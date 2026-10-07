Tensión en Palacio Nacional: Sheinbaum habría cuestionado a García Harfuch por congelar cuentas, según The Wall Street Journal

El diario estadounidense señala que la mandataria habría reprochado a sus colaboradores de seguridad asumir que Washington contaría con pruebas sólidas, durante una reunión no confirmada en Palacio Nacional la semana pasada. REUTERS/Raquel Cunha

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La presidenta Claudia Sheinbaum habría cuestionado a sus principales funcionarios de seguridad e inteligencia por los planes de congelar cuentas bancarias de exfuncionarios vinculados a una gobernadora de Morena, que estaban por ser sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de acuerdo con un reporte publicado el 6 de octubre de 2026 por The Wall Street Journal (WSJ).

Según el diario, que cita a personas familiarizadas con la discusión, la reunión ocurrió la semana pasada, al amanecer, en Palacio Nacional. Hasta el momento, el encuentro no ha sido confirmado oficialmente.

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¿Qué reporta The Wall Street Journal sobre la reunión?

El reporte del Wall Street Journal sobre una reunión en Palacio Nacional expone la fricción entre la cooperación con Washington y la presión política interna que enfrenta el gobierno de Claudia Sheinbaum ante acusaciones de corrupción. Crédito: Rosa Icela Rodríguez

De acuerdo con el WSJ, Sheinbaum habría cuestionado a sus colaboradores porque, a su juicio, daban por hecho que Estados Unidos contaba con pruebas sólidas contra los exfuncionarios. El medio señala que la presidenta consideraba que esa postura iba más allá de la cooperación con autoridades estadounidenses que ha caracterizado su gobierno.

Entre los presentes habría estado el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Según las fuentes citadas por el diario, Sheinbaum se dirigió a él en términos duros y habría afirmado que las medidas de EE. UU. formaban parte de un esfuerzo por desestabilizar a México y a su gobierno.

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El WSJ reporta que, al final, la presidenta consintió el congelamiento de las cuentas. Según el diario, negarse habría tensado la relación bilateral.

Los voceros de Sheinbaum y de García Harfuch declinaron comentar, según el medio.

Las sanciones del Tesoro y el caso de Baja California

Las autoridades de Estados Unidos ubicarían a Carlos Torres como el eje de una red que facilitaba operaciones criminales en Tijuana y Mexicali, de acuerdo con el diario estadounidense citado. (Facebook: Marina del Pilar)

Según el WSJ, el Tesoro estadounidense sancionó la semana pasada a 21 personas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa. Entre ellas habría funcionarios que presuntamente aceptaron sobornos para proteger a la organización en cruces fronterizos de Tijuana y Mexicali.

El eje del presunto esquema, de acuerdo con las autoridades estadounidenses citadas por el diario, sería Carlos Torres, entonces esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. El Tesoro lo describe como un operador político con presunta alianza con un líder del cártel en Mexicali.

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Los señalamientos, atribuidos al gobierno de EE. UU., incluyen:

Que Torres habría recibido pagos mensuales para permitir que el cártel operara con relativa impunidad en el estado.

Que su hermano, Luis Torres, habría sido el encargado de recibir los sobornos y lavar los recursos mediante empresas y campañas políticas.

El WSJ indica que Carlos Torres no respondió a solicitudes de comentario y que Luis Torres no pudo ser localizado.

La unidad financiera informó que detectó operaciones de riesgo notificadas por instituciones bancarias y omitió mencionar los presuntos nexos con organizaciones criminales en el comunicado sobre las medidas anunciadas. Crédito: Carlos Torres

Ávila negó irregularidades. El gobierno de Baja California informó en un comunicado que está legalmente divorciada de Torres y que el único interés que comparten es el bienestar de su hijo. Su vocero indicó que no figura en la lista de sancionados.

El diario añade que el Departamento de Estado retiró la visa a Torres en mayo de 2025 y también la de Ávila, sin precisar el motivo.

La respuesta de la UIF

Mensaje oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con relación a las sanciones. Crédito: SHCP

El WSJ recoge que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó la semana pasada que bloqueó cuentas de empresas y personas sancionadas por el Tesoro como medida preventiva, tras detectar “operaciones financieras de riesgo” reportadas por instituciones financieras.

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Según el diario, el comunicado de la UIF no hizo referencia a presuntos vínculos de esas personas con el crimen organizado. Un vocero de la unidad declinó comentar.

Un tono más crítico hacia Washington

La presidenta mexicana utilizó el marco de las celebraciones patrias para anclar constitucionalmente la doctrina de no injerencia, en un contexto marcado por las tensiones con Washington sobre el crimen organizado. (Infobae-Itzallana)

El reporte sitúa el episodio en un contexto de mayor crítica pública de Sheinbaum hacia las acciones de EE. UU. contra el narcotráfico. El WSJ menciona que, en las últimas semanas, la presidenta ha cuestionado a Washington en mítines y eventos públicos, y que en un acto en el Zócalo defendió la soberanía y rechazó la injerencia y las violaciones a la integridad territorial.

El diario recuerda otros episodios recientes:

El desacuerdo con sanciones previas del Tesoro contra tres instituciones financieras mexicanas, sobre las que Sheinbaum dijo que no se halló evidencia de vínculos con organizaciones criminales. Las empresas negaron irregularidades.

La acusación formal de EE. UU. contra Rubén Rocha , exgobernador de Sinaloa, quien renunció a su cargo. Sheinbaum ha rechazado la solicitud de extradición y cuestionado la falta de pruebas, según el medio.

La revocación de la visa a un hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, ha afirmado que en el partido no hay espacio para la corrupción y que ciertas acusaciones buscan socavar la soberanía, según el WSJ.

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Contexto y voces citadas

El WSJ cita a Alberto Capella, exjefe de seguridad de Tijuana y de los estados de Morelos y Quintana Roo, quien señaló que la colaboración con EE. UU. es requisito para lograr resultados y que los funcionarios de seguridad enfrentan presión política interna ante escándalos de corrupción.