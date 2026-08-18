Aumenta hasta 60% atención médica en hospitales del IMSS e ISSSTE, alertan sobre incremento en ingresos de Urgencias

Eduardo Clark García Dobarganes , subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud, informó que en los últimos cuatro años se registró un aumento significativo en la atención médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) , en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e IMSS-Bienestar.

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