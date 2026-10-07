Ex campeona de Grand Slam jugará un torneo WTA en Querétaro

Bianca Andreescu es actualmente la jugadora 172 del mundo, debido a que ha tenido que luchar contra muchas lesiones, que la dejaron fuera todo el 2020 y pausas prolongadas en 2023 2024 y 2025, por el mismo motivo. Credit: John E. Sokolowski-Imagn Images

Guardar

El Querétaro Open contará con la presencia de Bianca Andreescu, ex campeona del US Open 2019, quien en algún momento llegó a ocupar el cuarto puesto del ranking mundial de la WTA.

La canadiense será una de las jugadoras que encabezarán la segunda edición del torneo categoría WTA 125, programado del 26 de octubre al 1 de noviembre en el Club Campestre de Querétaro.

PUBLICIDAD

La carrera de Bianca Andreescu

Bianca Andreescu ganó el US Open 2019. (Robert Deutsch-USA TODAY Sports/File Photo)

La mejor etapa de Andreescu fue en 2019 donde obtuvo dos de los títulos más importantes del circuito (Auckland e Indian Wells), además del último Grand Slam de la temporada en el US Open.

En Auckland disputó su primera final WTA en 2019 y posteriormente conquistó su primer título en el circuito en ese mismo año dentro de Indian Wells.

Además, en Toronto consiguió otro de los grandes triunfos de aquella temporada antes de completar su recorrido con el título del US Open.

Tenía 19 años cuando ganó en Nueva York su primer Grand Slam. En la final derrotó a la leyenda llamada, Serena Williams, y se convirtió en la primera mujer canadiense en ganar un título individual de Grand Slam en la Era Abierta.

PUBLICIDAD

La temporada 2019 terminó clasificada en el puesto número 5, logrando un gran salto de 173 escalones luego de finalizar 2018 en el sitio 178.

Actualmente es la jugadora 172 del mundo, debido a que ha tenido que luchar contra muchas lesiones, que la dejaron fuera todo el 2020 y pausas prolongadas en 2023 2024 y 2025, por el mismo motivo.

La presente temporada comenzó la escalada nuevamente, desde el peldaño 227, por lo que desea finalizar la temporada entre las mejores 150 del mundo y Querétaro le brinda la oportunidad de ganar valiosos puntos para subir puestos en el ranking de la WTA.

PUBLICIDAD

México, un destino concurrente para Andreescu

Bianca Andreescu ya conoce lo que es competir en México. (REUTERS/Henry Romero)

México ya ha sido escenario de momentos relevantes en la carrera de Andreescu. En 2019, la canadiense llegó a las semifinales del Abierto Mexicano de Acapulco, uno de sus primeros resultados destacados en el país.

Tres años después, consiguió en Guadalajara una de sus victorias más importantes en territorio mexicano al imponerse a la checa Petra Kvitová, dos veces campeona de Wimbledon. El enfrentamiento entre dos ganadoras de Grand Slam quedó entre los partidos de mayor relevancia del Guadalajara Open 2022, entonces torneo WTA 1000.

Quién ganó la primera edición del Querétaro Open

Sara Bejlek gana el Querétaro Open 2025. (REUTERS/Raquel Cunha)

La checa Sara Bejlek se coronó en la primera edición del Querétaro Open presentado por Mexcovery, disputada en 2025, luego de imponerse por 6-2 y 6-1 a la estadounidense Katrina Scott. La primera sembrada del torneo confirmó su condición de favorita con una actuación de ritmo alto y dominio desde el fondo de la cancha.

PUBLICIDAD

Bejlek sumó así su tercer título WTA 125 de esa temporada y el cuarto de su carrera. Antes de llegar a Querétaro, ganó el Internazionali di Calabria, celebrado el 5 de octubre en Rende, Italia, y el Makarska Open de Croacia, disputado en junio. Ambos torneos se jugaron sobre arcilla, superficie en la que también obtuvo el WTA 125 de Colina, Chile, en noviembre de 2023.

Desde el inicio de la final, la checa marcó diferencias con su movilidad, velocidad y precisión. Cometió pocos errores no forzados, desplazó a Scott de un lado a otro y tomó el control de los intercambios con tiros profundos y abiertos.

PUBLICIDAD

Luego de ganar el primer juego, Bejlek protagonizó una secuencia de tres rompimientos consecutivos. La estadounidense tuvo dificultades para responder a la intensidad de su rival y cedió el primer set en 30 minutos.

La segunda manga inició con mayor resistencia de Scott, quien incluso generó una oportunidad de quiebre. Bejlek logró salvarla después de una devolución larga de la estadounidense y recuperó la ventaja en el marcador. Scott conservó después su servicio, aunque ese fue el único juego que ganó en el parcial.

La checa consiguió dos nuevos rompimientos y ganó los siguientes cinco games para sellar el triunfo. Durante el encuentro conectó tiros a la carrera cerca de las líneas, que levantaron a la afición reunida en el Club Campestre de Querétaro.

PUBLICIDAD