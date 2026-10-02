Candidaturas independientes en Edomex: IEEM abre proceso rumbo a las elecciones de 2027

El Consejo General del IEEM aprobó la convocatoria para las candidaturas Independientes en el Edomex (Especial)

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El camino para quienes buscan llegar a una diputación local o a un ayuntamiento del Estado de México sin el respaldo de un partido político ya comenzó. El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó la convocatoria para el proceso de selección de candidaturas independientes rumbo a las elecciones de 2027.

Durante su sesión del pasado 29 de septiembre, el Consejo General del organismo electoral aprobó la convocatoria, los anexos y los lineamientos que deberán cumplir las personas interesadas en participar bajo esta modalidad. También estableció los topes de gastos para la etapa de obtención del apoyo de la ciudadanía.

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Con esta determinación, las personas que tengan interés en competir sin postularse por un partido político podrán comenzar el procedimiento para obtener la calidad de aspirantes y posteriormente buscar su registro como candidatas o candidatos independientes.

¿Qué cargos podrán disputar los independientes en Edomex?

Candidatos independientes 2027 Edomex IEEM (especial)

El proceso electoral local 2026-2027 contempla la renovación del Congreso del Estado de México y de los 125 ayuntamientos de la entidad.

Por la vía independiente podrán buscarse candidaturas para diputaciones locales de mayoría relativa, así como para cargos que integran los ayuntamientos, de acuerdo con las reglas establecidas por el IEEM.

El organismo electoral precisó que las personas interesadas deberán presentar su Escrito de Manifestación de Intención (EMI) y cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria antes de avanzar a la siguiente etapa.

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Las personas interesadas en contender por mayoría relativa para la LXIII Legislatura o integrar un ayuntamiento deben presentar dicho escrito al IEEM y el plazo vence el 20 de diciembre de 2026 para diputaciones y el 4 de enero de 2027 para ayuntamientos.

Se destaca que las personas que aspiren a ser independientes no deben estar inscrita o inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, ni en el Estado de México ni en otra entidad.

¿Cuántas firmas necesitan los candidatos independientes?

Se requiere el apoyo de al menos el 3% de la Lista Nominal de Electores de la demarcación correspondiente (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Uno de los principales requisitos será la obtención del apoyo de la ciudadanía.

Las personas que reciban la calidad de aspirantes tendrán que reunir el porcentaje de respaldo ciudadano establecido para el cargo al que pretendan contender.

Se requiere el apoyo de al menos el 3% de la Lista Nominal de Electores de la demarcación correspondiente:

Para diputación: del distrito electoral local .

Para ayuntamiento: del municipio.

Además, debe existir dispersión territorial: al menos el 1.5% debe estar distribuido en, por lo menos, la mitad de las secciones electorales de la demarcación.

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Las cifras definitivas de apoyos se actualizarán con la Lista Nominal al 31 de diciembre de 2026.

Esto significa que quienes busquen una candidatura independiente tendrán que desplegar una estructura para recabar apoyos y, además, sujetarse a las reglas de fiscalización y a los topes de gastos determinados por el IEEM.

El instituto aprobó precisamente el acuerdo IEEM/CG/49/2026, mediante el cual determinó los límites de gasto que podrán ejercer quienes obtengan la calidad de aspirantes durante la etapa de captación del apoyo ciudadano.

La asociación civil es obligatoria para buscar una candidatura

Sede del IEEM

Cada aspirante deberá constituir una asociación civil ante notario público. Su objeto exclusivo debe ser la postulación de la candidatura independiente y su integración requiere, al menos, a la persona aspirante, una representación legal y una persona encargada de administrar los recursos.

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Las tres responsabilidades no pueden recaer en una misma persona. La asociación debe contar con RFC ante el SAT bajo el régimen de persona moral con fines no lucrativos, además de una cuenta bancaria abierta a su nombre.

También se exige el certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Quienes aparezcan como deudores alimentarios morosos no podrán obtener el registro, al igual que las personas con condenas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Para conocer los detalles de la convocatoria, las personas interesadas deberán entrar a la liga siguiente: https://sistemaselec.ieem.org.mx/candidaturas-independientes/2026-2027/convocatoria/

De esta manera, el proceso para las candidaturas independientes en el Estado de México rumbo a 2027 ya está formalmente abierto y será en las siguientes etapas cuando se conozca quiénes avanzan en la búsqueda de un espacio en las boletas electorales.

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