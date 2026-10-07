157 ataques armados en 26 años: el mapa que revela por qué las escuelas de México ya no son seguras

El investigador Víctor Manuel Sánchez Valdés documentó 157 ataques armados en escuelas de México desde el año 2000. Crédito: Jovani Pérez, Infobae

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Un investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) documentó 157 ataques con armas de fuego en escuelas mexicanas entre el año 2000 y septiembre de 2026. Víctor Manuel Sánchez Valdés presentó esos datos en una entrevista con Luis Chaparro en el segmento Panorama Criminal de Pie de Nota, este martes. El especialista explicó que 2026 ya acumula 31 eventos y se convirtió en el año con mayor incidencia desde que comenzó el registro.

El detonante inmediato del análisis fue el ataque del jueves 1 de octubre en la Secundaria General número 13, en el ejido La Unión, Torreón, Coahuila. Dos hermanos gemelos de 18 años, exalumnos del plantel, ingresaron con machetes y petardos durante un cambio de clases y causaron la muerte de la subdirectora Nery Edith Nevárez González, de 56 años.

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Sánchez Valdés atribuyó el incremento sostenido de los casos a tres factores combinados: la disponibilidad de armas en los hogares, la exposición a contenidos violentos y la falta de atención a la salud mental estudiantil.

Víctor Sánchez Valdés detalla el crecimiento de los casos desde 2017

El investigador explicó en la entrevista que el fenómeno era prácticamente inexistente hace dos décadas. “Si hubiéramos visto en retrospectiva este problema hace unos diez, quince o veinte años, lo veríamos como algo lejano”, dijo Víctor Sánchez Valdés a Luis Chaparro en Pie de Nota.

TORREÓN, COAHUILA, 01OCTUBRE2026.- Dos jóvenes irrumpieron en la escuela secundaria número 13, ubicada en el Ejido La Unión, y asesinaron a la subdirectora del plantel. Los agresores, hermanos y exalumnos de la escuela, también hirieron a otras tres personas, una de ellas de gravedad. El fiscal de Coahuila, Federico Fernández, informó que durante el ataque utilizaron armas blancas y una especie de petardos. Los agresores fueron aprehendidos. FOTO: CUARTOSCURO.COM

El experto ubicó el punto de inflexión en 2017, con el tiroteo en el Colegio Americano del Noreste de Monterrey. Entre 2000 y 2013 los casos eran esporádicos, con intervalos de hasta tres años sin registros, según relató el investigador al programa.

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A partir de 2017 la curva cambió de forma sostenida. Sánchez amplió ante el programa: solo 2021 presentó cero casos, por efecto de la pandemia de covid-19, y desde entonces la cifra no dejó de crecer.

¿Por qué aumentaron los ataques en escuelas de México? Según el recuento de Sánchez Valdés, la combinación de armas accesibles en los hogares y problemas de salud mental no detectados a tiempo explica buena parte del fenómeno. El investigador descartó que las redes sociales y los videojuegos sean la única causa, como ha planteado el Gobierno federal, y subrayó que sin acceso a un arma la intención violenta no se materializa.

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El primer corte de abril ya alertaba sobre un posible récord histórico

Sánchez Valdés realizó un primer corte de su investigación en abril, tras el ataque en el Instituto Antón Makárenko de Lázaro Cárdenas, Michoacán. En ese momento el conteo llegaba a 143 incidentes desde 2000, con 2025 como el año de mayor incidencia, con 30 casos documentados.

Flores y una fotografía de la subdirectora cuelgan de la cerca exterior de la Escuela Secundaria No. 13 luego de un ataque que la mató e hirió a otros, según las autoridades locales, en Torreón, estado de Coahuila, México, el 1 de octubre de 2026. REUTERS/Enrique Terrazas

Ese ataque de marzo lo cometió un estudiante de 15 años que disparó con un fusil semiautomático tipo AR-15 contra dos trabajadoras del plantel. Las víctimas, identificadas como María del Rosario Sagrero y Tatiana Bedolla, murieron tras negarle el acceso al aula por llegar tarde.

Con la actualización posterior al caso de Torreón, el registro total subió a 157 eventos y la cifra de 2026 pasó a 31 casos. El propio Sánchez lo explicó ante Pie de Nota: “2026 ya rebasó a 2025 como el año con más eventos y, por tanto, llegamos al máximo histórico y todavía no termina el año”.

