Claudia Sheinbaum respalda acusaciones de AMLO sobre injerencia extranjera en detención de El Mayo Zambada, pero mantiene “relación diplomática”

La mandataria afirmó que debe preservar el vínculo diplomático con Washington, aunque consideró relevante la interpretación del exgobernante sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y lee la obra por las noches

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró “muy interesante” la interpretación que el expresidente Andrés Manuel López Obrador plantea en su nuevo libro sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada. Aclaró que, por su cargo, debe cuidar la relación diplomática con Estados Unidos. Lo dijo este 7 de octubre en la conferencia matutina, al ser cuestionada sobre el texto.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el libro de López Obrador?

La mandataria afirmó que debe preservar el vínculo diplomático con Washington, aunque consideró relevante la interpretación del exgobernante sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y lee la obra por las noches

Un reportero le preguntó por lo que el exmandatario escribe sobre agencias estadounidenses, el embajador Ronald Johnson, los expedientes contra Rubén Rocha Moya y Insunza, y la detención de Zambada. El libro se titula Pueblo contra Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La mandataria respondió: “Yo tengo que ser muy cuidadosa porque soy presidenta y tengo que cuidar la relación con Estados Unidos y con todo el mundo. El presidente López Obrador, pues ya dejó la presidencia, él puede hablar más”.

Crédito: Amlo

Sobre el pasaje de la captura de Zambada, dijo: “Muy interesante la interpretación que hace el presidente López Obrador. Vale la pena leerlo”. Según El Heraldo de México, agregó que ya lee el libro, unas pocas páginas por noche.

“Cuando sé que hay injerencia, lo digo sin problema”

Sheinbaum recordó que ha planteado que “muchas de las acciones que se han tomado son injerencistas”, algo que, dijo, expresó en el Monumento a la Revolución. También afirmó:

PUBLICIDAD

“Cuando sé que hay injerencia, lo digo sin problema”.

“También tengo que buscar mantener una relación diplomática”.

“Hay un principio básico: el respeto a nuestra soberanía”.

Para sustentar la existencia de injerencia, citó documentos abiertos de las propias agencias. Mencionó los que se difundieron recientemente en medios sobre el movimiento estudiantil de 1968. No detalló en el fragmento difundido a qué documentos se refería.

Hechos, no interpretaciones

La mandataria afirmó que debe preservar el vínculo diplomático con Washington, aunque consideró relevante la interpretación del exgobernante sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y lee la obra por las noches (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sheinbaum recordó que su gobierno ha hablado de “pruebas, hechos”. Como ejemplo, mencionó que una parte de la familia de uno de los hijos del Chapo fue recibida por Estados Unidos en la frontera, lo que calificó como “hecho, no interpretación”.

Añadió que cada persona puede hacer su propia lectura a partir de esos hechos. Recordó que en una mañanera la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expuso una secuencia de hechos para que cada quien hiciera “la conexión”. Sobre el libro, dijo que López Obrador hace esas conexiones, pero que no sostiene que agentes mexicanos hayan participado: “dijo: hubo comunicación”.

PUBLICIDAD

“Las agencias son injerencistas”

La presidenta sostuvo que existe documentación abierta por las propias agencias estadounidenses que muestra su injerencia en México. Citó como ejemplo documentos recientes sobre el movimiento estudiantil de 1968.

También recordó que ha calificado de injerencistas varias acciones de EU, lo que dijo ante el pueblo en el Monumento a la Revolución, y reiteró que el principio básico es “el respeto a nuestra soberanía”.

El contexto del caso

Zambada fue detenido en Texas en julio de 2024 junto con Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”. Entonces, el gobierno mexicano dijo no haber sido informado.

En agosto de 2025, Zambada se declaró culpable en EU de narcotráfico.

El 29 de abril de 2026 , el Departamento de Justicia de EU presentó cargos contra Rocha Moya, Inzunza y otras ocho personas por presuntos sobornos de narcotraficantes. Rocha Moya rechazó las imputaciones.

En julio de 2026, Sheinbaum habló de una “versión contradictoria” entre lo dicho por el entonces embajador Ken Salazar y lo que sostiene el FBI sobre la detención de Zambada.