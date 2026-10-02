Jasmine Bugarín niega que morenistas “quieran bajarla a la mala” de coordinación en Nayarit por su doble nacionalidad

Jasmine Bugarín habla sobre el proceso para renunciar a su nacionalidad estadounidense. (Anayeli Tapia/Infobae)

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Jasmine Bugarín, coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación en Nayarit, negó que morenistas busquen “bajarla a la mala” de su cargo por el tema de su doble nacionalidad y atribuye la presión en su contra a una campaña impulsada por la oposición.

La aspirante reconoció, en entrevista con la periodista Adela Micha, que la reforma constitucional sobre nacionalidad única no la obliga a renunciar a su ciudadanía estadounidense para la elección de 2027.

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La controversia inició el 28 de septiembre, cuando Morena designó a Bugarín coordinadora estatal en Nayarit, cargo que la coloca entre los perfiles con mayor visibilidad rumbo a la definición de la candidatura a la gubernatura en las elecciones de 2027. Poco después se difundió que nació en California, Estados Unidos, en momentos en que la presidenta Claudia Sheinbaum impulsaba una reforma para exigir nacionalidad única a quienes aspiren a gubernaturas o a la Presidencia.

Bugarín rechaza que la presión venga de su propio partido

Morena designa coordinadora en Nayarit.

Durante la entrevista, Adela Micha cuestionó directamente si el intento de desplazarla provenía de integrantes dentro de Morena y no necesariamente de la oposición como la nayarita lo afirmó, a lo que Bugarín respondió sin titubeos: “Yo te puedo asegurar que sí (viene de la oposición), porque lo estoy viendo en carne propia”.

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La aspirante calificó los señalamientos en su contra como “una consigna de la oposición, una grilla”, motivada, según dijo, por el temor al trabajo de su equipo. Insistió en que no se trata de una disputa interna sino de una estrategia externa para frenar su proyecto político.

Adela Micha retomó el tema y ofreció una lectura distinta de los hechos. Señaló que el propio partido de Bugarín respalda la reforma impulsada por Sheinbaum, y que varios integrantes de la oposición enfrentan el mismo problema de doble nacionalidad sin que eso implique una ofensiva coordinada en su contra. “Lo que vemos desde aquí es que te quieren bajar a la mala y no necesariamente la oposición”, afirmó la periodista durante el intercambio, a lo que la coordinadora cambió el tema al reconocimiento de Héctor Santa, quien resultó ganador en la encuesta pero no obtuvo la coordinación por el principio de paridad de género.

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La reforma no aplica para la elección de Nayarit en 2027

Bugarín confirmó en la entrevista que la reforma constitucional sobre doble nacionalidad “surte efectos a partir del 2028”, mientras que la elección en Nayarit se celebrará en 2027. Esa precisión coincide con lo expuesto antes por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, quien explicó que el artículo transitorio de la reforma fija su aplicación a partir del proceso electoral de 2028.

La funcionaria precisó que ese criterio general tendría efectos inmediatos en la elección presidencial de 2030. Alcalde explicó que la legislación no puede modificar las reglas de una elección que ya inició, en referencia al proceso electoral de 2027, que comenzó formalmente el 10 de septiembre.

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Ese dato respalda la postura de Bugarín, quien aseguró no tener impedimento legal alguno para mantenerse al frente de la coordinación rumbo a 2027.

¿En qué estatus está su doble nacionalidad?

Jasmine Bugarín renunció a EEUU en 2018 y explica razón de su doble nacionalidad: alianza de la 4T cierra filas con la aspirante. (Foto: redes sociales)

Pese a esa certeza jurídica, la aspirante reconoció que no ha tramitado ninguna renuncia formal a su ciudadanía estadounidense. “En específico ante autoridades del Gobierno de Estados Unidos, no”, respondió cuando Adela Micha le preguntó si había iniciado ese proceso.

Bugarín agregó que su equipo jurídico apenas está “trazando la ruta” para definir ante qué instancia debería presentarse el trámite. No precisó si ese proceso implicaría gestiones ante la Cancillería mexicana, el consulado estadounidense o ambas instancias.

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Ante la pregunta directa de si estaría dispuesta a renunciar a su ciudadanía estadounidense, Bugarín respondió con un “Claro que sí” categórico, aunque sin precisar fecha ni instancia exacta para el procedimiento.

Bugarín explicó que en 2018 la SRE le requirió firmar un documento de renuncia a “toda sumisión, obediencia y fidelidad” hacia Estados Unidos, trámite que ratificó en 2024 para contender al Senado. Precisó que ese documento no equivale a una renuncia formal a la ciudadanía estadounidense, sino a un requisito administrativo para ocupar cargos de representación en México.

La aspirante defendió su condición de mexicana por nacimiento con base en el artículo 30 constitucional, apartado A, fracción segunda, que reconoce esa nacionalidad a hijos de padres mexicanos nacidos en el extranjero. “Yo no nací donde, no decidí donde nacer, pero sí donde está mi patria”, afirmó durante la conversación.

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Como antecedente de su postura actual en defensa de la soberanía, Bugarín recordó que, antes de pedir licencia como senadora, votó a favor “sin titubeos” de una medida de no injerencia de otros países en asuntos internos de México.

Bugarín relató que es originaria de La Manga, comunidad de menos de 200 habitantes en el municipio de La Yesca, Nayarit, que hasta hace 15 años carecía de electricidad. Sus padres migraron a California por trabajo agrícola, donde nació ella, y regresaron a su comunidad de origen cuando era pequeña.

Defiende la reforma y descarta que sea una medida radical

Jasmine Bugarín renunció a EEUU en 2018 y explica razón de su doble nacionalidad: alianza de la 4T cierra filas con la aspirante. (Foto: redes sociales)

Cuando Adela Micha le preguntó si no le parecía una iniciativa “demasiado radical” frente a casos de mexicanos nacidos en el extranjero, Bugarín respondió que no.

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Argumentó que “los tiempos van cambiando” y que la reforma no cierra la puerta a nadie, sino que implica “una decisión personal” para quienes se encuentren en su situación.

La aspirante cerró la entrevista respaldando sin reservas la reforma impulsada por Sheinbaum. Calificó a la mandataria como “la mejor presidenta del mundo”, frase que dijo haber usado desde el día de su nombramiento como coordinadora, antes de que el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador también la empleara un día antes.