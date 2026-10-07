Beca Rita Cetina 2026: ¿Quién se registra en octubre? El aviso que debes tener en cuenta antes de las inscripciones

La Beca Rita Cetina abrirá un nuevo periodo de registros en octubre para que más alumnos puedan integrarse. Sin embargo, se debe tener en cuenta que antes de realizar el proceso de inscripción es necesario contar con un documento actualizado. (X@BienestarEdu)

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La Beca Rita Cetina abrirá un nuevo periodo de registros en octubre para que más alumnos puedan integrarse. Sin embargo, se debe tener en cuenta que antes de realizar el proceso de inscripción es necesario contar con un documento actualizado.

El programa comenzó a implementarse en 2025 y es gestionado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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La iniciativa busca otorgar un apoyo económico para que los beneficiarios puedan continuar y finalizar sus estudios de manera satisfactoria.

El video muestra a Rita Cetina en un entorno de oficina, explicando detalles sobre la Beca Universal de Educación Básica. La presentadora utiliza un micrófono lavalier y gesticula mientras se dirige a la cámara. Los rótulos en pantalla identifican a Rita Cetina y mencionan 'Educación Primaria', 'Educación Básica' y 'Beca Universal'. Una frase clave en pantalla indica 'No es necesario acudir al banco'. Este material constituye un video explicativo dirigido a beneficiarios de un programa de becas.

¿Quién se puede registrar a la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina ofrece apoyos a estudiantes de primaria y secundaria inscritos en escuelas públicas. Los recursos se dispersan por medio del Banco del Bienestar, con montos y frecuencias que varían según el nivel educativo.

En secundaria, la Beca Universal Rita Cetina beneficia a alumnas y alumnos de planteles públicos. Las familias con al menos un estudiante en ese grado reciben $1,900 pesos cada dos meses.

Si en el mismo hogar hay más de un estudiante de secundaria registrado, el programa añade $700 pesos bimestrales por cada alumno adicional.

Los pagos de secundaria se depositan durante 10 meses del ciclo escolar. Julio y agosto quedan fuera del calendario, y las familias reciben los recursos cada dos meses en la Tarjeta del Banco del Bienestar.

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En primaria, el apoyo para uniformes y útiles escolares asigna $2,500 pesos al año por cada estudiante de una escuela pública. El depósito se realiza una vez por ciclo escolar para contribuir a los gastos del regreso a clases.

El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina inició este lunes 3 de agosto de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario (Gobierno de México)

El aviso antes de registrarse y cómo realizar el proceso

Aunque todavía no han iniciado los registros, tomando en cuenta convocatorias anteriores, el proceso se realiza en línea en www.becaritacetina.gob.mx, y no tiene costo.

Madres, padres o tutores deberán contar con CURP actualizada, identificación oficial, comprobante de domicilio, número de celular activo y correo electrónico vigente. También tendrán que crear una cuenta en Llave MX, requisito con el que se validan los datos y se protege el trámite.

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Aunque todavía no han iniciado los registros, tomando en cuenta convocatorias anteriores, el proceso se realiza en línea en www.becaritacetina.gob.mx, y no tiene costo. (X@BecasBenito)

Por ahora, se continúan realizando las asambleas informativas donde se explican todos los detalles para solicitar el apoyo.

La madre, padre o tutor deberá presentar:

CURP certificada.

Número de celular activo.

Correo electrónico vigente.

Identificación oficial, INE o pasaporte, en formato digital.

Comprobante de domicilio digitalizado, con una antigüedad no mayor a tres meses.

El beneficiario deberá contar con la CURP certificada del menor.

Cómo crear la Llave MX

Por otra parte, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar lanzó un aviso antes del registro e indicó que para poder realizar el proceso correctamente es necesario tramitar la Llave MX en la página www.llave.gob. El sistema solicita la CURP y muestra de forma automática los datos personales, cuya veracidad deberá confirmarse. Después, se deberá indicar el código postal y la colonia correspondiente. El procedimiento concluye con el registro de un medio de contacto, ya sea un número de teléfono celular o una dirección de correo electrónico.

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La entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina se llevará a cabo de mayo a julio (Foto: gobierno de México)

Alcance del programa

La Beca Rita Cetina comenzó a operar el año pasado como un programa social para estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas de México. Su etapa inicial se concentró en secundaria; este año incorporó a alumnos de primaria y se prevé una próxima ampliación para preescolar.

El programa supera los 15 millones de beneficiarios en el país, según Julio León, titular de la iniciativa. El respaldo apunta a favorecer la continuidad escolar y aliviar los gastos de las familias.

La política dispone de una inversión anual de cerca de $83.000 millones, destinada a millones de alumnos, con prioridad para quienes asisten a planteles públicos.

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