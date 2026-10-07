La Oreja de Van Gogh en México 2027: fechas, sedes, preventa y cómo comprar boletos

Las entradas para el esperado show de La Oreja de Van Gogh estarán disponibles en preventa exclusiva el 4 y 5 de agosto a través de Teleticket.

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La Oreja de Van Gogh volverá a México en 2027 con la gira Tantas cosas que contar, que incluye cuatro conciertos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. El anuncio ocurre días después de que la agrupación adelanta en Instagram que el país formaría parte de su próxima ruta, sin revelar entonces las ciudades, fechas ni condiciones para comprar boletos.

La promotora Ocesa confirma las presentaciones mediante una publicación en redes sociales. “Después de tantos años de espera, La Oreja de Van Gogh regresa a México”, informa el mensaje que acompaña el cartel oficial de la gira.

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La agrupación española llegará con dos fechas en Ciudad de México y una presentación en cada una de las otras dos ciudades anunciadas. Los boletos estarán disponibles primero en la Gran Venta HSBC y después mediante venta general en Ticketmaster.

Los integrantes del grupo musical español La Oreja de Van Gogh se dirigen a la cámara en un video grabado en interiores. Durante el mensaje, los miembros de la banda comentan sobre sus conciertos en España y confirman su regreso a México para realizar presentaciones en directo durante el próximo verano.

La Oreja de Van Gogh anuncia cuatro conciertos en México para 2027

La gira Tantas cosas que contar Tour 2027 comenzará en Monterrey. La primera presentación está programada para el 27 de junio de 2027 en la Arena Monterrey.

El recorrido continuará en Guadalajara. La Oreja de Van Gogh se presentará el 2 de julio de 2027 en la Arena VFG, de acuerdo con el cartel difundido por Ocesa.

La última escala confirmada será la Ciudad de México, donde el grupo ofrecerá dos conciertos en el Palacio de los Deportes. Las fechas programadas son el 8 y 9 de julio de 2027.

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La Oreja de Van Gogh regresa a Lima con su formación original, encabezada por Amaia Montero, para ofrecer un concierto en Costa 21 el 14 de marzo de 2027.

La publicación concentra las cuatro funciones en un periodo de 13 días. El cartel no muestra por ahora más presentaciones en otras ciudades mexicanas ni informa si habrá una ampliación de fechas ante una alta demanda.

La gira recibe el nombre de Tantas cosas que contar, una frase que aparece en la imagen promocional junto al nombre de la banda y las sedes confirmadas. Ocesa señala que el regreso ocurre “después de tantos años de espera”.

Fechas, preventa HSBC y todo lo que se sabe para comprar boletos

La venta de boletos comenzará con la Gran Venta HSBC. El anuncio indica que las personas con tarjeta HSBC Premier de Crédito y Débito podrán participar el 13 de octubre.

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Las personas con tarjetas HSBC de Crédito y Débito tendrán acceso a la preventa el 14 de octubre. La imagen promocional incluye facilidades de pago de 3 y 5 meses sin intereses, sujetas a las condiciones que establezcan el banco y la boletera.

El grupo donostiarra La Oreja de Van Gogh ofrece este viernes el primero de sus dos conciertos en València dentro de su gira 'Tantas cosas que contar', que supone el regreso a los escenarios de Amaia Montero, su vocalista original. EFE/ Biel Aliño

La venta general arrancará el 15 de octubre. Ocesa dirige al público a Ticketmaster México para conocer la disponibilidad de entradas, precios, mapas de los recintos y modalidades de entrega.

El material compartido no informa los costos de los boletos para ninguna de las cuatro fechas. Tampoco detalla la distribución de zonas, cargos por servicio, paquetes VIP o reglas para menores de edad.

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Las personas interesadas deberán revisar la cartelera oficial de Ticketmaster antes de cada etapa de venta. La disponibilidad puede cambiar según la demanda y el sistema de la boletera asignará los lugares conforme avance el proceso de compra.

La imagen tampoco precisa los horarios de inicio de cada preventa. Esos datos suelen aparecer en la ficha individual de cada concierto, por lo que el público deberá consultar las páginas de Arena Monterrey, Arena VFG y Palacio de los Deportes cuando Ticketmaster habilite los eventos.

Monterrey abrirá la ruta; Ciudad de México tendrá dos funciones

La Arena Monterrey recibirá el primer concierto de la serie el 27 de junio de 2027. El recinto será la única sede anunciada para Nuevo León dentro de esta primera tanda de fechas.

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La segunda función ocurrirá el 2 de julio de 2027 en la Arena VFG, ubicada en el área metropolitana de Guadalajara. Será el único concierto programado hasta ahora para Jalisco.

La Ciudad de México concentrará las dos últimas presentaciones. La Oreja de Van Gogh tocará el 8 de julio y repetirá el 9 de julio de 2027 en el Palacio de los Deportes.

El grupo había anticipado su regreso con un video publicado en Instagram. Una de las voces afirma: “Los conciertos en España están yendo espectacularmente bien”.

La grabación adelanta que México sería parte del itinerario. “Una gira de La Oreja de Van Gogh no es una gira si no pasa por nuestra segunda casa”, dice otra de las voces antes de despedirse con el mensaje: “México, nos vemos el próximo verano”.

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Con el anuncio de Ocesa, esa promesa ya tiene cuatro fechas, tres sedes y un calendario definido para las preventas. La venta general de boletos comenzará el 15 de octubre a través de Ticketmaster México.