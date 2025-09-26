México

Cibad Hernández comparte que romance con Alicia Villarreal surgió por su contenido como influencer

El conferencista mexicano reveló detalles inéditos sobre el inicio de su romance con la cantante, asegurando que el destino los unió en medio de cambios importantes en sus vidas

Por Armando Guadarrama

Alicia Villarreal inicia nueva relación
Alicia Villarreal inicia nueva relación con el influencer Cibad Hernández tras su divorcio con Cruz Martínez (Instagram)

La aparición de un tatuaje alusivo al amor y las imágenes de un viaje romántico a Las Vegas sorprendieron a los seguidores de Alicia Villarreal apenas 20 días después de su divorcio con Cruz Martínez. Estas publicaciones en redes sociales confirmaron el inicio de una nueva etapa sentimental para la cantante, esta vez junto al influencer mexicano Cibad Hernández.

La relación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández se ha desarrollado de manera visible en el ámbito digital, donde ambos han compartido mensajes afectuosos y momentos significativos, como la asistencia de Hernández al cumpleaños de la artista a finales de agosto.

No obstante, hasta ahora, la pareja había optado por mantener en reserva los detalles sobre el origen de su vínculo sentimental.

En una entrevista concedida al programa Ventaneando, Cibad Hernández abordó por primera vez cómo surgió la relación, describiéndola como breve pero relevante en sus vidas.

Un tatuaje y un viaje
Un tatuaje y un viaje a Las Vegas confirman el romance entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández (IG)

El creador de contenido explicó: “Que surge a raíz de todo esto que le sucedió”, en referencia a los acontecimientos recientes en la vida de Alicia Villarreal.

El contexto de este nuevo romance está marcado por la separación de Alicia Villarreal y Cruz Martínez, integrante de Kumbia Kings. Desde 2023, circularon imágenes de Martínez acompañado de una joven a la que impulsaba en su carrera artística, lo que llevó a Villarreal a solicitar el divorcio. Finalmente, las autoridades de Estados Unidos concedieron la disolución del matrimonio en 2025.

La relación previa de Villarreal también estuvo atravesada por denuncias de violencia y procesos legales. Durante un concierto en Chiapas este año, la cantante realizó la señal de auxilio utilizada por víctimas de violencia, un gesto que generó una amplia muestra de apoyo hacia ella por parte del público.

El divorcio de Alicia Villarreal
El divorcio de Alicia Villarreal y Cruz Martínez estuvo marcado por rumores y denuncias de violencia (IG/mtzcruz y CUARTOSCURO)

Aunque Cibad Hernández evitó profundizar en los conflictos personales de Alicia Villarreal, sí destacó el papel de sus contenidos motivacionales en el acercamiento entre ambos. Según relató al programa Ventaneando, “Se dio el momento de conocernos y de ahí vino el click”.

En cuanto a las perspectivas de futuro, Hernández manifestó que aún es prematuro hablar de matrimonio, aunque no descartó esa posibilidad. Sobre Alicia Villarreal, expresó que es una “hermosa mujer”.

Respecto a su trayectoria, Cibad Hernández se ha consolidado como un influencer enfocado en el empoderamiento femenino, presentándose en redes sociales como un hombre comprometido con el apoyo a las mujeres.

Cibad Hernández combina su labor
Cibad Hernández combina su labor como creador de contenido con estudios en derecho y pasión por la música regional mexicana (IG)

Además de su labor como creador de contenido, Hernández cuenta con estudios en derecho y experiencia como locutor y conferencista en temas motivacionales. Entre sus intereses personales, destaca su afición por la música regional mexicana y su gusto por los caballos.

