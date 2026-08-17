Mónica Soto anuncia su renuncia como magistrada del Tribunal Electoral

La magistrada Mónica Soto dejará el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de presentar su renuncia ante el Senado de la República.

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Mónica Aralí Soto Fregoso anunció este lunes su decisión de separarse del cargo como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), poniendo fin a una trayectoria de casi diez años en el máximo órgano jurisdiccional electoral del país.

La magistrada comunicó su determinación durante el Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales, ante integrantes de la comunidad jurídica y autoridades electorales. Su anuncio fue recibido con aplausos por parte de los asistentes.

Mónica Soto anuncia su renuncia al Tribunal Electoral

“Da para mucho. Treinta años da para cerrar un ciclo”, expresó Soto al explicar su decisión. La magistrada señaló que eligió ese espacio para compartir públicamente una determinación que, dijo, responde a un compromiso personal que considera cumplido.

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“He tomado la decisión de separarme del cargo como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, afirmó.

Renuncia Mónica Soto al TEPJF en medio de la renovación del Poder Judicial.

Soto también hizo referencia a la naturaleza temporal de los cargos públicos y a la importancia que tuvo su familia durante su trayectoria profesional. Explicó que su determinación está vinculada con un compromiso que asumió con México, con el Tribunal y con su entorno familiar.

Trayectoria de Mónica Soto en el TEPJF

Soto llegó a la Sala Superior en noviembre de 2016, luego de que el Senado de la República la eligiera para integrar el máximo órgano electoral.

Antes había desarrollado parte de su carrera como magistrada de la Sala Regional Guadalajara, institución que también presidió.

Entre los principales momentos de su trayectoria destacan:

Su incorporación a la Sala Superior en 2016.

La presidencia de la Sala Regional Guadalajara.

Su elección como presidenta del TEPJF en diciembre de 2023.

Su participación en la calificación de la elección presidencial de 2024 .

Su intervención en asuntos relacionados con derechos político-electorales y paridad de género.

Mónica Soto acumuló casi una década de trayectoria en la Sala Superior del TEPJF. Credito:cuartoscuro

La jurista cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara y una especialidad en Justicia Electoral. Además, acumuló más de dos décadas de experiencia en instituciones electorales y judiciales.

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¿Cuándo fue presidenta del TEPJF Mónica Soto?

Soto fue elegida presidenta de la Sala Superior el 15 de diciembre de 2023 y asumió formalmente el cargo el 1 de enero de 2024. Permaneció al frente del órgano jurisdiccional hasta octubre de 2025.

Durante ese periodo encabezó al Tribunal Electoral en una etapa marcada por la elección presidencial de 2024 y por la implementación de la reforma judicial.

Su gestión también estuvo relacionada con decisiones relevantes para la protección de los derechos político-electorales y la participación de las mujeres en la vida pública.

Mónica Soto y su agenda de igualdad de género

A lo largo de su carrera, Soto Fregoso impulsó resoluciones vinculadas con la paridad de género y una mayor representación política de las mujeres.

Mónica Soto impulsó la igualdad de género desde la justicia electoral. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha | Archivo)

Entre los asuntos en los que participó estuvieron casos relacionados con candidaturas paritarias, integración de mujeres en dirigencias partidistas y protección frente a la violencia política de género.

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Su trabajo en esta materia le permitió recibir reconocimientos de organizaciones vinculadas con la impartición de justicia y la participación de las mujeres.

También representó a México en reuniones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas durante 2018 y 2019.

Renuncia ocurre en medio de cambios en el Poder Judicial

La salida de Mónica Soto ocurre en un contexto de transformación del Poder Judicial y de modificaciones en la estructura de los órganos jurisdiccionales electorales.

La reforma judicial de 2024 contempló disposiciones transitorias para mantener en funciones a integrantes de la Sala Superior hasta 2027, con el objetivo de garantizar la continuidad institucional durante la transición al nuevo modelo de elección judicial.

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Renuncia de Mónica Soto ocurre en medio de cambios en el Poder Judicial.

Con su renuncia, Soto deja una vacante en la integración de la Sala Superior y concluye anticipadamente una etapa que comenzó en 2016.

Su salida representa un nuevo ajuste para el Tribunal Electoral, particularmente en la antesala de los próximos procesos de renovación de autoridades judiciales.

La magistrada cerró su mensaje con una reflexión sobre el carácter temporal del servicio público y la posibilidad de concluir los ciclos profesionales, al considerar que su responsabilidad con el país, el Tribunal y su familia llegó a un punto de cumplimiento.