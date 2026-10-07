Carlos Sainz presume su amor por México previo al Gran Premio de Singapur 2026

(Team Gasly / Instagram)

Guardar

Carlos Sainz Jr. ya se encuentra en Marina Bay para disputar el Gran Premio de Singapur 2026 y, antes de comenzar la actividad en pista, el piloto español fue captado con un accesorio que volvió a mostrar su vinculo con el público mexicano.

Este miércoles, Sainz aprovechó para jugar pádel junto a Pierre Gasly y Gabriel Bortoleto, una actividad que algunos pilotos de la parrilla suelen realizar durante los fines de semana de carrera. Sin embargo, fue el accesorio que utilizó durante el entrenamiento lo que llamó especialmente la atención: una gorra con un diseño inspirado en México.

PUBLICIDAD

La gorra mexicana de Carlos Sainz

(Team Gasly / Instagram)

El Team Gasly publicó en sus historias de Instagram una fotografía de los tres pilotos después de disputar el partido de pádel. En la imagen aparece Sainz con una gorra blanca que destaca por llevar estampada la bandera de México.

La prenda pertenece a la más reciente colaboración entre Team Fifty5, la marca de ropa del piloto madrileño, y New Era, presentada el pasado 1 de septiembre, justo en la fecha en la que Sainz celebró su cumpleaños número 32.

La colección incluye diferentes prendas, entre ellas playeras, sudaderas y gorras. Dentro de los diseños presentados, el piloto español incluyó una pieza especialmente dedicada a México, país con el que ha construido una conexión importante a lo largo de su trayectoria en la Fórmula 1.

PUBLICIDAD

(Especial)

La gorra es blanca, con detalles en verde y rojo. En la parte frontal lleva la palabra “Chili”, apodo con el que es conocido el piloto, mientras que en la parte posterior aparece la bandera mexicana.

Sainz ya había usado este accesorio públicamente. La primera vez fue durante las prácticas del Gran Premio de Madrid 2026, en su carrera de casa.

Por ahora, la prenda únicamente está disponible en algunas tiendas New Era de España y Europa, con un precio de 35 euros, equivalente a aproximadamente 700 pesos mexicanos. Sin embargo, el artículo todavía no aparece a la venta en la página oficial de la marca ni en la tienda de Carlos Sainz.

PUBLICIDAD

(Especial)

Con la llegada del Gran Premio de México 2026, se espera que el diseño pueda finalmente llegar al mercado mexicano y estar disponible para los aficionados del piloto español.

Carlos Sainz y su conexión con México

(REUTERS/Raquel Cunha)

Con el paso de los años, Carlos Sainz ha construido una relación especial con México. El piloto español cuenta con una importante base de aficionados en el país, quienes lo han acompañado durante sus diferentes etapas en la Fórmula 1, desde su paso por Toro Rosso hasta sus posteriores temporadas con Renault, McLaren, Ferrari y ahora, Williams.

A esa conexión se suma un recuerdo que ocupa un lugar especial en su trayectoria: el Gran Premio de México 2024, carrera en la que consiguió su última victoria hasta el momento en la máxima categoría.

PUBLICIDAD

Sainz tuvo un fin de semana destacado desde el sábado, cuando consiguió la pole position en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Un día después, el español confirmó su buen momento y se quedó con el triunfo.

(REUTERS/Raquel Cunha)

El piloto madrileño cruzó la meta con 4.705 segundos de ventaja sobre Lando Norris, quien terminó en la segunda posición, mientras que Charles Leclerc completó el podio después de perder el segundo puesto durante las últimas vueltas.

Aquella victoria se convirtió en uno de los momentos más especiales de Carlos en México y reforzó la conexión que mantiene con el país.

De hecho, durante aquel Gran Premio, el piloto español también llevó el espíritu de la cultura mexicana en su imagen, pues el diseño de su casco y parte de su atuendo estuvieron inspirados en las catrinas mexicanas, como parte de las celebraciones por el Día de Muertos.

PUBLICIDAD