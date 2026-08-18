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Padres de la bebé sustraída en una bolsa de regalo del Hospital General dan su versión tras 17 años: “Jamás hubo trato”

Tras el estreno de ‘Un hijo propio’ se revivió el caso por el que Eleonor Alejandra Marín Mendoza pasó muchos años en prisión

hospital general bebé robo -México- 18 agosto
Mayra dio su versión respecto al día en que sustrajeron a su hija de Hospital General (Captura de pantalla/Netflix)
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Hace 17 años, la sustracción de una recién nacida dentro de una bolsa de regalo en el Hospital General de Ciudad de México marcó a dos familias y abrió uno de los casos de robo de bebés más discutidos del país.

El documental Un hijo propio de Netflix recupera los testimonios de los padres biológicos y de Eleonor Alejandra Marín Mendoza, la mujer sentenciada por el delito.

La versión de los papás, Mayra y Ricardo, ofrece detalles inéditos sobre los hechos y desmonta las teorías de un supuesto acuerdo para entregar a la menor.

Alejandra Marín sostiene que existió un acuerdo previo

En el documental, Alejandra Marín narra que conoció a Mayra durante el embarazo en el Hospital General. Su versión sostiene que hubo un trato para que, tras el parto, le entregaran a la bebé, alegando que la madre biológica no podía hacerse cargo.

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Eleonor Alejandra Marín Mendoza -México- 18 agosto
Eleonor Alejandra Marín Mendoza habla sobre el caso que la llevó a prisión (Netflix)

“Ella me dijo que se iba a Chihuahua y que me quedara con la niña”, afirmó Marín frente a las cámaras de Netflix.

Según la protagonista, el encuentro se produjo en el área de ginecología, donde supuestamente Mayra le ofreció a su hija. Marín detalla que, a partir de ese momento, se preparó para recibir a la bebé y justificar su presencia en el hospital ante su familia y pareja.

“Todo estaba listo. Tenía ropa, cunas, todo lo necesario para la niña”, relató en el documental. Marín también aseguró que nunca se disfrazó de enfermera y que su intención era formalizar el proceso con un documento privado.

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Una experta entrevistada en la producción agrega que las pruebas demuestran que Mayra llevó su control de embarazo en un centro de salud diferente y que solo acudió al hospital para el parto.

(Captura/Netflix)
(Captura/Netflix)

Mayra y el padre de la bebé rechazan la existencia de un acuerdo

La versión de Mayra y del padre de la menor, presentada en el documental difiere radicalmente.

“Es muy ilógica, super ilógica. Si tú vas a regalar a un bebé no lo haces adentro del hospital, no la saca en la forma en la que la sacó. Jamás hubo un trato, jamás la vi hasta que nació Katya y las pruebas se presentaron”, sostuvo Mayra.

La madre biológica asegura que jamás coincidió con Alejandra Marín antes del parto y que su control de embarazo lo realizó en un centro de salud, no en el hospital donde ocurrió la sustracción.

“Al hospital llegué a dar a luz nada más. Jamás pisé un centro de salud antes, no hay posibilidad de que la hubiera visto”, afirmó.

Edificio de Hospital General de Ciudad de México al atardecer, con letrero institucional, varias patrullas de policía y cinta amarilla de seguridad.
El Hospital General de Ciudad de México presenta su entrada principal con varias patrullas policiales estacionadas y cinta de seguridad amarilla al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el momento del robo, Mayra recordó que Alejandra se habría presentado como encuestadora.

“Ella anduvo deambulando en el área de gineco y pasa conmigo a decirme que estaba haciendo una encuesta, me enseña la credencial, su gafete y yo confié. Me empezó a hacer muchas preguntas, que si era mi primer hija, que si era del mismo matrimonio, cómo era mi relación con su papá, ahí sacó todo lo que dijo”, relató

El padre de la bebé corroboró este testimonio.

“Entré al hospital, estaba Mayra en la cama y le digo: cómo te sientes. Me dice: muy mal, tengo mucha temperatura y me dice: ahí está la niña. La vi a mi hija por primera vez y me enamoré de ella”, cuenta.

Según su relato, en ese momento también vio a Alejandra en la habitación, quien dejó los papeles y se retiró tras la llegada del padre.

El día del robo, Mayra fue habría sido enviada a realizarse pruebas médicas.

“Tenía casi 40 de temperatura, no me podían dar de alta porque tenía una infección, me mandan por pruebas de orina y les digo a mis compañeras, les encargo a mi bebé ahorita vengo. El baño estaba a unos pasos del cuarto, regreso y ya no está mi hija. Lo primero que me imaginé fue a lo mejor la están bañando, jamás pensé me robaron a mi hija”, recuerda la madre.

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