Alicia Villarreal revela si tiene planes de boda con Cibad Hernández tras divorcio de Cruz Martínez

La cantante de regional mexicano habló sin rodeos sobre cómo vive su romance con el influencer

Alicia Villarreal confirma que no tiene planes inmediatos de casarse con Cibad Hernández, su pareja once años menor. (Instagram)

Meses después de que Alicia Villarreal dio a conocer su relación con el influencer mexicano Cibad Hernández, once años menor, el tema volvió a ser tendencia tras algunas revelaciones de ‘La Guerita Consentida’.

La cantante de regional mexicano ha respondido a las preguntas sobre un posible matrimonio con su actual pareja después de que su relación se hiciera pública a finales de agosto.

La cantante mexicana confirma su romance con el influencer Cibad Hernández en redes sociales (IG)

¿Alicia Villarreal se quiere casar Cibad Hernández, su actual pareja?

En medio del proceso legal que mantiene con su exesposo, Cruz Martínez, por denuncias de violencia, la intérprete de “Te quedó grande la yegua” afirmó que, aunque disfruta el momento junto a su nueva pareja, no existen planes inmediatos para casarse.

“Él es un super tipazo. Me encanta, es un ser humano extraordinario. No estoy pensando en eso ahora, pero disfrutándolo nada más”, dijo Villarreal.

Cabe recordar que la relación se oficializó el pasado agosto, veinte días después de que la cantante firmó el divorcio de Cruz Martínez ante las autoridades de Estados Unidos. Como símbolo de su unión, la artista y el influencer compartieron imágenes en redes sociales luciendo un tatuaje en común.

Alicia Villarreal y Cibad Hernández comparten un tatuaje en común como símbolo de su unión sentimental. (IG)

El ritmo acelerado del romance y la exposición en redes han disparado rumores sobre una pronta boda, aunque la pareja ha desmentido tener planes concretos de llegar al altar en un futuro cercano.

Así surgió el romance entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández

El romance entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández surgió en el entorno digital, motivado en primera instancia por el interés de la cantante en los contenidos que Hernández produce como influencer.

El conferencista mexicano contó para Ventaneando que todo surgió “a raíz de todo esto que le sucedió” a Villarreal, en referencia a su separación con el integrante de Kumbia Kings. Asimismo, atribuyó su cercanía al interés de la intérprete por sus contenidos motivacionales enfocados en el empoderamiento femenino.

Se dio el momento de conocernos y de ahí vino el click”, expresó semanas después de hacer pública su relación.

El romance entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández surgió tras el interés de la cantante en los contenidos motivacionales del influencer.(IG)

El influencer, quien también es licenciado en derecho, locutor y conferencista, manifestó que es prematuro hablar de matrimonio, aunque no descartó esa posibilidad a futuro, pues aseguró que Alicia Villarreal es una “hermosa mujer”.

Cabe mencionar que desde su exposición pública, la pareja ha recibido muestras de apoyo y ha asumido una postura de reserva respecto a los detalles más íntimos de su relación, aunque siempre se muestran atentos con la prensa.

