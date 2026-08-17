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Suman más de 2 mil 300 inmuebles asegurados por despojo en Edomex

Entre este 8 y 14 de agosto de 2026, los despliegues en 26 municipios del Estado de México dejaron 30 casas habitación y 23 terrenos bajo resguardo tras cateos e inspecciones

Suman más de 2 mil 300 inmuebles asegurados por despojo en Edomex. Crédito: FGJEM
Suman más de 2 mil 300 inmuebles asegurados por despojo en Edomex. Crédito: FGJEM
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La Operación “Restitución” en el Estado de México superó los 2 mil 382 inmuebles asegurados y devolvió mil 540 propiedades a sus dueños legítimos desde su inicio, con 53 nuevas propiedades aseguradas durante la semana del 8 al 14 de agosto de 2026, tras 9 cateos y 44 inspecciones en 26 municipios de la entidad.

La cifra acumulada refleja el alcance de una estrategia que opera bajo la coordinación de seis instituciones de seguridad federales, estatales y municipales, y que a poco más de un año de su primer despliegue se mantiene activa en distintos puntos del territorio mexiquense.

53 inmuebles asegurados en una semana

Entre el 8 y el 14 de agosto de 2026, las fuerzas participantes ejecutaron 9 cateos y 44 inspecciones distribuidos en 26 municipios del Estado de México.

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Suman más de 2 mil 300 inmuebles asegurados por despojo en Edomex. Crédito: FGJEM
Suman más de 2 mil 300 inmuebles asegurados por despojo en Edomex. Crédito: FGJEM

El resultado de esas acciones fue el aseguramiento de 53 inmuebles: 30 casas habitación y 23 predios. Los operativos se concentraron en zonas con alta densidad poblacional y en municipios del oriente, norte y sur de la entidad.

Los 26 municipios donde operó el despliegue

Las acciones de esa semana abarcaron Acolman, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Atlautla, Chalco, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán México, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, Jocotitlán, La Paz, Morelos, Nezahualcóyotl, San José del Rincón, San Mateo Atenco, Santiago Tianguistenco, Tecámac, Tenango del Valle, Texcoco, Timilpan, Tultitlán, Valle de Chalco y Zumpango.

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Suman más de 2 mil 300 inmuebles asegurados por despojo en Edomex. Crédito: FGJEM

La distribución geográfica muestra que la operación no se limita a una zona específica, sino que cubre municipios conurbados al Valle de México, así como localidades del interior del Estado de México.

Más de un año de operaciones y mil 540 propiedades devueltas

Desde su primer despliegue operativo, en abril de 2025, la Operación “Restitución” acumula 2 mil 382 inmuebles asegurados, de los cuales mil 540 ya fueron restituidos a sus legítimos propietarios, según la FGJEM

Suman más de 2 mil 300 inmuebles asegurados por despojo en Edomex. Crédito: FGJEM
Suman más de 2 mil 300 inmuebles asegurados por despojo en Edomex. Crédito: FGJEM

La estrategia se sostiene en la articulación entre el brazo investigador de la FGJEM y la capacidad operativa de las fuerzas federales y estatales. Esa coordinación permite que los inmuebles asegurados avancen hacia su restitución formal.

Qué es la Operación Restitución y cómo funciona

La Operación “Restitución” forma parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, impulsada desde la Mesa de Paz del Estado de México. Su objetivo es recuperar inmuebles vinculados a delitos de despojo y devolverlos a quienes acrediten su legítima titularidad.

La coordinación recae en seis instituciones: la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (MARINA), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y las policías municipales.

Cada despliegue combina cateos —con respaldo legal de órdenes judiciales— e inspecciones en campo, con el fin de identificar, asegurar y, en su caso, restituir propiedades a sus propietarios.

El contexto: certeza de la propiedad como objetivo de seguridad

La Mesa de Paz del Estado de México impulsó esta estrategia con el argumento de que la recuperación de inmuebles usurpados o despojados fortalece la certeza jurídica sobre la propiedad privada en la entidad.

La operación se presenta como una respuesta institucional coordinada entre autoridades de los tres órdenes de gobierno frente a los delitos de despojo y contra la seguridad de la propiedad y posesión de inmuebles registrados en la entidad.

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