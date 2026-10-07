México

Lilly Téllez acusa a Sheinbaum de respaldar al gobierno de Nicaragua: “México se hunde más en el panorama internacional”

El gobierno de Daniel Ortega declaró su intención de que no vuelvan a celebrarse elecciones en el país centroamericano

Lilly Téllez acusa a Sheinbaum de respaldar al gobierno de Nicaragua tras la postura de la mandataria mexicana ante el tema electoral del país centroamericano
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Lilly Téllez acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de respaldar al gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, asegurando que “Morena dio la espalda a un pueblo perseguido por un tirano”.

A través de un video difundido en su cuenta oficial de X, la senadora del PAN expresó que “México se hunde más en el panorama internacional”, debido a que la mandataria mexicana es “cómplice de otra dictadura”, en un contexto en el que evitó posicionarse tras las declaratorias de Ortega sobre no volver a celebrar elecciones en el país centroamericano, justificando su silencio con la autodeterminación de los pueblos.

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“En Nicaragua hay presos políticos, desapariciones forzadas, persecución, tortura y ciudadanos despojados hasta de su nacionalidad. Son violaciones graves, documentadas, probadas por organismos internacionales”, recordó durante su grabación.

Durante la mañanera de este lunes 27 de julio, la mandataria responde a preguntas sobre Nicaragua con la frase “lo que decida el pueblo” y afirma que México respalda la democracia sin calificar a otros gobiernos
Durante la mañanera de este lunes 27 de julio, la mandataria responde a preguntas sobre Nicaragua con la frase “lo que decida el pueblo” y afirma que México respalda la democracia sin calificar a otros gobiernos

Lilly Téllez apunta contra Sheinbaum por presunta violación a la Constitución de México

Siguiendo con su discurso, la funcionaria señaló que la OEA exigió comicios libres, liberación de presos políticos e información sobre desaparecidos, así como la creación de un mecanismo diplomático para dar seguimiento a la crisis.

Asimismo, cuestionó que la jefa de Estado “apoyó al tirano en lugar de solidarizarse con el pueblo” e invocó a la autodeterminación y la no intervención solo para encubrir al mandatario nicaragüense y su esposa Rosario Murillo.

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“Sheinbaum violó la Constitución porque el artículo ochenta y nueve dice que México tiene como principio de política exterior el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos. La soberanía no es licencia para perseguir, la autodeterminación no es permiso para encarcelar opositores y la intervención no puede convertirse en la coartada para abandonar a las víctimas”, dijo Téllez.

Propuesta para condenar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua

La senadora del PAN dio a conocer que presentó ante el Senado un punto de acuerdo que condene las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y donde el Gobierno mexicano asuma toda la responsabilidad de sus actos ante su silencio en el tema.

“La posición diplomática de Morena frente a Nicaragua revela el verdadero rostro de Sheinbaum, el rostro de la hipocresía. Mientras ella habla de democracia, en los hechos respalda a los tiranos que tienen de rodillas al pueblo. Ella lo llama no intervención. Yo lo llamo vileza”, afirmó.

El mandatario nicaragüense justifica su postura como una medida para impedir que los partidos contrarios tomen el control del Ejecutivo, lo que provoca una nueva polémica por el futuro político del país

Sheinbaum respalda abstención de México en la OEA sobre elecciones de Nicaragua

La presidenta Claudia Sheinbaum justificó la abstención de México en la OEA durante la votación para convocar a cancilleres y revisar la situación de Nicaragua, al considerar que el tema corresponde a la autodeterminación de los pueblos.

Sostuvo que la postura del representante mexicano ante el organismo, Alejandro Encinas, responde a principios de la Constitución y no a opiniones personales sobre el gobierno de Ortega, afirmando que la situación nicaragüense no representa una amenaza para la paz o la estabilidad continental, mientras que advirtió que la estrategia promovida por Washington podría aumentar la desestabilización en el país.

Siguiendo con su discurso, descartó que su gobierno haya buscado o planee entablar un diálogo con el mandatario centroamericano: “no, no tendríamos por qué”. Semanas antes, la jefa de Estado evitó condenar la decisión de Nicaragua de cancelar las elecciones futuras, comentando que corresponde al pueblo nicaragüense definir su destino político.

“Primero es la autodeterminación de los pueblos, lo que decida el pueblo de Nicaragua. Y nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia en todos sus términos. Esa es mi respuesta”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina del 27 de julio.

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