Quién es Alejandra León Gastélum, exsenadora de Morena que reportan habría sido detenida en EEUU

La exsenadora de Morena por Baja California habría sido detenida por autoridades de Estados Unidos al intentar cruzar la frontera en Mexicali. (Instagram: Alejandra León Gastélum)

Guardar

Alejandra León Gastélum, exsenadora de Morena por Baja California y conocida popularmente como “Lady Champagne”, habría sido detenida por autoridades de Estados Unidos cuando intentaba cruzar la frontera en Mexicali, de acuerdo con información difundida por el periodista Manuel López San Martín.

“Alejandra León Gastélum, exsenadora de Morena, habría sido detenida en Mexicali por autoridades de Estados Unidos cuando intentaba cruzar. Hasta ahora se desconoce el motivo. Fuentes señalan que la SRE ya analiza el caso”, escribió el comunicador en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

Hasta el momento ninguna autoridad mexicana ni estadounidense ha confirmado oficialmente la detención y mucho menos cuál sería el motivo.

Sin embargo, el presunto arresto ocurre días después de que la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a 21 personas y 25 empresas en Baja California por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, entre ellos Carlos Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila.

Quién es Alejandra León Gastélum

(Foto: @AlejanLeon)

Alejandra León Gastélum nació el 9 de junio de 1976 en Mexicali. Es ingeniera química egresada del Instituto Tecnológico de Mexicali, licenciada en derecho por el Centro Universitario de Baja California y cuenta con una maestría en educación ambiental por la Universidad Pedagógica Nacional, además de un doctorado en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas.

PUBLICIDAD

Antes de llegar al Senado se desempeñó como directora de la Dirección de Ecología del XVII Ayuntamiento de Mexicali. También fue consejera ciudadana del Consejo de Protección al Ambiente de Baja California y fundó el Centro Integral del Medio Ambiente y la Salud, A.C. Como activista, se manifestó en 2017 contra la cervecera Constellation Brands para proteger el acuífero del Valle de Mexicali.

Entre 2018 y 2024 ocupó una curul en el Senado de la República en representación de Baja California, cargo al que llegó en fórmula con Jaime Bonilla Valdez tras ganar con el 57.72% de los votos. En su paso por la Cámara Alta formó parte de las comisiones de igualdad de género, reforma agraria, gobernación, y medio ambiente, recursos naturales y cambio climático.

PUBLICIDAD

El origen del apodo “Lady Champagne”

Alejandra León Gastélum habría sido detenida en EEUU. (Cuartoscuro)

El 1 de julio de 2018, la noche en que se confirmó su triunfo electoral, León Gastélum fue grabada en un video celebrando con una botella de champagne mientras insultaba a sus adversarios políticos y los calificaba de “cucarachas”. El clip se viralizó y le valió el apodo que la acompaña hasta hoy.

La propia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena abrió un proceso de oficio contra ella por el episodio, y el partido terminó por retirarle sus derechos partidarios durante un año.

León Gastélum publicó entonces un segundo video en el que pidió disculpas a la ciudadanía de Baja California y aseguró que el hecho no reflejaba la forma en que ejercería su cargo.

PUBLICIDAD

Lejos de rechazar el mote, la exsenadora decidió capitalizarlo ante el IMPI. “No me molesta. Inclusive ya registramos el nombre, ya se registró. Traemos un proyecto muy interesante referente a Lady Champagne y pues no, no me molesta en lo absoluto, al contrario creo que nos están regalando un nombre, una marca”, declaró en su momento.

De Morena al PT, Movimiento Ciudadano y de vuelta a Morena

Alejandra León y AMLO. (Foto: @AlejanLeon)

La trayectoria partidista de León Gastélum registró varios movimientos durante su gestión como senadora. En julio de 2020, Morena la expulsó formalmente de su padrón de afiliados después de que realizara actos de proselitismo a favor de un candidato del PRD en las elecciones a gobernador de Baja California de 2019, en lugar de respaldar al candidato oficial de Morena, Jaime Bonilla. Tras la expulsión, quedó como senadora sin grupo parlamentario.

PUBLICIDAD

En abril de 2021 hizo pública su renuncia a la militancia morenista en redes sociales, donde acusó al partido de ‘mentiras y traiciones’ contra el pueblo, y anunció su incorporación al grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Senado, aliado de Morena.

En octubre de ese año fue parte de los cinco senadores que crearon el Grupo Plural, encabezado por el también exmorenista Germán Martínez Cázares.

En 2022 se sumó a la bancada de Movimiento Ciudadano (MC). Dos años después, en abril de 2024, anunció su reincorporación a Morena al respaldar la reforma que creó el Fondo de Pensiones del Bienestar impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

PUBLICIDAD

Un ataque armado contra su hermano en 2018

En octubre de 2018, poco después de que León Gastélum tomara protesta como senadora, su hermano Sergio Alejandro León Gastélum fue baleado durante un presunto robo con violencia en su domicilio de Tecate. Tres hombres encapuchados ingresaron a la vivienda alrededor de las 7:00 horas y le dispararon en manos y piernas antes de huir.

La entonces senadora reaccionó al hecho en redes sociales con un mensaje cargado de indignación: “Hijos de su put* madre!!! Acaban de balacear a nuestro hermano Sergio en Tecate!!…. solo se que nada es casualidad!!!” (sic). La Procuraduría General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación y reportó que el afectado quedó fuera de peligro.

PUBLICIDAD