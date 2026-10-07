México podría abastecer energía con gas natural durante solo 3 días sin importar de EEUU

Transmisión de una intervención en la Conferencia del Pueblo realizada en Palacio Nacional, donde un funcionario expone datos sobre la capacidad de suministro de gas natural de México y la dependencia energética respecto a las importaciones provenientes de Estados Unidos. La transmisión incluye interpretación simultánea en Lengua de Señas Mexicana.

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Esta mañana, el gobierno de México informó que Estados Unidos les habría notificado la semana pasada sobre una reducción de una quinta parte en las importaciones de gas natural hacia el territorio nacional.

“Hace una semana hubo una situación crítica en EEUU, avisaron que iban a dejar de enviar alrededor de la quinta parte de lo que en los gasoductos nacionales tomamos. Era un golpe fuerte”, detalló Cuitláhuac García Jiménez, titular del Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenegas).

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De acuerdo con el funcionario, la situación fue atendida “sin problemas” ante la coordinación interinstitucional donde participaron Petróleos de México (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro de Control de Energía (Cenace).

García Jiménez explicó en La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que en México “no tenemos almacenamiento”, pero a través de estrategias conjuntas “podríamos tener hasta tres días, si hubiere algún corte de este gas natural de importación”.

México depende del 75% de importaciones de Estados Unidos de gas natural: Sheinbaum busca la soberanía energética

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó en su conferencia que uno de los cinco ejes de su administración con los que pretende reforzar al sector energético es buscar la soberanía energética, definición que busca “disminuir la dependencia exterior”.

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En este sentido, señaló que actualmente México depende en un 75% de las importaciones de Estados Unidos de gas natural; “por eso estamos ampliando las fuentes renovables, para sustituir gas por energía del sol, del viento, de la tierra, para que no tengamos que consumir más gas y recuperar el que se ha quemado en la atmósfera”, expresó Sheinbaum.

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