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El especialista había anticipado ese escenario desde abril, cuando publicó su primer análisis en Animal Político. En ese artículo advirtió que la tendencia de los primeros tres meses del año, con 17 ataques, podía convertir a 2026 en un nuevo máximo histórico si no se adoptaban medidas.

Puebla y Nuevo León encabezan el registro histórico de incidentes

El mapa elaborado por Sánchez Valdés ubica a Puebla y Nuevo León como las entidades con más incidentes acumulados desde 2000, con 11 casos cada una. Ciudad de México y Tamaulipas le siguen con 10 registros, mientras que Chiapas acumula nueve.

Security forces keep watch outside Secondary School No. 13 after an attack that killed a vice principal and injured others, according to local authorities, in Torreon, Coahuila state, Mexico, October 1, 2026. REUTERS/Stringer

En Puebla, los ataques se concentraron en Tehuacán, Mihuatlán, la capital del estado, Tlapalana, San Martín Texmelucan y Chietla. Los primeros casos en esa entidad se registraron en 2014, en Tehuacán y Mihuatlán.

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Aguascalientes es, según el recuento del investigador, la única entidad del país sin ningún incidente documentado desde el inicio del conteo. En lo que va de 2026, Nuevo León y Baja California lideran la lista anual, con cuatro y tres eventos respectivamente.

El propio Sánchez detalló a Pie de Nota el peso de las armas ilegales en el país. “Como en este país hay quince millones de armas ilegales, muchas de ellas están en los hogares al alcance de los niños y jóvenes”, explicó el investigador en la entrevista.

Casos previos marcaron el camino hacia el récord de 2026

Antes del ataque de Torreón de octubre, otros episodios habían marcado la historia reciente de la violencia escolar en México. El primero fue el tiroteo del Colegio Americano del Noreste en Monterrey, el 18 de enero de 2017, cuando un alumno de 15 años disparó contra una maestra y compañeros antes de quitarse la vida.

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Onlookers stand behind a police cordon as security officers stand guard at Secondary School No. 13 after an attack that killed a vice principal and injured others, according to local authorities, in Torreon, Coahuila state, Mexico, October 1, 2026. REUTERS/Stringer

En enero de 2020 ocurrió el ataque en el Colegio Cervantes de Torreón, cuando un alumno de 11 años disparó dentro del plantel. El hecho provocó la muerte de una maestra y dejó seis personas heridas antes de que el menor se quitara la vida, según el registro del investigador.

El caso más reciente antes del ataque de octubre fue el de la preparatoria Antón Makárenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en marzo pasado. De los 143 incidentes documentados hasta ese corte, 35 tuvieron consecuencias directas para personas, con un total de 30 personas lesionadas y 30 fallecidas, de acuerdo con el conteo del investigador.

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Las recomendaciones del especialista ante la Secretaría de Educación Pública

Sánchez Valdés planteó ante Pie de Nota una serie de medidas para frenar la tendencia. El investigador propuso controlar el ingreso de armas provenientes de Estados Unidos y endurecer las sanciones contra padres que no resguarden sus armas de forma adecuada.

El especialista también pidió generar protocolos de reacción ante este tipo de hechos dentro de los planteles educativos. “Si hubiera psicólogos en todas las escuelas, se podría detectar a tiempo casos de riesgo y canalizarlos”, afirmó Sánchez Valdés al programa, en referencia al caso de los gemelos detenidos en Torreón.

Police tape lines the fence outside Secondary School No. 13 after an attack that killed a vice principal and injured others, according to local authorities, in Torreon, Coahuila state, Mexico, October 1, 2026. REUTERS/Enrique Terrazas

El investigador advirtió sobre el riesgo de que México se acerque al escenario que vive Estados Unidos si el fenómeno no se atiende con rapidez. “Puede llevarnos a un escenario muy similar al que vive Estados Unidos”, señaló ante Luis Chaparro en Pie de Nota.

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) condenó el ataque del 1 de octubre en Torreón, según informaron medios locales tras el hecho. El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, expresó sus condolencias a la familia de la subdirectora fallecida y señaló que las investigaciones llegarán “hasta las últimas consecuencias”.