Zoé Robledo anuncia investigación externa por muerte de recién nacidos en IMSS de Jalisco

El director del IMSS Zoé Robledo se reunió con los padres de los cinco recién nacidos que fallecieron en Sonora. Crédito: X/ @zoerobledo

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El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció una investigación externa e independiente para esclarecer la muerte de recién nacidos atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO), en Guadalajara, Jalisco.

El funcionario informó que seis bebés fallecidos durante el año tuvieron una infección hospitalaria entre las causas de muerte. Además, tres familias presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que también investiga los hechos.

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“Tenemos que saber qué ocurrió en cada caso”, afirmó Robledo al anunciar las medidas acordadas con la Secretaría de Salud.

Padres interponen denuncia colectiva por muerte de bebés en un hospital del IMSS de Jalisco. Crédito: Getty Images

¿Qué decidió Zoé Robledo ante las muertes de bebés?

El titular del IMSS explicó que las medidas buscan determinar si las infecciones estuvieron relacionadas con la atención hospitalaria y establecer si existieron fallas que pudieron evitarse.

Entre las acciones anunciadas destacan:

Auditoría clínica colegiada independiente: especialistas externos al IMSS, entre ellos neonatólogos, infectólogos y epidemiólogos de la CONAMED, los Institutos Nacionales de Salud y la UNAM, revisarán cada caso.

Separación temporal de funcionarios: el director del hospital y el jefe de la UCIN serán separados de sus cargos mientras se desarrolla la auditoría, con el objetivo de evitar interferencias en el proceso.

Investigación epidemiológica a cargo del INDRE: los microorganismos identificados serán analizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica para determinar el origen de los brotes y su posible relación con los fallecimientos.

Acompañamiento a las familias: cada familia tendrá una persona responsable dentro del IMSS para dar seguimiento directo a su caso.

Reparación en caso de confirmarse fallas: Robledo señaló que, si la investigación determina que existieron fallas, habrá una reparación.

Comando operativo nacional: se creará un grupo del sector salud para reforzar la seguridad de los recién nacidos en las UCIN del IMSS de todo el país.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció una investigación externa e independiente para esclarecer la muerte de recién nacidos atendidos en Guadalajara, Jalisco. (IMSS)

IMSS investigará Klebsiella pneumoniae y Candida albicans

La investigación se centra en infecciones hospitalarias detectadas en la UCIN del CMNO, donde fueron identificados microorganismos como Klebsiella pneumoniae y Candida albicans.

Robledo explicó que la unidad cuenta con 32 cunas y atiende a recién nacidos graves, muchos de ellos prematuros o con muy bajo peso. En lo que va del año, señaló, han nacido 2 mil 695 bebés en el hospital y 552 ingresaron a terapia intensiva neonatal.

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El IMSS mantiene una vigilancia diaria de posibles brotes en sus 77 UCIN. De acuerdo con sus protocolos, un brote se considera cuando dos o más pacientes presentan una infección por el mismo microorganismo y existe una relación en tiempo y lugar.

Investigación externa deberá responder tres preguntas

La auditoría clínica independiente tendrá que establecer tres puntos centrales: si existió una infección asociada a la atención médica, si esta causó o contribuyó al fallecimiento de los recién nacidos y si hubo fallas que pudieron evitarse.

Robledo aseguró que el IMSS no intervendrá en las conclusiones. “Los resultados se comunicarán primero, siempre primero, a las familias”, sostuvo.

El funcionario también señaló que la investigación de la FGR será respetada y que el instituto colaborará con las autoridades ministeriales.

IMSS reforzará vigilancia en las terapias neonatales

El nuevo comando operativo contempla homologar la vigilancia epidemiológica, establecer alertas tempranas, realizar revisiones periódicas de las condiciones de atención y reforzar las medidas de control de infecciones.

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También se prevén protocolos para informar a las familias, escalar casos graves a las autoridades centrales y evaluar fallecimientos relacionados con brotes y resistencia antimicrobiana.

“Vamos a llegar al fondo”, afirmó Robledo. La investigación médica, epidemiológica y ministerial continuará de manera paralela, mientras el IMSS mantiene como prioridad determinar qué ocurrió en cada caso y comunicar primero sus conclusiones a las familias afectadas.