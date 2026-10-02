Suspenden clases presenciales hoy viernes 2 de octubre en Nuevo León por pronóstico de lluvias

Suspensión de clases en Nuevo León (Jorge Contreras/Infobae)

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La Secretaría de Educación de Nuevo León anunció que este viernes 2 de octubre las clases se realizarán de manera virtual ante el pronóstico de lluvias en la entidad y las recomendaciones emitidas por Protección Civil.

La medida busca prevenir riesgos para estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad escolar, por lo que se suspenderán las actividades presenciales en planteles de educación básica tanto públicos como particulares.

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La disposición fue informada este jueves 1 de octubre y contempla a los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, cuyos alumnos deberán continuar con sus actividades académicas mediante las plataformas y herramientas digitales utilizadas habitualmente por cada escuela.

¿Qué escuelas tendrán clases virtuales en Nuevo León?

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De acuerdo con la Secretaría de Educación estatal, la medida no se limita a las escuelas de educación básica. También contempla a las Escuelas Normales, así como a las instituciones de Educación Media Superior y Superior que dependen de la dependencia estatal.

Las actividades académicas se desarrollarán a distancia a través de las plataformas, aplicaciones y otros medios digitales establecidos por las y los docentes, conforme a la organización de cada plantel.

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Por ello, madres, padres de familia y estudiantes deberán mantenerse atentos a las indicaciones que proporcione cada escuela respecto a horarios, actividades y mecanismos para continuar con las clases durante la jornada del viernes.

Personal escolar podrá acudir a revisar planteles

Aunque las clases serán virtuales, la Secretaría de Educación de Nuevo León indicó que directores, directoras, docentes y personal de apoyo a la educación podrán acudir a los planteles para verificar las condiciones de las instalaciones.

Sin embargo, esta posibilidad estará sujeta a las condiciones de seguridad y vialidad de cada zona. La dependencia señaló que el personal únicamente deberá trasladarse a las escuelas cuando las condiciones de sus trayectos lo permitan y sin poner en riesgo su integridad.

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La revisión permitirá conocer el estado en que se encuentran los inmuebles escolares ante las condiciones meteorológicas previstas para la entidad.

Piden mantenerse atentos a Protección Civil

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La Secretaría de Educación exhortó a la comunidad escolar y a la población en general a mantenerse informadas mediante los avisos oficiales de Protección Civil del Estado de Nuevo León y las posibles declaratorias de alerta que se emitan.

La dependencia señaló que la decisión de llevar las clases a modalidad virtual responde a un criterio preventivo frente al pronóstico de lluvias, con el objetivo de reducir los riesgos asociados con los traslados y la permanencia de estudiantes en los planteles.

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Las autoridades educativas pidieron a las familias seguir únicamente la información difundida por canales oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil durante la jornada.

De esta manera, las clases presenciales quedan suspendidas este viernes en los niveles y escuelas contemplados por la disposición, mientras que las actividades académicas continuarán mediante herramientas digitales.

La medida estará vigente durante la jornada del viernes y las autoridades podrán emitir nuevos avisos en caso de que las condiciones meteorológicas requieran modificar las actividades escolares.

Para la comunidad educativa de Nuevo León, la recomendación principal es mantenerse pendiente de los comunicados oficiales y evitar traslados innecesarios si las condiciones de lluvia representan algún riesgo.

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