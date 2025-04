Kenia Os revela su lado más humano en su nuevo documental

La cantante mexicana Kenia Os durante su concierto en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 24 de marzo de 2024. (Foto AP/ Marco Ugarte)

La cantante e influencer Kenia Os ha sorprendido a sus seguidores con el estreno de su nuevo documental Kenia Os: La OG, un proyecto que promete llevar a los fans tras bambalinas para conocer más a fondo su carrera y proceso creativo.

En una reciente entrevista con Infobae México, Kenia expresó su emoción por este lanzamiento, destacando que se trata de un cierre importante en su vida y en su trayectoria artística.

La OG no solo es una mirada al éxito de la cantante, sino también un reflejo de su esfuerzo y dedicación en el mundo de la música. “Me siento súper feliz de que muchísimos de mis fans van a poder ver el concierto y también el proceso de creación de uno de mis shows más importantes en el Palacio de los Deportes”, comentó.

Este documental, que cierra la era Pink Aura, ofrece una oportunidad única de adentrarse en los detalles de su vida profesional y personal. A través de este proyecto, los seguidores de la cantante no solo podrán disfrutar de su música, sino también del arduo trabajo detrás de cada show.

Este material audivisual llega después del éxito de su primer cortometraje, K23, que logró reconocimiento internacional en festivales y una nominación al Grammy: “Lo más importante es la opinión de mis fans, y si luego llega el reconocimiento de la crítica, sería muy bueno”, agregó

Una de las características más destacadas de Kenia Os: La OG es que muestra a la cantante en su faceta más vulnerable. “Van a poder ver no solo lo que sale bien, sino también lo que no tanto. Siempre he proyectado una imagen empoderada, pero aquí también se verá mi lado más vulnerable”, confesó Kenia. La artista también compartió su perspectiva sobre la salud mental, un tema que ha promovido constantemente entre sus seguidores.

“A veces nos enfocamos en los logros externos y nos olvidamos de lo más importante: nuestro interior. Yo he trabajado mucho en mi bienestar emocional y ahora disfruto más mis logros”, afirmó.

Además del documental, Kenia Os tiene múltiples proyectos en marcha. Aunque ha estado menos activa en redes sociales, la cantante reveló que su enfoque está en su carrera y que próximamente lanzará un nuevo álbum, colaboraciones, y nuevos proyectos empresariales, como su propia línea de maquillaje y perfume.

Kenia Os: La OG es más que un documental; es una experiencia inmersiva para sus seguidores, una oportunidad de conocer una parte de la artista que pocos han visto. “Si eres fan, vas a conocer una parte de mí que quizá no habías visto”, concluyó la cantante.