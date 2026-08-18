Coyoacán se llenará de aromas y sabor con la Feria Artesanal del Café y Chocolate 2026: actividades, fechas y horarios

La Feria Artesanal del Café y Chocolate de Coyoacán es un evento gratuito que busca acercar al público a la historia y los procesos detrás del café y el cacao mexicanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Coyoacán recibirá la Feria Artesanal del Café y Chocolate, un encuentro gratuito que reunirá a productores, artesanos y emprendedores de distintas regiones de México en torno a dos de los productos más arraigados en la identidad gastronómica del país.

La feria reunirá expositores especializados en elaboración artesanal de café y chocolate, con degustaciones, venta directa de productos y propuestas gastronómicas de pequeños productores. También habrá artesanías de distintas regiones del país.

Este video promocional muestra la Feria Artesanal del Café y Chocolate/ Redes sociales

Cuándo y dónde será la Feria del Café y Chocolate

El evento se realizará los días 11, 12 y 13 de septiembre de 12:00 a 20:00 horas en Av. Francisco Sosa 171, colonia Del Carmen, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. La entrada no tiene costo los tres días.

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Para llegar la alternativa más práctica en Metro es la Línea 3 en la estación Viveros, a 12 minutos a pie del recinto. También es posible llegar desde Miguel Ángel de Quevedo caminando por Av. Universidad hacia el norte hasta encontrar la calle Francisco Sosa.

Quienes prefieran autobús pueden tomar las rutas 116-A, 131, 133 o 146, con parada en Av. Progreso - C. Retama, a cuatro minutos caminando de la sede. La ruta L7 con destino Ciudad Universitaria también tiene parada en la zona.

Desde la estación de Metro Miguel Ángel de Quevedo también es posible tomar el trolebús y bajar en la calle Felipe Carrillo Puerto, desde donde se llega caminando al área de Coyoacán. Quienes vengan desde Metro General Anaya pueden tomar cualquier camión sobre la calle 20 de agosto con dirección al centro de Coyoacán.

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Qué habrá en la feria

Un afiche anuncia la Feria Artesanal del Café y Chocolate en Coyoacán, CDMX, del 11 al 13 de septiembre, con degustaciones de productos y entrada gratuita. (Cortesía/Ancestrum)

La programación incluye música en vivo, experiencias culturales y actividades para toda la familia.

La Feria Artesanal del Café y Chocolate de Coyoacán es un evento gratuito que busca acercar al público a la historia y los procesos detrás del café y el cacao mexicanos, dos productos que sostienen a cientos de miles de familias productoras en al menos 14 estados del país y forman parte del patrimonio gastronómico nacional.

Ancestrum, el organizador detrás del evento

Un puesto de mercado exhibe una variedad de productos artesanales y chocolates de la marca ITZE, empacados en recipientes y bolsas coloridas. (Cortesía/Ancestrum)

Ancestrum Casa de la Tradición Mexa es la organización responsable del festival. Con sede en el mismo recinto de Av. Francisco Sosa 171, el colectivo se dedica al desarrollo de encuentros culturales y gastronómicos que promueven tradiciones, sabores y oficios mexicanos.

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No es su primer festival: en mayo de 2026 organizó en el mismo espacio el Festival Artesanal del Mezcal, con idéntico formato de tres jornadas y entrada gratuita. Su modelo busca generar contacto directo entre productores locales y consumidores, con convocatorias abiertas para expositores interesados en participar.

Su modelo busca generar contacto directo entre productores locales y consumidores, con convocatorias abiertas para expositores interesados en participar. (Cortesía/Ancestrum)

El café mexicano: economía y tradición en una taza

No es su primer festival: en mayo de 2026 organizó en el mismo espacio el Festival Artesanal del Mezcal, con idéntico formato de tres jornadas y entrada gratuita (Cortesía/Ancestrum)

México ocupa el noveno lugar mundial en producción de café, con cerca de cuatro millones de sacos de 60 kilogramos por ciclo, según la Organización Internacional del Café (OIC). Más del 70% de los productores son pequeños agricultores con menos de cinco hectáreas, concentrados en Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero.

La industria cafetalera beneficia de forma directa e indirecta a más de tres millones de personas, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). En 2024, las exportaciones mexicanas de café superaron los USD 900 millones, con Estados Unidos, Alemania y Canadá como principales destinos.

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El mercado interno también crece. Según Grand View Research, el negocio del café en México facturó USD 4,580 millones en 2024 y proyecta alcanzar USD 6,397 millones en 2030, con una expansión anual compuesta del 5.5%. El consumo per cápita se ubica entre 1.3 y 1.9 kilogramos por persona al año, impulsado por el auge de los cafés de especialidad, que crecieron 21% en el último año según medios.

El cacao: de los dioses prehispánicos a una industria de miles de millones

La producción nacional se concentra en Tabasco —con el 62% del total— y Chiapas, donde cerca de 37,000 productores de pequeña escala cultivan el grano en 59,000 hectáreas. (Cortesía/Ancestrum)

El cacao tiene en México una historia de miles de años. Cultivado desde la época prehispánica, fue el ingrediente que los españoles llevaron al continente europeo durante la Conquista y hoy es un elemento presente en platillos como el mole oaxaqueño y en bebidas tradicionales de todo el país.

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La producción nacional se concentra en Tabasco —con el 62% del total— y Chiapas, donde cerca de 37,000 productores de pequeña escala cultivan el grano en 59,000 hectáreas. La cadena productiva genera alrededor de 60,000 empleos directos, con una participación mayoritaria de mujeres, según datos del Sistema Producto Cacao México.

Un cartel publicitario ilustra la Feria Artesanal del Café y Chocolate en Coyoacán, Ciudad de México, que muestra pinole, mole poblano, cerámica y refrescos artesanales. (Cortesía/Ancestrum)

Una industria chocolatera que vale más de 46,000 millones de pesos

El sector está compuesto en un 98% por micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y genera 18,400 empleos directos y 100,000 indirectos, de los cuales el 56% son ocupados por mujeres (Cortesía/Ancestrum)

La industria mexicana del chocolate cerró 2025 con ventas por 46,700 millones de pesos, un incremento del 11% frente al año anterior, según datos reportados por El Economista. Para 2026, la proyección apunta a 50,400 millones de pesos.

El sector está compuesto en un 98% por micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y genera 18,400 empleos directos y 100,000 indirectos, de los cuales el 56% son ocupados por mujeres, de acuerdo con la Asociación de la Industria del Chocolate (ASCHOCO). El chocolate con leche domina con más del 50% del mercado, aunque la tendencia se desplaza hacia productos con mayor porcentaje de cacao y menor contenido de azúcar.

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México enfrenta una paradoja estructural: produce alrededor de 28,000 toneladas de cacao al año, pero necesita importar otras 40,000 toneladas para abastecer su demanda interna, dependiendo de proveedores en Costa de Marfil, Ghana y Ecuador.