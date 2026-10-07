Mamá de Guillermo Ochoa adelanta el futuro del portero tras su retiro: seguirá ligado al futbol

Natalia Magaña rememoró los momentos más importantes de la trayectoria de su hijo, incluido su paso por Europa y su despedida de la Selección Mexicana. (Especial)

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La carrera de Guillermo Ochoa como futbolista profesional llegó a su fin después de más de dos décadas bajo los reflectores, pero su vínculo con el futbol está lejos de terminar. El histórico arquero mexicano cerró su etapa como jugador y también puso punto final a su trayectoria con la Selección Nacional, aunque su familia tiene claro que seguirá relacionado con el deporte que marcó prácticamente toda su vida.

Natalia Magaña, madre del guardameta, recordó algunos de los momentos más importantes que acompañaron la carrera de su hijo, desde aquel debut que tuvo con apenas 18 años hasta su larga aventura por el futbol europeo.

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Ochoa apareció por primera vez en un partido oficial con el América el 15 de febrero de 2004. Su presentación ocurrió en el Estadio Azteca frente a Rayados de Monterrey y, desde entonces, comenzó una historia que lo llevaría a convertirse en uno de los porteros mexicanos con mayor recorrido internacional.

Con el paso de los años, el arquero defendió los colores de distintos clubes y tuvo la oportunidad de jugar en Europa, una etapa que implicó sacrificios personales y familiares. Para Natalia, aquellos años estuvieron llenos de retos, pero también de satisfacciones al ver a su hijo cumplir uno de sus grandes sueños.

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Los años de Ochoa lejos de México

La madre del histórico guardameta reconoció que la etapa europea no fue sencilla para la familia, particularmente por la distancia y los años que Ochoa tuvo que pasar lejos de sus seres queridos.

Sin embargo, aseguró que siempre procuraron respaldarlo mientras él disfrutaba de su profesión y buscaba mantenerse al máximo nivel.

“Fue muy difícil (todos esos años en Europa), pero a la vez él estaba muy contento, y eso era lo que más importaba. (Hoy queremos decirle) que lo disfrute como el primer día. Él siempre va a estar ligado al futbol y aquí estamos para apoyarlo en todo siempre”, mencionó Natalia en entrevista con Televisión Azteca.

Esas palabras resumen una carrera en la que Ochoa tuvo que acostumbrarse a vivir lejos de casa para continuar creciendo como profesional. Su paso por el futbol europeo también le permitió disputar diferentes competiciones y enfrentarse a algunos de los mejores jugadores del mundo.

Con México, además, construyó una trayectoria histórica al participar en seis ediciones de la Copa del Mundo, una cifra que convirtió su nombre en uno de los más reconocidos de la Selección Nacional.

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El último capítulo con el Tricolor

Guillermo Ochoa, arquero de la selección de México, es lanzado por los aires por sus compañeros tras la victoria ante Chequia en el Mundial, el miércoles 24 de junio de 2026 (AP Photo/Natacha Pisarenko )

El último partido de Ochoa con la camiseta mexicana ocurrió durante el Mundial 2026. El 24 de junio de ese año, el Tricolor enfrentó a República Checa y el guardameta ingresó como sustituto, en lo que terminó convirtiéndose en su última aparición con el combinado nacional.

Después de aquel encuentro comenzó una nueva etapa para el arquero, ya alejado de las convocatorias y con el cierre de su carrera profesional cada vez más cerca.

Foto de archivo de Guillermo Ochoa besando un poste tras finalizar el partido del Mundial en el que México ganó a República Checa. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 24 de junio de 2026. REUTERS/Annegret Hilse

La despedida oficial también tuvo un momento especial durante la actual Fecha FIFA. Antes del partido de México contra Chile, Guillermo Ochoa recibió un reconocimiento por parte de la Federación Mexicana de Futbol y la Selección Nacional por la trayectoria que construyó durante tantos años.

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El homenaje tuvo un significado especial debido a que representó el reconocimiento a una carrera que incluyó seis Mundiales y numerosas apariciones con el equipo mexicano.

Foto de archivo de jugadores mexicanos lanzando a Guillermo Ochoa por los aires después de que el portero participó en un partido del Mundial. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 24 de junio de 2026. REUTERS/Annegret Hilse

Natalia recuerda el cariño hacia su hijo

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Para la madre del exarquero, observar el reconocimiento hacia Guillermo significó una experiencia cargada de emociones. Después de acompañarlo durante buena parte de su trayectoria, pudo ver cómo aficionados y compañeros reconocieron el legado que dejó dentro del futbol mexicano.

“Tengo sentimientos encontrados, pero me siento muy agradecida por todo el cariño que le han demostrado durante toda su carrera y su trayectoria”, dijo.

La emoción también estuvo presente al recordar la experiencia familiar durante el Mundial que se disputó en México. Para Natalia, la Copa del Mundo representó uno de los últimos grandes capítulos de la carrera de su hijo y una experiencia difícil de olvidar.

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“Muy contentos y muy conmovidos, a la vez muy emocionados”, concluyó.

Aunque los guantes ya quedaron atrás, las palabras de Natalia dejan una puerta abierta: Guillermo Ochoa podrá haber terminado su carrera como jugador, pero todo apunta a que el futbol continuará formando parte de su vida. Su experiencia, su recorrido internacional y los seis Mundiales disputados podrían llevarlo nuevamente a las canchas, aunque ahora desde una posición diferente.