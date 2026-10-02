La Casa de los Famosos México define a sus 5 finalistas que van por los 4 millones de pesos

Se ganó el corazón del público y ya suena como el sexto finalista de La Casa de los Famosos México 2026

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La Casa de los Famosos México 2026 ya tiene a sus cinco finalistas. Yahir quedó fuera de la competencia durante la gala del jueves y se convirtió en el sexto finalista de la temporada, dejando el camino libre para que Gema Garoa, Mariana Ochoa, Ese Pérez, Memo Schutz y Karina Torres disputen el premio de 4 millones de pesos.

La eliminación ocurrió en una noche marcada por recuerdos, emociones y una última definición que mantuvo a dos de los habitantes al filo del asiento.

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El presentador Mario Bezares realiza una visita a los finalistas durante la transmisión del programa La Casa de los Famosos México. (Facebook: La Casa de los Famosos México 4)

Yahir queda fuera y Karina Torres avanza a la final

La gala comenzó con una visita especial de Mario Bezares, ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. El conductor convivió con los seis habitantes que permanecían en competencia y les compartió algunos consejos para enfrentar la etapa decisiva.

Después, las celebridades participaron en una dinámica centrada en su vida personal. A través de fotografías, cada uno compartió momentos importantes de su historia antes de conocer el resultado de la eliminación.

Los participantes del programa La Casa de los Famosos México presentan fotografías personales durante una emisión. (Facebook: La Casa de los Famosos México 4)

Galilea Montijo apareció posteriormente en el foro para anunciar, uno por uno, los nombres de quienes continuarían en la competencia.

El suspenso llegó al máximo cuando solo quedaron Yahir y Karina Torres. De acuerdo con la información presentada durante la gala, hasta el jueves se habían contabilizado más de 28 millones de votos. Finalmente, la creadora digital consiguió superar al cantante y aseguró su lugar entre los cinco finalistas.

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Yahir quedó así en el sexto lugar de la temporada, a las puertas de la gran final.

¿Quiénes son los cinco finalistas de La Casa de los Famosos México?

Con la salida de Yahir, la lista definitiva quedó integrada por:

Gema Garoa

Mariana Ochoa

Ese Pérez

Memo Schutz

Karina Torres

Yahir se abrazó con Karina tras anunciarse su sexto lugar en el concurso de televisión La Casa de los Famosos México. (Facebook)

Los cinco serán quienes lleguen a la última gala de La Casa de los Famosos México 2026, en una competencia que terminará con un solo ganador.

La definición se produce después de una recta final en la que también quedó fuera Ernesto Laguardia, quien ocupó el séptimo lugar.

Su salida generó comentarios dentro de la casa debido a la expresión que mostró al conocer el resultado. Memo Schutz resumió aquella reacción con una frase que se volvió parte de la conversación del reality: “Estaba muy dolido, estaba muy dolido”.

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¿Cuándo es la final de La Casa de los Famosos México 2026?

La gran final está programada para el domingo 4 de octubre, a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Los cinco finalistas abandonarán la casa en orden descendente hasta conocer al campeón de la temporada.

El ganador recibirá un premio de 4 millones de pesos en efectivo y tendrá la última palabra sobre el ritual que cierra cada temporada: apagar las luces de la casa antes de salir con el maletín.

Después de semanas de nominaciones, eliminaciones y dinámicas, Gema Garoa, Mariana Ochoa, Ese Pérez, Memo Schutz y Karina Torres son los cinco nombres que quedan en pie para disputar el premio mayor de La Casa de los Famosos México 2026.

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