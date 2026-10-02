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UNAM dará flexibilidad académica por marcha del 2 de octubre: facultades ajustan clases y evaluaciones

La disposición busca permitir que las actividades académicas no impidan a los alumnos participar en la conmemoración del movimiento estudiantil de 1968

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Pide rectoría de la UNAM facilidades a docentes para que los alumnos pueden participar en la Conmemoración del 2 de octubre Foto: Cuartoscuro
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instruyó a sus facultades y planteles de bachillerato y licenciatura a otorgar flexibilidad académica a los estudiantes con motivo de la conmemoración del 2 de octubre, fecha en la que se recuerda la matanza de estudiantes de 1968 en Tlatelolco.

La disposición busca permitir que los integrantes de la comunidad universitaria puedan participar en las actividades relacionadas con la jornada conmemorativa, así como organizar sus contingentes, elaborar pancartas, mantas y otros materiales para la movilización prevista para este viernes.

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De acuerdo con las indicaciones de Rectoría, las unidades académicas deberán considerar medidas para evitar que la participación de los alumnos en las actividades relacionadas con el 2 de octubre tenga consecuencias en su desempeño escolar.

Entre las acciones adoptadas por distintas facultades se encuentran la flexibilización de la asistencia, modificaciones en la entrega de trabajos y proyectos, así como ajustes en evaluaciones programadas durante estos días.

Facultades de la UNAM ajustan actividades por el 2 de octubre

Comunicado Facultad de Filosofía y Letras UNAM
Facultad de Filosofía y Letras UNAM

La Facultad de Filosofía y Letras informó que, a 58 años del movimiento estudiantil de 1968, reconoce la relevancia histórica de esta fecha para la Universidad Nacional y para la memoria colectiva del país.

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Ante ello, pidió al personal docente considerar la flexibilidad necesaria en materia de asistencia, entregas y evaluaciones, con el objetivo de que ninguna actividad académica se convierta en un impedimento para que los estudiantes participen en la conmemoración.

La facultad también reiteró su compromiso con la libertad de expresión, el respeto a la pluralidad, el diálogo y la construcción de una comunidad universitaria libre de violencias.

Por su parte, la Facultad de Arquitectura anunció medidas más amplias. En su caso, se determinó suspender clases, evaluaciones, entrega de trabajos, toma de asistencia y nuevas asignaciones durante el periodo comprendido entre el martes 29 de septiembre y el viernes 2 de octubre.

La decisión, explicó la institución, tiene como finalidad respetar las distintas formas de expresión de la comunidad universitaria con motivo de la conmemoración del movimiento estudiantil de 1968.

Preparan contingentes para la marcha del 2 de octubre

Comunicado FES Aragón UNAM 2 de octubre
Comunicado FES Aragón

La flexibilidad académica también está relacionada con las actividades de organización que realizan estudiantes durante los días previos a la marcha.

En distintos planteles universitarios se llevan a cabo reuniones y preparativos para definir contingentes, elaborar pancartas y mantas, además de coordinar la participación de integrantes de la comunidad universitaria en la movilización.

La marcha del 2 de octubre forma parte de las actividades con las que cada año se recuerda a los estudiantes que fueron víctimas de la represión ocurrida en Tlatelolco en 1968.

La medida de Rectoría no implica que todas las facultades adopten exactamente el mismo esquema. Cada unidad académica ha comunicado sus propias disposiciones, de acuerdo con sus actividades y necesidades.

Se busca que la comunidad estudiantil se prepare para la Conmemoración del 2 de Octubre en Tlatelolco EFE/Mario Guzm&#225;n/Archivo
Se busca que la comunidad estudiantil se prepare para la Conmemoración del 2 de Octubre en Tlatelolco EFE/Mario Guzm&#225;n/Archivo

Por ello, algunas facultades optaron por suspender clases y evaluaciones, mientras que otras han establecido mecanismos de flexibilidad para que la asistencia o la participación en actividades académicas no represente un obstáculo para quienes decidan acudir a la movilización.

Se espera que tras unidades académicas de la UNAM se sumen y den conocer sus respectivas medidas para la jornada.

Con estas disposiciones, la Universidad busca que la comunidad estudiantil pueda participar en las actividades relacionadas con el 2 de octubre, al tiempo que cada facultad establece las condiciones académicas aplicables a sus estudiantes.

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