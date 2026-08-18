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Aumenta hasta 60% atención médica en hospitales del IMSS e ISSSTE, alertan sobre incremento en ingresos de Urgencias

El gobierno indicó que aumentaron las consultas generales, especializadas y las cirugías en los tres sistemas de salud

Eduardo Clark reportó un aumeto del 60% en las consultas de especialidad. | Presidencia
Eduardo Clark reportó un aumeto del 60% en las consultas de especialidad. | Presidencia
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Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud, informó que en los últimos cuatro años se registró un aumento significativo en la atención médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e IMSS-Bienestar.

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