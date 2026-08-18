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ECOEMS 2024: a qué hora salen los resultados y qué hacer si se satura la página

Este mecanismo de ingreso incluyó examen para IPN y UNAM, aunque otra modalidad consideró más factores

Cuatro estudiantes en uniforme escolar, logos de ECO EMS, UNAM e IPN, dos relojes de manecillas y detalles de papel con una composición estilo collage.
Los resultados de ECOEMS se publican el 18 de agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los aspirantes a educación media superior que participaron en el examen ECOEMS podrán conocer si obtuvieron un lugar en la UNAM o el IPN este martes 18 de agosto.

La publicación de resultados concentra la atención de miles de familias que esperan el acceso a la plataforma oficial.

Aunque la Coordinación de Educación Media Superior no publicó una hora precisa para liberar los resultados, la experiencia de convocatorias anteriores indica que la plataforma ‘Mi Derecho, Mi Lugar’ suele habilitar la consulta desde las 00:00, es decir, a la media noche.

Históricamente, algunos aspirantes incluso han logrado revisar su asignación desde las 22:00 del día previo, si la página lo permite y no sufre caídas por sobresaturación.

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Durante el martes 18 de agosto, todos los estudiantes podrán consultar sus resultados del ECOEMS a través del sitio web oficial.

Para hacerlo, deben ingresar a ‘Mi Derecho, Mi Lugar’ con la Cuenta Llave, el Folio de Registro y la CURP del aspirante. El sistema muestra tres columnas: el folio, la clave de la escuela asignada y el puntaje obtenido en el examen.

¿Qué hago si la página ECOEMS se cayó?

Joven con laptop que muestra resultados ECOEMS 2020 y logos UNAM e IPN. Infografía con secciones de pasos, datos y soluciones para la consulta en línea, con iconos.
Infografía detalla los pasos y consideraciones para consultar los resultados del examen ECOEMS 2020 de ingreso a la educación media superior en UNAM e IPN, incluyendo soluciones a problemas de acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Espera algunos minutos u horas antes de intentar de nuevo. En días de alta demanda, como la publicación de resultados, la página suele estar saturada durante las primeras horas.
  • Prepara toda tu información antes de intentar ingresar, para que el proceso sea más ágil y reduzcas el tiempo de conexión necesario en la plataforma.
  • Refresca la página solo de vez en cuando, no de manera continua, para evitar contribuir a la sobresaturación y reducir el riesgo de ser bloqueado temporalmente.
  • Intenta consultar los resultados en horarios menos concurridos, como muy temprano por la mañana o después de las 13:00 del día siguiente.
  • Evita usar múltiples dispositivos o abrir varias pestañas al mismo tiempo con el mismo usuario, ya que esto puede causar bloqueos automáticos por parte del sistema y aumentar la saturación general.

Además de la consulta en línea, existe la opción de llamar a Educatel al número 079 para solicitar los resultados utilizando el folio de registro.

Esta vía puede ser útil si la plataforma digital presenta demoras por la alta demanda.

Cómo consultar tus resultados ECOEMS 2026

Para revisar tu asignación, sigue este procedimiento en la fecha indicada:

Infografía con título 'Cómo consultar los resultados ECOEMS 2026', requisitos, pasos de consulta, opciones de registro extemporáneo, logo Infobae y personas con dispositivos electrónicos.
Aspirantes a educación media superior consultan los resultados de asignación del ECOEMS 2026, con pasos y requisitos detallados para acceder a la información en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Verifica la fecha oficial Los resultados solo están disponibles el 18 de agosto de 2026. Antes de ese día, no es posible consultarlos.
  2. Accede al portal oficial Ingresa a miderechomilugar.gob.mx desde un dispositivo con internet. Si experimentas lentitud, espera unos minutos y reintenta.
  3. Introduce tus datos personales En la sección de consulta individual, escribe tu folio de registro y tu CURP. Si el sistema lo solicita, utiliza también tu Llave MX.
  4. Consulta el reporte de resultados El sistema mostrará tu asignación, modalidad de participación, número de aciertos y la escuela correspondiente.
  5. Guarda tu comprobante Descarga o haz una captura de pantalla del comprobante de asignación. Este documento es necesario para tu inscripción.

Este proceso es gratuito y no requiere la intervención de gestores ni el pago de servicios adicionales.

Es recomendable tener tus datos listos para agilizar la consulta el día de la publicación.

Qué se necesita para consultar los resultados ECOEMS

Antes de ingresar al portal, asegúrate de contar con los siguientes elementos:

  • Folio de registro: Se encuentra en el comprobante de registro y en el pase de ingreso al examen.
  • CURP: Tu Clave Única de Registro de Población.
  • Llave MX: Solo en caso de que el portal la solicite para el acceso.
  • Dispositivo con internet: Puede ser un celular, tableta o computadora

Localiza tu folio de registro con anticipación y, si olvidaste tu Llave MX, recupérala en llave.gob.mx. Disponer de estos datos evita contratiempos y facilita la consulta en la fecha indicada.

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