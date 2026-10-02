De armas a un sello de Baphomet: hermanos que atacaron secundaria en Torreón anunciaron la agresión en TikTok horas antes

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Un usuario de una cuenta de TikTok publicó horas antes del ataque contra la Secundaria General Número 13, en el ejido La Unión de Torreón, una serie de fotografías con armas blancas, explosivos caseros y el sello de Baphomet.

El perfil está bajo investigación por su posible vínculo con los dos hermanos detenidos como responsables de la agresión que dejó una subdirectora muerta y cuatro personas heridas.

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El miércoles 30 de septiembre, un día antes del ataque, la cuenta publicó el mensaje “ya me toca a mí” en un post de al menos 10 fotografías. El mismo perfil había compartido previamente en un comentario la frase “mañana será mi retribución”.

La Fiscalía General de Coahuila confirmó que los presuntos responsables del ataque armado son dos hermanos gemelos de 18 años, exalumnos del plantel. El fiscal Federico Fernández Montañez descartó el uso de armas de fuego y explosivos de gran magnitud, y señaló que las agresiones se cometieron con armas blancas y artefactos similares a petardos.

Ropa, armas y símbolos que coinciden con el ataque

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Entre las publicaciones de la cuenta aparece una fotografía con una muda de ropa compuesta por tenis negros con vivos azules, un pantalón de mezclilla negro y una sudadera con el sello de Baphomet, un pentagrama invertido con la cabeza de un macho cabrío en su interior. Esa misma prenda fue identificada en imágenes de la detención de uno de los agresores.

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El sello de Baphomet es el símbolo oficial de la Church of Satan, fundada por Anton LaVey en 1966. De acuerdo con la propia organización, el diseño representa “la preeminente destilación visual de la filosofía iconoclasta del satanismo”. El icono de perfil de la cuenta investigada utiliza ese mismo símbolo.

En otra publicación aparecen cinco armas blancas colocadas sobre una cama: tres cuchillos de combate, un martillo y un hacha. Una imagen posterior muestra una mochila con los mismos objetos, además de tres latas de un producto identificado como fosfuro de zinc, un raticida que en la etiqueta advierte: “mortal en caso de ingestión”.

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El perfil también compartió fotografías de lo que parecen ser explosivos caseros, construidos con tubos de cartón forrados con cinta adhesiva y mechas visibles. Esas imágenes son consistentes con el testimonio recogido por medios locales de un alumno, quien relató haber escuchado detonaciones antes del ataque contra el personal del plantel.

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Mensajes contra las mujeres y una playera con fotos de agresores

Entre las publicaciones también aparece el símbolo del espejo de Venus, usado para representar a las mujeres, tachado con una línea roja, junto con otra imagen que combina la figura de una pareja tachada y la leyenda “no falling in love” (no te enamores).

Esa simbología coincide con el relato del alumno entrevistado, quien afirmó haber escuchado a uno de los agresores gritar “vamos por todas las mujeres” al ingresar al plantel.

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Por otro lado, una de las fotografías en el perfil de TikTok muestra una playera negra con un collage de 12 imágenes de personas encapuchadas o enmascaradas, algunas con armas visibles y una con una bandera de Brasil de fondo. Estos personajes serían perpetradores de otras masacres alrededor del mundo.

Flores y una fotografía de la subdirectora cuelgan de la cerca exterior de la Escuela Secundaria N° 13 tras un ataque que la mató e hirió a otras personas, según las autoridades locales, en Torreón, estado de Coahuila, México, el 1 de octubre de 2026. REUTERS/Enrique Terrazas

El fiscal Fernández Montañez había señalado previamente, en entrevista con Radio Fórmula, que entre las pertenencias de los detenidos se hallaron referencias a “pseudofanáticos de personajes que han cometido en otras latitudes actos de similares ataques a escuelas, universidades, terroristas”. El funcionario descartó que existiera un objetivo particular dentro del plantel. “Lo hicimos porque queda cerca de nuestro hogar y porque fuimos alumnos de ahí”, habrían declarado los hermanos, según el relato del fiscal.

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Qué investigan las autoridades

La Fiscalía de Coahuila coordina con autoridades federales de inteligencia el análisis de los dispositivos electrónicos asegurados a los detenidos, según confirmó el fiscal en la misma entrevista. El objetivo es establecer si existió una red o comunidad digital con la que los hermanos buscaban identificarse antes del ataque.

TORREÓN, COAHUILA, 01OCTUBRE2026.- Dos jóvenes irrumpieron en la escuela secundaria número 13, ubicada en el Ejido La Unión, y asesinaron a la subdirectora del plantel. Los agresores, hermanos y exalumnos de la escuela, también hirieron a otras tres personas, una de ellas de gravedad. El fiscal de Coahuila, Federico Fernández, informó que durante el ataque utilizaron armas blancas y una especie de petardos. Los agresores fueron aprehendidos. FOTO: CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con El Debate, el usuario de la cuenta investigada también habría solicitado 50 pesos de saldo telefónico a otros internautas, con el argumento de que planeaba realizar una transmisión en vivo.

El fenómeno de replicar la vestimenta, el discurso y los objetos de atacantes previos ha sido documentado en estudios de criminología bajo el concepto de “efecto imitador” o copycat effect, que describe la tendencia de algunos perpetradores a copiar el modus operandi de ataques anteriores con fines de identificación o pertenencia. Por otro lado, el contenido difundido en la cuenta estaría relacionado con la ideología “incel”.

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El saldo del ataque, ocurrido la mañana del jueves 1 de octubre, es de una persona fallecida —la subdirectora Nery Edith, de 56 años— y cuatro personas lesionadas, entre ellas un profesor y un estudiante.