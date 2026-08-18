Marina desactiva 300 explosivos en El Rosario, Sinaloa

La Secretaría de Marina localizó y desactivó más de 300 artefactos explosivos improvisados y aproximadamente 300 kilogramos de material explosivo en el poblado Agua Verde, municipio de El Rosario, Sinaloa. Crédito: Especial

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La Secretaría de Marina localizó más de 300 artefactos explosivos improvisados en las inmediaciones del poblado Agua Verde, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, durante recorridos terrestres de disuasión y vigilancia.

El operativo, realizado en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, permitió detectar además 300 kilogramos de material explosivo, con el objetivo de proteger a la población ante el peligro que representaban estos dispositivos.

De acuerdo con las autoridades, la operación se desarrolló bajo el mando de la Cuarta Región Naval con sede en Mazatlán, donde el personal naval estableció un perímetro de seguridad tan pronto identifica los artefactos en la zona rural de Agua Verde.

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Minutos más tarde, los equipos de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE) acudieron al sitio tras el reporte, a fin de asumir la tarea de desactivar los dispositivos en el lugar y evitar cualquier desplazamiento riesgoso.

Según la información oficial, los artefactos se encuentran en diferentes tamaños y configuraciones, por lo que el volumen de explosivos representa un potencial peligro para los habitantes de la región.

El operativo no reporta personas detenidas ni lesiones durante la desactivación. La Secretaría de Marina señala que el procedimiento se realiza con estricto apego a los protocolos de seguridad establecidos.

El Rosario y Agua Verde bajo vigilancia federal

El municipio de El Rosario, junto con el poblado Agua Verde, permanece bajo observación de las fuerzas federales. La presencia militar busca disuadir la instalación de nuevos artefactos y garantizar la tranquilidad de la población.

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La comunidad reconoce la labor de las instituciones federales en la prevención de situaciones que puedan poner en peligro a los habitantes. El operativo refuerza la confianza en las acciones de seguridad implementadas en la región.

La Secretaría de Marina reafirma su determinación de mantener operaciones coordinadas para proteger a las familias mexicanas. El organismo subraya que la neutralización de artefactos explosivos es parte de su misión para preservar el Estado de derecho.

La institución anuncia que continuará con los patrullajes y operativos en Sinaloa y otras zonas prioritarias. El objetivo principal es garantizar la seguridad y el bienestar de la población ante cualquier amenaza detectable.

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