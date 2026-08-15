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Hermano de AMLO acusa de trasfondo político retiro de visa de Andy López Beltran: “Al que quieren no es al chico, sino al grande”

José Ramiro López Obrador aseguró que acciones por parte de las autoridades de EEUU no se habían registrado durante los sexenios anteriores, pues los gobiernos opositores eran “entreguistas”

Foto de ´Pepín' López Obrador
José Ramiro López Obrador, hermano de AMLO (Facebook José Ramiro "Pepín" López Obrador)
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José Ramiro López Obrador, hermano de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que la cancelación de la visa estadounidense de Andy López Beltrán es un asunto político, y no tiene nada que ver con otro tema.

“Realmente al que quieren no es al chico, sino al grande. Nada más que le están pensando, los vecinos”, aseguró durante una entrevista.

Aseguró que esta campaña de desprestigio afecta a los ciudadanos que luchan por un país mejor y destacó que estas acciones por parte de las autoridades de Estados Unidos no se habían registrado durante los sexenios anteriores, pues los gobiernos opositores eran “entreguistas”.

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“¿Cuándo vieron ustedes que le retiraran una visa a uno de los políticos que estaban apoyando el neoliberalismo? Eso no lo hacían. ¿Por qué? Porque pues eran gobiernos entreguistas que hacían al pie de la letra lo que les ordenaban desde los EEUU. Aquí hay soberanía, hay autonomía”, señaló.

EEUU cancela visa a Andy López Beltrán: acusa persecución política

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, recibió la notificación de la cancelación de su visa estadounidense, una decisión tomada por Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, y Christopher Landau, subsecretario de la misma dependencia.

Ante esto, el progenitor del exmandatario respondió con una carta pública dirigida al presidente de EEUU, Donald Trump, donde calificó la medida como un acto “politiquero y propagandístico”, asegurando que no existen pruebas en su contra y defendiendo su integridad personal y trayectoria.

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La cancelación del documento se suma a una lista de más de 50 funcionarios y políticos mexicanos, principalmente de Morena, que han perdido este permiso desde 2025. Entre los afectados se encuentran gobernadores, alcaldes y otros representantes públicos. El Departamento de Estado no ha revelado las razones específicas para cada caso, lo que ha generado controversia y reacciones de los involucrados.

Andy López Beltrán (Foto: IG: Andy López Beltrán)
Andy López Beltrán (Foto: IG: Andy López Beltrán)

En su escrito, López Beltrán acusó a las autoridades estadounidenses de actuar por motivaciones políticas y de recibir apoyo de intereses económicos. Además, rechazó las acusaciones de corrupción y presuntos vínculos con el “huachicol”, argumentando que son infundadas y motivadas por su parentesco con AMLO. Finalmente, advirtió que la hipocresía no debe guiar la relación bilateral entre ambos países.

PAN exige a la UIF investigar la riqueza de de hijo de AMLO tras retiro de visa

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Fiscalía General de la República (FGR) que investiguen el patrimonio de Andy López Beltrán tras la cancelación de su visa estadounidense. El funcionario acusó al gobierno federal y a Morena de protegerlo, mientras que en Estados Unidos ya se han tomado medidas concretas.

En su mensaje, el líder panista vinculó al hijo de AMLO con casos de “huachicol fiscal” y afirmó que su nombre aparece en una investigación de la FGR. También señaló la existencia de empresas relacionadas con personas cercanas al exsecretario del partido guinda, que habrían sido objeto de indagatorias por importación irregular de combustible desde Houston.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán calificó el retiro del documento como una decisión soberana de EEUU y consideró fundamental que se transparente el motivo de la cancelación para evitar especulaciones. La polémica incrementa la presión sobre el gobierno federal respecto a la rendición de cuentas de sus figuras más cercanas.

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