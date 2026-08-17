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César Cravioto atribuye a motivos ideológicos la revocación de visa a Andy López Beltrán y otros miembros de la 4T

El secretario de la CDMX sostiene que Washington ha negado el ingreso a quienes no comparten su postura política

El secretario de Gobierno de la CDMX explica que varios personajes históricos, como García Márquez o Pablo Neruda, a quienes le fueron revocadas las visas por sus posturas ideológicas. Considera que esa es la razón por la que le quitaron el documento a Andy López Beltrán. Crédito: X/@craviotocesar

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El secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto afirmó este 16 de agosto que la presunta revocación de visas a figuras ligadas a la 4T respondería a motivos ideológicos y puso como ejemplo el caso de Andrés Manuel López Beltrán, al sostener que Estados Unidos ha usado históricamente ese mecanismo contra personas cuyas posturas políticas no coinciden con las de su gobierno.

En un video difundido este domingo, el funcionario sostuvo que “cuando no le gusta a los Estados Unidos la forma de pensar de alguien, le niega el ingreso a su país”. Bajo esa premisa, dijo que “lo que hoy estamos viendo en México en varios casos, y el último caso, el de Andrés Manuel López Beltrán, es algo que se ha dado en Estados Unidos y que, insisto, básicamente es por temas ideológicos.

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Cravioto presentó una lista de personajes públicos que, según su explicación, enfrentaron restricciones para entrar a Estados Unidos o problemas migratorios vinculados con sus ideas políticas, su militancia o sus posturas públicas.

Entre ellos, Cravioto mencionó al escritor Gabriel García Márquez, al cineasta Charles Chaplin, al poeta Pablo Neruda, al ex presidente sudafricano Nelson Mandela, al músico John Lennon y al grupo Los Tigres del Norte.

Cravioto vincula el caso de López Beltrán con antecedentes internacionales

Multitud de personas en una concentración. Se observa a hombres y mujeres con gorras y camisetas rojas de Morena. Un hombre con barba y una mujer al centro
Cravioto sostuvo que Estados Unidos niega el ingreso cuando no coincide con la forma de pensar de ciertas personas y cree que esa es la razón por la que Andy López Beltrán ya no cuenta con su visa. (Facebook: Andrés Manuel López Beltrán)

El funcionario capitalino aseguró que García Márquez “no pudo entrar muchos años a Estados Unidos por sus ideas de izquierda, su amistad con Fidel Castro y su cercanía con el gobierno de Cuba. También señaló que a Chaplin le revocaron el permiso de reingreso por sospechas de simpatías comunistas y por criticar en sus películas la explotación de los trabajadores.

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En su recuento, agregó que a Neruda se le prohibió la entrada en diversas ocasiones por ser militante de un partido comunista. Sobre Mandela, dijo que tuvo problemas para ingresar por su pasado en la lucha contra el apartheid.

Cravioto también incluyó a Lennon y afirmó que en su caso buscaron deportarlo y revocarle su estatus migratorio cuando ya vivía en Nueva York, a partir de su activismo contra la guerra de Vietnam. Sobre Los Tigres del Norte, señaló que también habrían tenido problemas por posturas a favor de los derechos de los migrantes.

El secretario de Gobierno usó esos ejemplos para responder a críticas de opositores a la 4T por la supuesta imposibilidad de ingreso de algunos de sus militantes a territorio estadounidense. En su mensaje, sostuvo que ese tipo de decisiones no obedecerían a otra razón distinta de “asuntos ideológicos.

El funcionario dice que perder la visa sería motivo de orgullo político

El secretario de Gobierno de la CDMX afirmó que perder la visa de Estados Unidos “debería” ser motivo de orgullo para personas cercanas a la 4T, por tratarse de asuntos ideológicos. (Foto: IG: Andy López Beltrán)
El secretario de Gobierno de la CDMX afirmó que perder la visa de Estados Unidos “debería” ser motivo de orgullo para personas cercanas a la 4T, por tratarse de asuntos ideológicos. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

Cravioto cerró su posicionamiento con un mensaje dirigido a quienes, según dijo, cuestionan que personas cercanas a la 4T no puedan entrar a Estados Unidos. “A quien le revoque el gobierno de Estados Unidos su visa, deberían de sentirse hasta orgullosos, expresó.

La razón de ese planteamiento, añadió, está en la comparación con figuras que, en sus palabras, forman parte de “la historia de la humanidad y que habrían sido rechazadas por pensar distinto a los gobiernos estadounidenses. Con esa idea, insistió en que el caso más reciente que mencionó, el de Andy López Beltrán, debe leerse dentro de esa misma lógica política.

En ese sentido, la encuestadora Polister difundió este 16 de agosto un estudio nacional en el que 52.3% de los mexicanos cree que Estados Unidos sabría “algo grave” no público sobre Andy López Beltrán tras el retiro de su visa, una percepción que se combina con una mayoría que pide abrir una investigación en México.

Dicho sondeo indicó que el caso ya entró a la conversación pública: 65.9% dijo estar informado y 11.0% afirmó haber escuchado del tema, aunque sabe poco. En conjunto, 76.9% tiene algún nivel de conocimiento del retiro de la visa, frente a 23.1% que dijo no estar enterado.

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