México

Proyectos de gas natural en Sonora fueron aprobados por AMLO, recuerda Sheinbaum: promete aclarar permisos ambientales

Recientemente, organizaciones y comunidades que defienden la flora y fauna del Golfo de California ante estos proyectos, denunciaron irregularidades en los permisos de la planta Amigo GNL

La resolución se sumó a los reclamos de más de 100 personas científicas mexicanas e internacionales, quienes rechazaron el desarrollo de terminales de exportación de gas en el Golfo de California por los riesgos que identificaron para especies marinas, comunidades costeras y el clima.
La resolución se sumó a los reclamos de más de 100 personas científicas mexicanas e internacionales, quienes rechazaron el desarrollo de terminales de exportación de gas en el Golfo de California por los riesgos que identificaron para especies marinas, comunidades costeras y el clima.
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La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que los proyectos de plantas de gas natural licuado (GNL), ubicados en el Golfo de California, fueron aprobados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que su administración únicamente le ha tocado revisarlos, ello, luego de que denunciaran irregularidades en los permisos ambientales.

“Este es un proyecto que inició hace tiempo, no es un proyecto que inicia con nuestro gobierno”, declaró la mandataria durante la conferencia de prensa “Mañanera del pueblo” de este miércoles 7 de octubre de 2026, al responder a los cuestionamientos sobre plantas como AMIGO GNL y Puerto Libertad, previstas para exportar gas de Estados Unidos a Asia.

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La mandataria afirmó que ambos proyectos ya contaban con autorizaciones cuando comenzó su administración. También sostuvo que la manifestación de impacto ambiental se otorgó durante el gobierno de López Obrador.

AMIGO GNL y Puerto Libertad ya estaban autorizados

Sheinbaum explicó que las autorizaciones de los proyectos de licuefacción de gas fueron recibidas por su administración y que los contratos ya estaban firmados.

Tanto este como el de Puerto Libertad, los dos están autorizados desde que nosotros llegamos al gobierno”, señaló la presidenta.

Durante la conferencia, se le preguntó a la mandataria sobre el proyecto AMIGO GNL, cuya infraestructura se ubicaría en Sonora. El comunicador cuestionó los permisos ambientales, el comodato otorgado por el gobierno estatal a la empresa y los beneficios que tendría México al permitir el traslado de gas estadounidense hacia el mercado asiático.

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La presidenta respondió que esos acuerdos se plantearon para permitir la exportación de gas desde Estados Unidos a Asia y que el gobierno federal actual recibió los proyectos en esa condición.

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