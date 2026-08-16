8 señales que pueden alertar de que tu perro tiene diabetes

Un cuenco de croquetas para perro, una jeringa de insulina nueva y un vial de insulina veterinaria señalan los elementos clave para el cuidado de perros con diabetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La diabetes es una de las enfermedades crónicas más comunes en los perros adultos y de edad avanzada.

Detectarla a tiempo es fundamental para evitar complicaciones graves y mejorar la calidad de vida de las mascotas. Existen señales claras que pueden alertar a los dueños sobre la posible presencia de esta enfermedad.

Reconocer estos cambios en el comportamiento y en la salud del perro permite acudir al veterinario de manera oportuna y comenzar el tratamiento adecuado.

Un perro de edad avanzada con pelaje entrecano y orejas caídas reposa tranquilamente sobre una manta gris en el suelo de una sala con luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las principales Señales que pueden indicar que tu perro tiene diabetes

Como mencionamos antes, estar atento a posibles señales de que tu perro ha desarrollado diabetes es una de las principales maneras de de que reciba atención a tiempo y prevenir complicaciones de salud.

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Es por eso que aquí te decimos cuáles son algunas de las principales señales que pueden indicar que un perro tiene diabetes, de acuerdo con información del Departamento de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guanajuato:

Aumento en la sed (polidipsia): El perro comienza a beber mucha más agua de lo habitual.

Incremento en la orina (poliuria): El perro orina con mayor frecuencia y en mayores cantidades.

Pérdida de peso inexplicada: A pesar de que mantiene o incluso aumenta el apetito, el perro baja de peso.

Apetito aumentado (polifagia): El perro tiene más hambre de lo común.

Fatiga o debilidad: El perro se ve menos activo, cansado o sin ganas de jugar.

Cambios en la visión: Puede aparecer cataratas, que provocan opacidad en los ojos y pérdida de visión.

Infecciones recurrentes: Especialmente infecciones urinarias o de la piel.

Aliento con olor dulce o a acetona: Es menos frecuente, pero puede ocurrir en casos avanzados.

Si notas una o varias de estas señales en tu perro, lo recomendable es acudir con un veterinario para un diagnóstico y tratamiento oportuno.

La infografía de Infobae ilustra los síntomas frecuentes de la diabetes canina, incluyendo el aumento de sed, orina, apetito, pérdida de peso, fatiga, infecciones, cambios de visión y aliento dulce. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que contribuyen a que los perros desarrollen diabetes

Estos son algunos de los principales factores que contribuyen a que los perros desarrollen diabetes:

Edad: Los perros mayores tienen mayor riesgo, especialmente a partir de los 7 años.

Obesidad: El sobrepeso dificulta la acción de la insulina y aumenta la probabilidad de desarrollar diabetes.

Genética: Algunas razas tienen mayor predisposición, como el Schnauzer miniatura, Poodle, Beagle, Dachshund y Labrador Retriever.

Enfermedades hormonales: Trastornos como el hiperadrenocorticismo (síndrome de Cushing) o el uso prolongado de medicamentos con corticoides pueden aumentar el riesgo.

Sexo: Las hembras, especialmente no esterilizadas, presentan mayor incidencia que los machos.

Pancreatitis crónica: La inflamación repetida del páncreas puede dañar las células productoras de insulina.

Dieta inadecuada: Una alimentación alta en grasas y carbohidratos puede ser un factor, sobre todo si se combina con falta de ejercicio.

Sedentarismo: La falta de actividad física favorece el aumento de peso y la resistencia a la insulina.

Estos factores pueden actuar de manera individual o combinada, elevando el riesgo de que un perro desarrolle diabetes a lo largo de su vida.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los efectos a la salud que causa la diabetes en los perros

La diabetes en los perros puede causar diversos efectos en la salud, tanto a corto como a largo plazo. Los principales son:

Deshidratación: El aumento en la cantidad de orina puede provocar que el perro pierda mucha agua y se deshidrate.

Pérdida de peso y masa muscular: Aunque el perro coma más, su organismo no puede aprovechar bien la energía de los alimentos y comienza a perder peso y masa muscular.

Cataratas: Es común que los perros con diabetes desarrollen opacidad en los ojos, lo que puede llevar a ceguera parcial o total.

Inmunosupresión: Los perros diabéticos pueden ser más propensos a infecciones, especialmente urinarias y de piel.

Daño en órganos: Si no se controla, la diabetes puede afectar órganos como riñones, hígado y corazón, causando insuficiencia renal, problemas hepáticos o enfermedades cardiacas.

Cetoacidosis diabética: Es una complicación grave y potencialmente mortal, donde se acumulan ácidos llamados cetonas en el cuerpo, provocando vómito, debilidad extrema, deshidratación y letargo.

Letargo y debilidad: Los perros pueden presentar menos energía, estar apáticos o cansados con facilidad.

Problemas en la cicatrización: Las heridas pueden tardar más en sanar.

Un diagnóstico y tratamiento oportuno ayudan a reducir estos efectos y permiten que el perro tenga una buena calidad de vida.