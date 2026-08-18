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Embajadores Juventud 2026: quién puede registrarse para recibir 12 mil pesos y qué documentos se necesitan

El beneficio económico se distribuye en cuatro exhibiciones de 3 mil pesos

La convocatoria para Embajadores Juventud comenzará en los próximos días (Gobierno de Hidalgo)
La convocatoria para Embajadores Juventud comenzará en los próximos días (Gobierno de Hidalgo)
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Embajadores Juventud abrirá el registro para personas jóvenes de entre 12 y 29 años que residan en los 84 municipios del Estado de Hidalgo.

El programa ofrece apoyos económicos de hasta 12,000 pesos, distribuidos en cuatro exhibiciones de 3,000 pesos cada una, con el objetivo de fortalecer el desarrollo personal y profesional de las juventudes mediante capacitación y replicación de procesos en sus comunidades.

Cabe indicar que la convocatoria prioriza a quienes viven en zonas de marginación, pobreza extrema, rezago social o población indígena.

Embajadores Juventud abrirá el registro para personas jóvenes de entre 12 y 29 años que residan en los 84 municipios del Estado de Hidalgo (gobierno de Hidalgo)
Embajadores Juventud abrirá el registro para personas jóvenes de entre 12 y 29 años que residan en los 84 municipios del Estado de Hidalgo (gobierno de Hidalgo)

Quiénes pueden inscribirse y fechas de registro a Embajadores Juventud

El registro está dirigido exclusivamente a jóvenes hidalguenses de 12 a 29 años cumplidos al momento de la solicitud. No podrán participar quienes hayan recibido apoyos estatales en 2026, salvo becas y el Premio Estatal de la Juventud.

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El periodo de recepción de solicitudes será del 26 al 28 de agosto de 2026, de 9:00 a 17:00 horas, en la planta baja del edificio Casa del Pueblo para el Bienestar y Desarrollo Rural, ubicado en Pachuca de Soto, Hidalgo.

Documentos requeridos para la inscripción

Los interesados deberán entregar copia de identificación oficial, CURP certificada, comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses, acta de nacimiento, formato único de solicitante, registro de participantes y carta bajo protesta de decir verdad de no recibir otros apoyos, así como un proyecto de capacitación en formato libre.

Requisitos para registrarse

  1. Copia de identificación oficial.
  2. CURP certificada.
  3. Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses.
  4. Acta de nacimiento.
  5. Formato único de solicitante.
  6. Registro de participantes.
  7. Carta bajo protesta de decir verdad de no recibir otros apoyos.
  8. Proyecto de capacitación en formato libre.
Embajadores Juventud abrirá el registro para personas jóvenes de entre 12 y 29 años que residan en los 84 municipios del Estado de Hidalgo (gobierno de Hidalgo)
Embajadores Juventud abrirá el registro para personas jóvenes de entre 12 y 29 años que residan en los 84 municipios del Estado de Hidalgo (gobierno de Hidalgo)

En el caso de menores de edad, la documentación debe ser firmada por padre, madre o tutor. Los resultados serán publicados en los portales oficiales de la SEBISO y el Instituto Hidalguense de la Juventud, así como en medios digitales y espacios físicos determinados por la dependencia.

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Publicación de resultados y dudas

Los resultados del proceso estarán disponibles en la página oficial de la SEBISO, en el sitio web del Instituto Hidalguense de la Juventud y en medios digitales seleccionados, como Facebook. Además, se prevé la publicación en espacios físicos designados por la SEBISO.

Quienes deseen más información pueden acudir personalmente al Instituto Hidalguense de la Juventud, localizado en la Planta Baja del edificio Casa del Pueblo para el Bienestar y Desarrollo Rural, sobre avenida Vicente Segura No. 400, Colonia Revolución, C. P. 42060, Pachuca de Soto, Hidalgo. El teléfono de contacto es el 771 717 60 00 ext. 4485.

Regularización y escrituración Edomex 3
Registro para la regularización y escrituración de predios en el Edomex (Gob. Edomex)

También es posible recibir orientación en las oficinas municipales de juventud en el estado, así como por medio de las cuentas oficiales de Facebook, X y el correo electrónico juventud@hidalgo.gob.mx.

Toda la información relevante sobre la publicación de resultados y canales de contacto se encuentra centralizada en estos medios, facilitando el acceso a consultas para las personas interesadas.

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