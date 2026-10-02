“Vamos por todas las mujeres”: alumno de secundaria de Torreón narra cómo fue el ataque que dejó una persona muerta y cuatro heridos

Flores y una fotografía de la subdirectora cuelgan de la cerca exterior de la Escuela Secundaria No. 13 luego de un ataque que la mató e hirió a otros, según las autoridades locales, en Torreón, estado de Coahuila, México, el 1 de octubre de 2026. REUTERS/Enrique Terrazas

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“Primer aviso”, gritó uno de los hermanos armados con machete antes de anunciar: “Vamos por todas las mujeres”. El ataque armado en la Secundaria General número 13, en el ejido La Unión de Torreón, dejó como saldo una maestra sin vida y cuatro personas heridas, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

La víctima mortal fue identificada como Nery Edith, subdirectora del plantel, de 56 años. El fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, detalló en entrevista con Radio Fórmula que los presuntos responsables son dos hermanos gemelos de 18 años, originarios del mismo ejido, quienes perpetraron el ataque con un arma blanca y cuetes.

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Un alumno del plantel, cuya identidad se mantiene en reserva, relató a medios locales los minutos de pánico que vivió junto a sus compañeros cuando los agresores ingresaron a la escuela durante el cambio de clases.

El grito que sembró el pánico

TORREÓN, COAHUILA, 01OCTUBRE2026.- Dos jóvenes irrumpieron en la escuela secundaria número 13, ubicada en el Ejido La Unión, y asesinaron a la subdirectora del plantel. Los agresores, hermanos y exalumnos de la escuela, también hirieron a otras tres personas, una de ellas de gravedad. El fiscal de Coahuila, Federico Fernández, informó que durante el ataque utilizaron armas blancas y una especie de petardos. Los agresores fueron aprehendidos. FOTO: CUARTOSCURO.COM

“Cuando llegaron, los profes habían salido, ¿verdad? Estábamos en la tercera y en eso tronaron algo. Dijeron: ‘Primer aviso’, y luego ya de repente dijeron: ‘Vamos por todas las mujeres’”, narró el estudiante en un video difundido por El Siglo de Torreón.

Los alumnos corrieron a refugiarse en los salones apenas escucharon la amenaza. “Salimos corriendo a encerrarnos a los salones, ¿verdad? Y luego pusimos todas las sillas en las puertas para que no entraran”, contó el menor.

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Mientras los estudiantes se atrincheraban, los agresores atacaron al profesor de Español. “En eso agarraron al profe de español y lo machetearon todo”, dijo el alumno, quien identificó al docente como Ricardo Quintanar. “Pusimos todas las bancas para que no llegaran a pasar y gritamos que guardaran la calma”, agregó.

El testigo aseguró que no conocía a los agresores ni había tenido contacto previo con ellos. “No sé, la verdad. Pues dicen que antes se juntaban aquí en la casa verde y que los de esta escuela les pegaban”, comentó, en referencia a un sitio de reunión señalado por otros alumnos como antecedente de conflicto.

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De acuerdo con la institución, la escuela cuenta con una matrícula de 210 alumnos; ese jueves asistieron alrededor de 170 debido a las lluvias registradas en la región.

Quién fue Nery Edith, la subdirectora de 56 años que murió en el ataque

Flores y una fotografía de la subdirectora cuelgan de la cerca exterior de la Escuela Secundaria N° 13 tras un ataque que la mató e hirió a otras personas, según las autoridades locales, en Torreón, estado de Coahuila, México, el 1 de octubre de 2026. REUTERS/Enrique Terrazas

Nery Edith formaba parte del equipo directivo de la secundaria del ejido La Unión. La Fiscalía de Coahuila confirmó su fallecimiento como resultado de las lesiones provocadas por arma blanca.

Circuló una versión, publicada por N+, según la cual la subdirectora habría intentado impedir el ingreso de los agresores al plantel, aunque esa secuencia no fue corroborada en las declaraciones oficiales disponibles hasta el momento.

Fernández Montañez explicó que los peritajes en curso permitirán establecer con precisión la mecánica de la agresión contra la directiva y determinar la causa exacta de su muerte.

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La Secundaria General Número 3 “Moisés Sáenz Garza”, otro plantel donde trabajó Nery Edith, publicó una esquela en la que destacó su entrega y trayectoria docente. A las puertas de la Secundaria 13 se colocaron veladoras, fotografías y mensajes de agradecimiento como homenaje de despedida.

Vecinos y maestros sometieron a los agresores

Transeúntes permanecen detrás de un cordón policial mientras agentes de seguridad custodian la Escuela Secundaria N° 13 tras un ataque que dejó un subdirector muerto y varios heridos, según las autoridades locales, en Torreón, estado de Coahuila, México, el 1 de octubre de 2026. REUTERS/Stringer

Según testigos, cuando los agresores ingresaron a los baños de la escuela, maestros acudieron para intentar separarlos y despojarlos de las armas, lo que les provocó lesiones que pusieron en riesgo su vida. Vecinos de la calle Esperanza, alertados por los gritos y las detonaciones, ingresaron al plantel y persiguieron a los dos jóvenes hasta someterlos.

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Los agresores, identificados por testigos como “Los Cuates”, fueron entregados a elementos de la Policía Municipal. El fiscal confirmó, con videos en su poder, que los dos hermanos fueron las únicas personas que ingresaron a la escuela y que lo hicieron por la puerta principal, lo cual descartó versiones que circularon en redes sociales sobre la presencia de hasta cinco implicados.

Entre los heridos se encuentran Rafael, de edad desconocida, en estado de gravedad; Alexis, de 13 años, con amputación en la mano izquierda; Ricardo Quintanar, también de edad desconocida, con heridas de gravedad, y Gerardo, de 49 años.

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Paramédicos atendieron además a Romina, de 17 años, y Alejandra, de 22, quienes se encontraban en el exterior de la escuela cuando fueron atacadas por los agresores.

Imitación y pertenencia: la hipótesis del fiscal sobre el móvil

(Crédito: redes sociales)

En la misma entrevista, el fiscal general señaló que entre las pertenencias de los detenidos se hallaron referencias a grupos y personajes que cometieron ataques similares contra escuelas en otros países. “Son pseudofanáticos de personajes que han cometido en otras latitudes actos de similares ataques a escuelas, universidades, terroristas”, dijo Fernández Montañez.

El funcionario citó las declaraciones de los propios detenidos para descartar un objetivo particular dentro del plantel. “Si atacamos esa escuela no es con un destino en particular o un destinatario en particular, un docente, un compañero, un excompañero. Lo hicimos porque queda cerca de nuestro hogar y porque fuimos alumnos de ahí”, habrían dicho los hermanos, según el relato del fiscal.

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Consultado sobre si buscaban reproducir hechos ocurridos en Estados Unidos, el fiscal respondió: “Así es, imitar y pertenecer”. Agregó que no identificaron una narrativa de encono contra las autoridades agredidas ni contra compañeros o exalumnos en particular.

Fernández Montañez adelantó que la Fiscalía comparte con autoridades federales de inteligencia los dispositivos electrónicos de los detenidos para profundizar en la red que buscaban integrar, ante la posibilidad de hechos similares en otras entidades.

Precisó que los delitos imputables incluyen homicidio y lesiones que ponen en riesgo la vida, con una pena superior a 50 años en caso de hallarlos culpables.

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