Exhiben en video a joven que robó 100 pesos de una tienda en Morelia: dueños piden ayuda para encontrarla

La mujer habría aprovechado un momento de distracción del dependiente para tomar el billete que estaba sobre el mostrador y posteriormente retirarse del lugar.

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Una denuncia ciudadana difundida en redes sociales busca dar con el paradero de una joven que habría tomado un billete de 100 pesos de una tienda de abarrotes ubicada en la colonia La Primavera, en Morelia, Michoacán.

El caso comenzó a circular en plataformas digitales después de que los responsables del establecimiento compartieran imágenes relacionadas con el momento en que presuntamente ocurrió el incidente. A partir de la publicación, solicitaron la colaboración de los usuarios para tratar de identificar a la mujer que aparece en el material.

De acuerdo con la versión difundida por los encargados del negocio, la joven se encontraba dentro del establecimiento y esperaba ser atendida. Mientras permanecía frente al mostrador, habría aprovechado un momento en el que el dependiente se encontraba distraído para tomar el dinero.

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Según la denuncia, el billete se encontraba sobre el mostrador cuando la mujer presuntamente lo tomó y posteriormente salió del establecimiento.

Las imágenes compartidas en redes sociales son utilizadas por los responsables de la tienda como referencia para intentar conocer la identidad de la joven. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado públicamente sobre la presentación de una denuncia formal ante las autoridades por estos hechos.

Piden ayuda para recuperar el dinero

Los responsables del negocio aclararon que su intención es recuperar el billete y solicitaron que la joven regrese al establecimiento para entregarlo.

A diferencia de otros casos que se han viralizado en redes sociales por presuntos robos en establecimientos, los encargados de esta tienda señalaron que su principal objetivo es recuperar el dinero.

El monto involucrado es de 100 pesos, cantidad que, de acuerdo con los responsables del negocio, es lo único que buscan recuperar.

Por ello, en lugar de solicitar acciones contra la joven, hicieron un llamado a los usuarios de redes sociales para que, en caso de reconocerla, le hagan saber que puede regresar directamente al establecimiento y entregar el billete.

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La petición provocó diferentes reacciones entre quienes tuvieron acceso a la publicación. Algunos usuarios manifestaron su disposición para ayudar a localizarla, mientras que otros consideraron que, al tratarse de una cantidad relativamente pequeña, la situación podría resolverse simplemente con la devolución del dinero.

El caso también generó comentarios sobre la importancia de mantener vigilancia dentro de los establecimientos, particularmente cuando existen objetos de valor o dinero en efectivo sobre los mostradores.

El momento quedó registrado en imágenes

Los encargados de una tienda de abarrotes de la colonia La Primavera recurrieron a redes sociales para intentar localizarla y pedirle que devuelva el dinero.

Uno de los elementos que permitió que la denuncia llegara a las redes sociales fueron las imágenes obtenidas en el establecimiento. En ellas se busca mostrar la secuencia en la que presuntamente ocurrió la toma del billete.

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La versión de los responsables indica que la joven no habría utilizado violencia ni amenazado al personal del negocio. El señalamiento se limita a que presuntamente tomó el billete que estaba sobre el mostrador durante un momento de distracción.

Debido a que se trata de una denuncia ciudadana difundida mediante redes sociales, la identidad de la joven y las circunstancias exactas del hecho no han sido establecidas oficialmente por una autoridad.

Por esta razón, el caso permanece en el terreno de los señalamientos realizados por los responsables de la tienda, quienes recurrieron a internet como una herramienta para tratar de recuperar los 100 pesos.

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La publicación también refleja cómo las redes sociales se han convertido en un mecanismo utilizado por pequeños comercios para pedir ayuda a la ciudadanía ante situaciones que ocurren dentro de sus establecimientos.

El establecimiento difundió imágenes del momento señalado y pidió apoyo de la ciudadanía para identificar a la mujer.

En este caso, los encargados optaron por hacer pública la situación con una petición concreta: localizar a la joven y comunicarle que puede regresar a la tienda para devolver el dinero.

Hasta ahora, no se ha informado si la mujer ya fue identificada o si los 100 pesos fueron recuperados. Los responsables del negocio continúan esperando que la difusión de las imágenes permita llegar a una solución directa y evitar que el caso escale a mayores.

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Por lo pronto, la denuncia continúa circulando en redes sociales y ha llamado la atención de usuarios de Morelia, quienes han reaccionado ante una historia cuyo objetivo principal, según los propios encargados, es recuperar un billete de 100 pesos.