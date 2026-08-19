Cuánto dinero gana un actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ en 2026: el salario que Televisa ofrece y los requisitos (Infobae México - Jovani Pérez)

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En 2026, el pago que recibe un actor por participar en un episodio de La Rosa de Guadalupe depende de su nivel en la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y de acuerdos individuales con la producción.

De forma reicnete, la actriz Lizeth Goca explicó en el podcast Los número 1 que, como protagonista, puede obtener hasta 18,000 pesos por capítulo, cifra que incluye la carta de vestuario y los llamados de grabación.

El programa, producido por Miguel Ángel Herros para Televisa, supera los 18 años de transmisión continua desde su estreno el 5 de febrero de 2008.

¿Cuánto gana un actor que aparece en “La Rosa de Guadalupe”?

Un actor que participa en “La Rosa de Guadalupe” puede recibir, por capítulo como protagonista, alrededor de 18,000 pesos. Esta cifra depende de diversos factores, como el tabulador de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), la carta de vestuario y el nivel de reconocimiento del actor dentro del gremio. Los pagos pueden variar según la posición en la ANDA, las horas extra y las regalías que se reciben a través de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). El acceso a estos proyectos exige pasar por procesos de casting y cumplir requisitos sindicales.

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Asociación Nacional de Actores (ANDA): el tabulador y el día de llamado

El pago base para un actor en “La Rosa de Guadalupe” está determinado por su estatus dentro de la ANDA, el sindicato que regula las condiciones laborales del sector. Un actor registrado en la ANDA como “aspirante” recibe aproximadamente 2,800 pesos por día de llamado. Si el trabajo excede las ocho horas, las horas extra se pagan al doble, es decir, alrededor de 600 pesos por hora adicional.

¿Cuánto gana un actor que aparece en “La Rosa de Guadalupe”?

El tabulador de la ANDA varía según la experiencia y la categoría del actor. A mayor número de llamados o jornadas, mayor es el nivel y, en consecuencia, el pago. Esta estructura busca reconocer la trayectoria y la permanencia de los intérpretes en la industria.

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Carta de vestuario: pagos adicionales por capítulo

Además del pago por día de llamado, la producción entrega una “carta de vestuario” que representa un pago adicional. En el caso citado, esta carta asciende a 7,000 pesos por capítulo para actores de rango medio, aunque puede ser mayor o menor según la relevancia del papel y la negociación individual.

El pago global por grabar un episodio como protagonista puede alcanzar los 18,000 pesos, sumando la carta de vestuario, los llamados y las horas extra. Este monto puede cambiar dependiendo del perfil del actor y su historial en la ANDA.

Ejemplo de desglose de pago por capítulo:

Carta de vestuario: 7,000 pesos

Llamados (días de grabación): 2,800 pesos por día

Horas extra: 600 pesos por hora adicional (después de 8 horas)

Pago total estimado como protagonista: 18,000 pesos

¿Qué se solicita para entrar a “La Rosa de Guadalupe”?

Para participar en “La Rosa de Guadalupe”, el primer paso suele ser pasar por un proceso de casting. El acceso depende de la trayectoria, el perfil físico y la interpretación que busca la producción. La aprobación final puede estar influida por factores como la experiencia previa, la relación con el equipo de casting y, en ocasiones, el reconocimiento del actor.

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¿Qué se solicita para entrar a “La Rosa de Guadalupe”? (Foto: Infobae)

Es importante estar dado de alta en la ANDA, ya que esta afiliación es un requisito para trabajar formalmente en la mayoría de las producciones televisivas de Televisa. Los actores también pueden estar registrados en la ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes), lo que permite acceder a pagos de regalías por retransmisiones.

Regalías y pagos posteriores: el papel de la ANDI

Además del pago inmediato por grabar un capítulo, los actores reciben regalías cuando el episodio se retransmite en México o en el extranjero, especialmente en países como Perú o Brasil. Estas regalías son gestionadas por la ANDI y pueden variar desde 130 pesos por transmisión hasta montos acumulados de varios miles de pesos si el capítulo tiene alta rotación.

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Los pagos de regalías no siguen un calendario fijo y dependen de la frecuencia y el territorio de las retransmisiones. Un actor puede recibir desde pequeñas cantidades semanales hasta pagos acumulados de 10,000 o 15,000 pesos, dependiendo de la exposición del capítulo.

Comparación con otros proyectos televisivos

Un actor de rango medio en una telenovela puede recibir una carta de vestuario de aproximadamente 60,000 pesos por toda la novela, que suele durar entre tres y cinco meses de grabación. Esto implica un ingreso mensual de cerca de 20,000 pesos, más horas extra y regalías. Los actores con mayor reconocimiento pueden ganar entre un millón y un millón y medio de pesos por novela.

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En contraste, la participación en capítulos unitarios como “La Rosa de Guadalupe” ofrece pagos únicos y menores, pero con la posibilidad de sumar regalías si los episodios se retransmiten.

Realidad laboral: incertidumbre y procesos de selección

El trabajo del actor en México está marcado por la incertidumbre y la constante búsqueda de nuevos proyectos. El proceso de selección puede ser riguroso y depende de factores tanto objetivos como subjetivos: desde el perfil físico hasta la reputación previa del aspirante. En teatro y televisión, la presencia de actores reconocidos puede influir en las decisiones del elenco.

El rechazo es parte cotidiana del oficio: se estima que por cada papel obtenido, un actor puede enfrentar hasta 99 rechazos. Mantener la motivación requiere entender que muchos factores están fuera de su control y que la validación externa es inherente a la carrera.

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