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Las fotos de Sam Smith en la Casa Azul de Frida Kahlo Coyoacán que enamoran a sus seguidores mexicanos

El cantante británico ya está en la CDMX para su gira ’To be free’ 2026

Casa Azul Sam Smith -México- 18 agosto
(Instagram)
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En un recorrido que se ha vuelto tradición cada vez que pisa tierra mexicana, Sam Smith compartió con sus seguidores la emoción de su visita a la Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán este 18 de agosto.

El famoso se encuentra en la Ciudad de México con motivo de su gira To be free en Auditorio Nacional que empezó el 17 de agosto y tendrá otras tres fechas este mes: 18, 20 y 21.

La publicación de Smith generó rápidamente una ola de reacciones. En menos de dos horas, la imagen acumuló más de mil 700 interacciones y una cascada de comentarios de fanáticos y figuras públicas, quienes celebran su relación cercana con México.

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Sam Smith es captado en la Casa Azul de Frida Kahlo

La imagen difundida por Sam Smith lo muestra posando frente a la emblemática pared azul donde se lee: “Frida y Diego vivieron en esta casa 1929-1954”.

El recinto, convertido en museo, recibe decenas de miles de visitantes cada mes, pero son contados los artistas internacionales que repiten la visita en cada viaje.

sam smith coyoacán
(Instagram)

Smith escribió:

“Debe ser la cuarta vez que visito este santuario. Hago una peregrinación artística personal aquí cada vez que vengo a México y se me llena el alma cada vez”.

El comentario fue replicado por figuras como Paty Cantú, quien le respondió: “¡Ya tengo lista esa foodie list para ti!”. Otros usuarios y fans sumaron mensajes como “SAM HERMANO YA ERES MEXICANO” y “Quédate siempre aquíiii”. La reacción se volvió tendencia en plataformas como Instagram y X.

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sam smith coyoacán
(Instagram)

La reacción de las redes: “Ya eres mexicano”

Algunos de los mensajes más destacados en la publicación de Smith reflejan el cariño que le tiene el público mexicano. Frases como “Te amamos, bienvenido siempre” y “La noche de ayer en tu primer fecha en CDMX fue hermosa, mágica. México te ama” resumen el tono de la conversación digital.

Sam Smith ha sido visto en otros puntos de México

No es la primera vez que la estancia de Sam Smith en el país trasciende por su cercanía con la cultura mexicana. Días antes, se reportó que el cantante fue visto comiendo tacos en un mercado de Guadalajara, donde accedió a convivir con fans y locatarios. Este tipo de actividades refuerzan la percepción de Smith como un visitante frecuente y cercano.

En giras anteriores, el artista ha compartido imágenes en diferentes puntos de la capital, desde museos hasta restaurantes y sitios históricos. Para muchos seguidores, la visita a la Casa Azul ya es parte de su itinerario personal en cada paso por México.

La historia de la Casa Azul: símbolo artístico de Coyoacán

La Casa Azul, ubicada en el corazón de Coyoacán, es uno de los museos más visitados de la Ciudad de México y el sitio donde vivieron Frida Kahlo y Diego Rivera entre 1929 y 1954. La casa alberga piezas originales, objetos personales y obras de ambos artistas, además de ofrecer un recorrido por el universo íntimo de Kahlo.

Según un recorrido publicado por Infobae, la Casa Azul recibe visitantes de todo el mundo que buscan entender el legado de Frida y su relación con el arte universal. El recinto se ha convertido en santuario para quienes encuentran inspiración en la biografía de la pintora y su contexto histórico, como lo expresa el propio Smith en cada visita.

La experiencia de recorrer la Casa Azul y observar la inscripción “Frida y Diego vivieron en esta casa” se repite año con año para miles de turistas y artistas que, como Sam Smith, encuentran en el lugar una conexión personal con la historia y el arte mexicano.

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