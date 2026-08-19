Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: cómo consultar el pago sin salir de casa y qué día llega el depósito

El periodo de pagos para las becas Rita Cetina y Benito Juárez está programado para el mes de octubre tras la pausa en la distribución debido al periodo vacacional.

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Los depósitos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez se acercan cada vez más y hay una forma de consultar si el pago ya llegó desde casa.

El periodo de pagos para ambos programas está programado para el mes de octubre tras la pausa en la distribución debido al periodo vacacional.

Ambas políticas van dirigidas a los sectores educativos más vulnerables del país con la finalidad de evitar la deserción escolar contribuyendo con un recurso económico que les permita continuar y concluir sus estudios.

El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina inició este lunes 3 de agosto de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario (Gobierno de México)

¿Cómo consultar el pagos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez desde casa?

Para consultar si ya llegó el pago de octubre de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez sin salir de casa, solamente se necesita ingresar a la App del Banco Bienestar y comprobar si el depósito ya está disponible. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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Una mujer y un hombre están sentados en una mesa oscura. La mujer sostiene un objeto blanco y gesticula mientras habla. El hombre, a su lado, consume alimentos de un plato amarillo. Se aprecian diversas expresiones faciales y risas durante la interacción. Una superposición de texto identifica 'Banco del Bienestar Móvil'. El video presenta un formato de entrevista o segmento informativo sobre el servicio bancario.

Otra manera de consultar el saldo es ir directamente a los cajeros automáticos del banco. También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito.

¿Cuánto dinero entregarán las becas a los beneficiarios?

Hasta ahora, los beneficiarios de las becas continúan percibiendo los $1,900 asignados, ya que no se han reportado cambios en los montos de pago.

Los tutores o padres con más de un estudiante inscrito en la Beca Rita Cetina obtienen $700 extra por cada alumno adicional.

Beca Benito Juárez

1,900 pesos

Beca Rita Cetina

1 alumno | 1,900 pesos

2 alumnos | 2 mil 600 pesos

3 alumnos | 3 mil 300 pesos

Cabe recordar que la Beca Rita Cetina va dirigida a estudiantes de secundaria, mientras que la Beca Benito Juárez se enfoca en estudiantes de preparatoria, ambas en escuelas públicas.

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Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen al recibir sus tarjetas bancarias o efectivo del programa Beca Benito Juárez en una escuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario tentativo de pagos

La publicación del calendario oficial de pagos de las becas Rita Cetina y Benito Juárez suele realizarse días previos o el mismo día de inicio de los depósitos. Bajo esta lógica, la agenda de distribución podría difundirse tentativamente el lunes 5 de octubre.

Calendario tentativo de pagos de octubre

Beca Rita Cetina

Lunes 5 de octubre : apellidos con iniciales A, B.

Martes 6 de octubre: apellidos con iniciales C.

Miércoles 7 de octubre: apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 8 de octubre: apellidos con iniciales G.

Viernes 9 de octubre: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 12 de octubre: apellidos con iniciales M.

Martes 13 de octubre: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 14 de octubre: apellidos con iniciales R.

Jueves 15 de octubre: apellidos con iniciales S.

Viernes 16 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Beca Benito Juárez

Lunes 19 de octubre: apellidos con iniciales A, B.

Martes 20 de octubre: apellidos con iniciales C.

Miércoles 21 de octubre: apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 22 de octubre: apellidos con iniciales G.

Viernes 23 de octubre: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 26 de octubre: apellidos con iniciales M.

Martes 27 de octubre: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 28 de octubre: apellidos con iniciales R.

Jueves 29 de octubre: apellidos con iniciales S.

Viernes 30 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Por ahora, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, quien encabeza esta entidad, serán los encargados de comunicar cualquier anuncio oficial, por lo que se aconseja consultar únicamente sus canales oficiales para obtener información verificada, ya que aún no existe una confirmación oficial.

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