema. La mujer conoció al supuesto Enrique Iglesias al unirse a un grupo de fans en redes sociales y, poco después, recibió un mensaje directo de quien aseguraba ser el cantante.

Durante dos años, el impostor mantuvo la ilusión con promesas de amor, una casa y hasta el envío de una imagen de un anillo de compromiso. La situación llegó al punto en que Guadalupe estuvo a punto de dejar a su esposo, Martín Pérez, para reunirse con quien creía que era el artista.

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El equipo del artista emitió un comunicado instando a los seguidores a interactuar únicamente con los perfiles oficiales y verificados de Enrique Iglesias. (Fotos: Primer Impacto, YouTube / Enrique Iglesias Oficial)

Fue Martín quien descubrió el fraude al investigar el número de teléfono del supuesto cantante y detectar que la clave correspondía a Nigeria. La pareja contactó al equipo de relaciones públicas de Enrique Iglesias, quienes confirmaron que el cantante no tiene contacto directo con sus fans; cuando acudieron a las autoridades a denunciar, el estafador ya había eliminado su perfil falso de Instagram.

“Ellos nos buscan a nosotros, a las personas mayores, porque saben que ya tenemos casa, saben que ya tenemos una pensión. Saben que nos podemos ilusionar fácil de una persona, una celebridad”, advirtió Martín sobre el perfil de víctima que buscan estos delincuentes. Guadalupe, por su parte, hizo un llamado directo: “Que no hagan mucho caso porque pueden caer con gente mala. Y juegan con los sentimientos de uno”.

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