México

“Traga de la basura”: Manelyk González explota contra Kevyn ‘bicolor’ en La Granja VIP por la comida

El conflicto por los alimentos elevó la tensión entre los participantes, mientras varios cuestionaron la actitud del comediante dentro del reality

Imagen ZLAAQODHHNFSZCLOOU4PCC3QMM
Guardar

La tensión dentro de La Granja VIP subió de nivel luego de un nuevo enfrentamiento protagonizado por Kevyn “Bicolor” Contreras y Manelyk González. El problema comenzó alrededor de la comida y terminó con una fuerte discusión en la que la participante no dudó en responderle al comediante.

El intercambio ocurrió después de que Bicolor tomara comida que, según Manelyk y Mónica Escobedo, ya correspondía a otros integrantes del grupo. Kevyn explicó que únicamente había raspado la olla porque consideraba que aquello ya no formaba parte de su plato.

PUBLICIDAD

“Yo tenía mi plato servido. Solo fui a raspar la olla porque ya no era mi plato”, argumentó Bicolor durante la discusión. Sin embargo, Manelyk sostuvo que la comida ya no le pertenecía porque previamente le habían servido una porción.

El reclamo terminó escalando cuando Manelyk tomó el plato de Bicolor y lo tiró a la basura. “Si quieres comer, traga de la basura, que es lo que eres”, le lanzó la participante, dejando claro que el conflicto estaba lejos de ser solamente una discusión por comida.

Manelyk pierde la paciencia con Bicolor

Manelyk González reveló que sufrió un abuso sexual durante su infancia
Manelyk González compartió que sufrió un abuso sexual en su infancia (Captura de pantalla )

La conversación comenzó cuando Manelyk reclamó que Bicolor estaba comiendo de una preparación que ella consideraba suya. “Y aparte te estás comiendo mi comida”, le dijo, mientras él intentaba explicar que solamente había raspado la parte superior de la olla.

PUBLICIDAD

Mónica Escobedo intervino para respaldar el reclamo y recordó que había advertido que todavía faltaban personas por recibir su comida. “Te dije: ‘Falta Mane y Bebeshita’. Te dije que faltaban las dos”, señaló durante la discusión.

Bicolor insistió en que no había tomado una porción completa. “Nomás le raspé lo de arriba”, respondió. Sin embargo, Escobedo mantuvo su postura: “Ya, pero ya no era tuyo, bebé”. El intercambio terminó con el plato en la basura y con la tensión entre ambos participantes aumentando.

Mónica y Azalia también cuestionan su actitud

(Foto: captura de pantalla Instagram/@monicaescobedoo)
(Foto: captura de pantalla Instagram/@monicaescobedoo)

El conflicto no quedó únicamente entre Manelyk y Bicolor. Mónica Escobedo y Azalia Ojeda también cuestionaron algunas de las actitudes que Kevyn ha mostrado dentro de la competencia, particularmente cuando sus acciones afectan al resto de los habitantes.

Mónica sostuvo que el comportamiento de Bicolor provoca que otros terminen siendo vistos como los villanos. “Nosotros somos los villanos, los malos. Le hacemos algo y él qué contesta: ‘Pues así lo tomas tú’”, expresó. Azalia, por su parte, marcó una diferencia entre jugar y afectar a los demás.

“Una cosa es hacer tu contenido cagado”, comentó La Bebeshita, mientras Azalia agregó que otra situación era comportarse de una manera que perjudicara a quienes enfrentan las mismas condiciones dentro de la granja.

Azalia fue todavía más directa al señalar que cada participante debe hacerse responsable de sus decisiones. “Tú no eres pendejo. Que te hagas pendejo es otra cosa”, le dijo a Bicolor. También cuestionó que los demás tuvieran que llegar a acuerdos con él para evitar que repitiera determinadas conductas.

Bicolor defiende su juego ante los reclamos

Kevyn sostuvo durante la discusión que otros participantes también habían cometido errores y consideró que se estaba haciendo demasiado énfasis en sus acciones. “Me están crucificando por dos veces que lo hice”, reclamó.

