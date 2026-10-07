“Traga de la basura”: Manelyk González explota contra Kevyn ‘bicolor’ en La Granja VIP por la comida

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La tensión dentro de La Granja VIP subió de nivel luego de un nuevo enfrentamiento protagonizado por Kevyn “Bicolor” Contreras y Manelyk González. El problema comenzó alrededor de la comida y terminó con una fuerte discusión en la que la participante no dudó en responderle al comediante.

El intercambio ocurrió después de que Bicolor tomara comida que, según Manelyk y Mónica Escobedo, ya correspondía a otros integrantes del grupo. Kevyn explicó que únicamente había raspado la olla porque consideraba que aquello ya no formaba parte de su plato.

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“Yo tenía mi plato servido. Solo fui a raspar la olla porque ya no era mi plato”, argumentó Bicolor durante la discusión. Sin embargo, Manelyk sostuvo que la comida ya no le pertenecía porque previamente le habían servido una porción.

El reclamo terminó escalando cuando Manelyk tomó el plato de Bicolor y lo tiró a la basura. “Si quieres comer, traga de la basura, que es lo que eres”, le lanzó la participante, dejando claro que el conflicto estaba lejos de ser solamente una discusión por comida.

Manelyk pierde la paciencia con Bicolor

Manelyk González compartió que sufrió un abuso sexual en su infancia (Captura de pantalla )

La conversación comenzó cuando Manelyk reclamó que Bicolor estaba comiendo de una preparación que ella consideraba suya. “Y aparte te estás comiendo mi comida”, le dijo, mientras él intentaba explicar que solamente había raspado la parte superior de la olla.

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Mónica Escobedo intervino para respaldar el reclamo y recordó que había advertido que todavía faltaban personas por recibir su comida. “Te dije: ‘Falta Mane y Bebeshita’. Te dije que faltaban las dos”, señaló durante la discusión.

Bicolor insistió en que no había tomado una porción completa. “Nomás le raspé lo de arriba”, respondió. Sin embargo, Escobedo mantuvo su postura: “Ya, pero ya no era tuyo, bebé”. El intercambio terminó con el plato en la basura y con la tensión entre ambos participantes aumentando.

Mónica y Azalia también cuestionan su actitud

(Foto: captura de pantalla Instagram/@monicaescobedoo)

El conflicto no quedó únicamente entre Manelyk y Bicolor. Mónica Escobedo y Azalia Ojeda también cuestionaron algunas de las actitudes que Kevyn ha mostrado dentro de la competencia, particularmente cuando sus acciones afectan al resto de los habitantes.

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Mónica sostuvo que el comportamiento de Bicolor provoca que otros terminen siendo vistos como los villanos. “Nosotros somos los villanos, los malos. Le hacemos algo y él qué contesta: ‘Pues así lo tomas tú’”, expresó. Azalia, por su parte, marcó una diferencia entre jugar y afectar a los demás.

“Una cosa es hacer tu contenido cagado”, comentó La Bebeshita, mientras Azalia agregó que otra situación era comportarse de una manera que perjudicara a quienes enfrentan las mismas condiciones dentro de la granja.

Azalia fue todavía más directa al señalar que cada participante debe hacerse responsable de sus decisiones. “Tú no eres pendejo. Que te hagas pendejo es otra cosa”, le dijo a Bicolor. También cuestionó que los demás tuvieran que llegar a acuerdos con él para evitar que repitiera determinadas conductas.

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Bicolor defiende su juego ante los reclamos

Kevyn sostuvo durante la discusión que otros participantes también habían cometido errores y consideró que se estaba haciendo demasiado énfasis en sus acciones. “Me están crucificando por dos veces que lo hice”, reclamó.

Azalia respondió que no se trataba de crucificarlo, sino de señalarle el malestar que existía entre varios integrantes. “Cada quien es responsable de sus actos”, afirmó, antes de insistir en que el problema aparecía cuando las decisiones de uno terminaban afectando al resto.

Mientras Bicolor defiende su manera de jugar y asegura que no se está escondiendo de sus responsabilidades, varios compañeros consideran que ya cruzó un límite. Por ahora, la comida fue el detonante, pero el verdadero conflicto parece estar en la convivencia y en la forma en que cada participante asume las consecuencias de sus decisiones.

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