Azalia respondió que no se trataba de crucificarlo, sino de señalarle el malestar que existía entre varios integrantes. “Cada quien es responsable de sus actos”, afirmó, antes de insistir en que el problema aparecía cuando las decisiones de uno terminaban afectando al resto.

Mientras Bicolor defiende su manera de jugar y asegura que no se está escondiendo de sus responsabilidades, varios compañeros consideran que ya cruzó un límite. Por ahora, la comida fue el detonante, pero el verdadero conflicto parece estar en la convivencia y en la forma en que cada participante asume las consecuencias de sus decisiones.

Temas Relacionados

Manelyk GonzálezKevyn “Bicolor” ContrerasKevyn ContrerasLa Granja VIPmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy miércoles 7 de octubre: cerrada la circulación en ambos sentidos de Insurgentes sur

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy miércoles 7 de octubre: cerrada la circulación en ambos sentidos de Insurgentes sur

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, inaugurará la FIL Zócalo 2026 junto a Clara Brugada

La edición XXVI comenzará este viernes con un diálogo entre la mandataria capitalina y el político estadounidense

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, inaugurará la FIL Zócalo 2026 junto a Clara Brugada

Claudia Sheinbaum respalda acusaciones de AMLO sobre injerencia extranjera en detención de El Mayo Zambada, pero mantiene “relación diplomática”

La mandataria calificó de notable el análisis del expresidente sobre el operativo que detuvo al capo, aunque dejó claro que su posición institucional le impone márgenes distintos

Claudia Sheinbaum respalda acusaciones de AMLO sobre injerencia extranjera en detención de El Mayo Zambada, pero mantiene “relación diplomática”

Carlos Sainz presume su amor por México previo al Gran Premio de Singapur 2026

El piloto de Williams fue captado con una prenda que tiene detalles mexicanos y que forma parte de su nueva colección de ropa

Carlos Sainz presume su amor por México previo al Gran Premio de Singapur 2026

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 7 de septiembre: firma de decreto contra doble nacionalidad, reportes de la Secretaría de Energía

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 7 de septiembre: firma de decreto contra doble nacionalidad, reportes de la Secretaría de Energía
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de octubre: cuatro objetivos prioritarios cayeron en un mes en Zapopan

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de octubre: cuatro objetivos prioritarios cayeron en un mes en Zapopan

Tensión en Palacio Nacional: Sheinbaum habría cuestionado a García Harfuch por congelar cuentas, según The Wall Street Journal

Claudia Sheinbaum respalda acusaciones de AMLO sobre injerencia extranjera en detención de El Mayo Zambada, pero mantiene “relación diplomática”

Cuáles son los hoteles, gasolineras y casas de cambio que fueron bloqueadas por vínculos con el Cártel de Sinaloa en Tijuana y Mexicali

Sheinbaum desconoce detalles sobre detención de “El Tanque”, insiste en que Andy López Beltrán no es investigado por la FGR

ENTRETENIMIENTO

La Oreja de Van Gogh en México 2027: fechas, sedes, preventa y cómo comprar boletos

La Oreja de Van Gogh en México 2027: fechas, sedes, preventa y cómo comprar boletos

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, inaugurará la FIL Zócalo 2026 junto a Clara Brugada

Poncho De Nigris se burla de la nariz de Nicola Porcella y le lanza polémico comentario: “Es Pinocho”

Habrá concierto gratis en el Monumento a la Revolución con El Harágán y Cia, Out of Control Army y Resorte: cuándo y a qué hora será

Andrea Legarreta defiende a Erik Rubín y exintegrantes de Timbiriche ante serie no autorizada de ViX

DEPORTES

Ni Cristiano ni Raúl González: el mexicano que se corona como el mayor verdugo del Barcelona en LaLiga en el último medio siglo

Ni Cristiano ni Raúl González: el mexicano que se corona como el mayor verdugo del Barcelona en LaLiga en el último medio siglo

Ex campeona de Grand Slam jugará un torneo WTA en Querétaro

Carlos Sainz presume su amor por México previo al Gran Premio de Singapur 2026

Mamá de Guillermo Ochoa adelanta el futuro del portero tras su retiro: seguirá ligado al futbol

Pitbull Cruz rompe la relación laboral con su padre: esta es la cantidad de dinero que pide el entrenador por indemnización